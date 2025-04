Dez jogadores que nunca venceram uma série de playoffs da NBA

Uma série de playoffs costuma distinguir os grandes jogadores da NBA. Diferente da fase regular, afinal, o encontro de pós-temporada traz um clima diferente, onde é necessário entregar o mais alto nível para avançar. No entanto, algums superastros não conseguiram chegar perto disso ao longo da história.

Desse modo, o ClutchPoints separou dez astro que nunca venceram uma série de playoffs. Confira:

Maurice Stokes

Stokes é o mais antigo da lista de jogadores que nunca venceram uma série. O ex-jogador do Cincinatti Royals, no entanto, tem um trágico motivo por trás. Isso porque, ele sofreu uma queda grave, bateu a cabeça e perdeu a consciência na última partida da temporada de 1957/58. Ainda assim, ele voltou para o jogo e ainda estreou nos playoffs. Porém, após o duelo, passou mal e ficou permanentemente paralisado.

Brandon Roy

Brandon Roy tinha tudo para ser um dos grandes nomes dos anos 2000. No entanto, as lesões atrapalharam sua carreira e ele se tornou um dos maiores “e se” da NBA. Ainda assim, o antigo astro levou o Portland Trail Blazers três vezes aos playoffs, mas nunca conseguiu vencer uma série. As derrotas foram para Houston Rockets, Phoenix Suns e Dallas Mavericks.

Zach Lavine

Zach Lavine é um astro quase veterano. Porém, nunca conseguiu um bom time durante sua carreira. Primeiro, passou pelo Minnesota Timberwolves. Depois, foi o rosto do Chicago Bulls, onde caiu na primeira rodada em sua única aparição nos playoffs da NBA. Desse modo, após cair pelo play-in pelo Sacramento Kings, ainda busca sua primeira vitória em uma série.

De’Aaron Fox

Fox é mais um dos jogadores da lista que nunca teve um grande grupo ao seu lado na NBA. Desde que chegou à liga, ele virou o rosto do Sacramento Kings, um time que não ia aos playoffs desde 2006. Embora tenha encerrado esse jejum, ele não conseguiu liderar o time à vitória na série contra o Golden State Warriors em 2023. Desse modo, hoje no San Antonio Spurs, ainda persegue o feito.

Domantas Sabonis

Sabonis foi outro jogadores que ajudou o Kings a quebrar o jejum em playoffs da NBA. No entanto, por passar todo o seu auge no time de Sacramento, ele ainda não chegou perto de vencer uma série na pós-temporada.

Alperen Sengun

Entre os jogadores da lista, Sengun é visto como um dos prováveis a vencer uma série de playoffs da NBA em breve. Isso porque, hoje o rosto do Houston Rockets, o pivô liderou a franquia à primeira aparição em pós-temporada este ano. Porém, o time cruzou o caminho do Warriors na primeira rodada e perde o duelo por 3 a 1.

Cade Cunningham

Cunningham é um caso similar ao de Sengun. Desde que chegou à NBA, o armador atua em times fracos do Detroit Pistons. Mas nesta temporada, ele conseguiu levar o time de volta aos playoffs da NBA e estreou na série contra o New York Knicks. Por enquanto, o time adversário lidera por 3 a 2.

Lauri Markkanen

Markkanen é o primeiro da lista a nunca ter estreado nos playoffs da NBA. Aliás, o ala do Utah Jazz é o atual líder em jogos sem sequer participar da pós-temporada. A explicação, porém, é que ele nunca jogou em um time competitivo, seja Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls ou, atualmente, em Salt Lake City.

Zion Williamson

Assim como Markkanen, Williamson também nunca jogou nos playoffs da NBA. No entanto, o New Orleans Pelicans, sim. Embora tenha garantido seu time duas vezes na pós-temporada, o ala-pivô não pôde jogar por conta do seu histórico de lesões.

LaMelo Ball

Por fim, LaMelo Ball é o último dos jogadores da lista a nunca ter vencido uma série de playoffs. Como Markkanen e Williamson, aliás, ele sequer jogou na pós-temporada. Isso porque, o sucesso pessoal não se converteu em vitórias para o Charlotte Hornets, que acumula campanhas negativas desde que o armador chegou.

