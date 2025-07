Desconhecido, David Jones-Garcia encanta torcida do Spurs

David Jones-Garcia encantou a torcida do San Antonio Spurs após uma sequência de grande atuações na Summer League de 2025. Até poucas semanas atrás, o jogador era um nome desconhecido na NBA. No entanto, o ala de 23 anos foi o destaque do time texano tanto na California Classic quanto em Las Vegas.

Na competição da Califórnia, David Jones-Garcia teve médias de 22,7 pontos por jogo, convertendo 47,1% nas bolas de três. Em Las Vegas, manteve o alto nível, com 21,3 pontos e 50% de acerto do perímetro.

De acordo com Jacob Douglas, do SB Nation, Jones-Garcia mostrou confiança no ataque e boa defesa. O atleta, assim, se destacou como um ala-armador moderno, capaz de produzir com ou sem a bola nas mãos. A combinação de técnica e agressividade despertou o interesse de torcedores do Spurs.

Segundo pesquisa recente da SB Nation Reacts, 80% dos leitores do site dos EUA acreditam que David Jones-Garcia foi o jogador mais impactante do Spurs na Summer League. O número impressiona, diante da presença de nomes mais badalados no elenco de verão, como Carter Bryant e Dylan Harper.

Porém, a opção do Spurs de descansar a dupla em parte do torneio deu espaço a Jones-Garcia. Desse modo, ele aproveitou.

Vale lembrar que o ala não foi selecionado no Draft da NBA deste ano. Isso porque, ele passou batido pelas 58 escolhas, o que torna ainda mais uma surpresa seu impacto imediato nas partidas de julho. Seu desempenho, portanto, não só elevou sua cotação na liga, como também atraiu olhares da Europa.

De acordo com o jornalista Dusty Garza, que cobre o San Antonio Spurs, o Olympiacos, da Grécia, ofereceu um contrato de três anos a David Jones-Garcia, com salário anual de US$2,2 milhões líquidos. A proposta, porém, foi recusada pelo jogador, que mantém o foco em conquistar uma vaga fixa na NBA.

No momento, o Spurs ainda não tem contrato garantido com Jones-Garcia. Por enquanto, o time do Texas conta com duas vagas no elenco principal e três espaços disponíveis para contratos two-way. Ainda assim, não sinalizou interesse em manter o ala. Ainda assim, é certo que outras equipes da NBA devem tentar assinar com o destaque da Summer League.

