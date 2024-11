Destaque no Grizzlies, Scotty Pippen detona Lakers em vitória

Scotty Pippen Jr. teve muito a falar sobre o Los Angeles Lakers após o jogo contra o Memphis Grizzlies, na última quarta-feira. O armador terminou a partida com 14 pontos, seis rebotes e quatro assistências vindo do banco, e cada vez mais cai nos gostos da torcida de Memphis.

Pippen jogou por Los Angeles na temporada 2022/23, mas não teve alta minutagem. Na verdade, o jogador só participou de seis jogos pela equipe, com médias de 2.3 pontos. Por isso, a insatisfação com a equipe. Afinal, de acordo com o jogador não foram dadas oportunidades o suficiente para ele.

Perguntado se havia jogado melhor por estar contra seu ex-time, o armador indicou que sim. “Definitivamente. Não acreditaram em mim, então estou aqui fazendo meu melhor”.

É mais uma da série de alfinetadas de Pippen Jr. ao Lakers e a comissão técnica da época. Na semana passada, o armador disse que teve uma “motivação extra” contra o Milwaukee Bucks. “Definitivamente, esse confronto foi para o lado pessoal. Eu cresci assistindo muito ao Damian Lillard. Além disso, um dos treinadores de lá não acreditou em mim. Então, eu, definitivamente, queria mostrar que posso jogar um pouco na defesa”.

Leia mais sobre Ja Morant

Scotty Pippen se referia a Darvin Ham, seu técnico no Lakers antes de ir para o Grizzlies, mas que atualmente é assistente do Bucks. Na época em que trabalharam juntos, Ham não deu tantas oportunidades para o armador se provar durante as partidas. Agora, entretanto, o objetivo de Pippen é fazer o treinador se arrepender.

E ele fez uma boa partida contra Milwaukee. O jogador anotou 16 pontos, três rebotes e uma assistência, além de boa marcação em Damian Lillard, que ficou só com quatro pontos na noite.

Em nove jogos da temporada, Pippen tem médias de 11.7 pontos, 6.4 assistências e 3.6 rebotes em 25.8 minutos. São bons números para o reserva, que lidera a segunda unidade do Grizzlies, sem Ja Morant em quadra. Memphis tem cinco vitórias em nove jogos, e ocupa atualmente a nona posição do Oeste.

Já o Lakers, após começar a temporada com três vitórias seguidas, não conseguiu manter a performance. A equipe tem quatro derrotas em oito jogos, e está desfalcada de Anthony Davis. O técnico JJ Redick chegou a comentar que está decepcionado com a performance recente da equipe, mas que acredita que as coisas irão melhorar.

