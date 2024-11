Doc Rivers teria cargo garantido no Milwaukee Bucks

É verdade que boa parte da torcida do Milwaukee Bucks não está feliz com o desempenho de Doc Rivers. Afinal, desde que assumiu a equipe na última temporada, o técnico soma 19 vitórias e 27 derrotas. Entretanto, segundo Sam Amick, do site The Athletic, o cargo do treinador estaria seguro.

“Eu acho que podem fazer alguma troca, talvez mais de uma, antes de fevereiro. Mas em termos de coisas grandes como mexer com Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Doc Rivers e Khris Middleton, não. Pra quem pensa que Rivers pode estar com os dias contados, lembrem-se que o Bucks assinou um contrato de três anos e US$40 milhões com ele há menos de um ano atrás”, comentou o jornalista.

O desempenho da equipe nesta temporada está abaixo do esperado. Milwaukee tem somente duas vitórias em oito jogos e a 14ª colocação na Conferência Leste. Mesmo que seja só o início de 2024/25, o Bucks já está três jogos atrás do primeiro time classificado direto aos playoffs.

Nem mesmo a grande temporada de Antetokounmpo tem sido o suficiente. Isso porque o astro tem médias de 31.6 pontos, 12.8 rebotes e 5.2 assistências por jogo. O grego, aliás, também está envolvido em vários rumores de troca de equipe. Até agora, contudo, nada avançou.

Doc Rivers, embora campeão com o Boston Celtics em 2008, tem ido mal em suas últimas equipes, incluindo o Milwaukee Bucks. O treinador não conseguiu chegar às finais de conferência em três anos de Philadelphia 76ers. Além disso, também não conseguiu com o Los Angeles Clippers, time que comandou de 2013 a 2020.

A chegada à Milwaukee foi controversa. Afinal, a equipe havia demitido Adrian Griffin, que tinha 40 vitórias e 13 derrotas na temporada. Segundo rumores, entretanto, o ex-técnico tinha atritos internos com as estrelas da franquia. Desde sua chegada, Doc Rivers tem somente 41% de aproveitamento. Em uma temporada inteira, isso representaria cerca de 33 vitórias. O número não é nem mesmo o bastante para ir ao play-in.

A equipe tem o décimo pior ataque e a oitava pior defesa da NBA. Além disso, é o terceiro time que menos marca com assistências. Giannis e Lillard estão entre os 15 jogadores da liga que mais forçam jogadas sozinhos – o Bucks é o único time com dois atletas nessa lista.

Mas há uma luz no fim do túnel para o torcedor. A possível volta de Khris Middleton. O All-Star ainda não estreou na temporada por conta de cirurgia nos tornozelos realizada durante a offseason, mas deve voltar nas próximas semanas.

