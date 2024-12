Denver Nuggets observa situação de Brandon Ingram

De acordo com Ian Begley, do canal SNY, além de Zach LaVine, o Denver Nuggets está de olho em Brandon Ingram do New Orleans Pelicans em uma possível troca. A franquia segue a procura de uma segunda fonte de pontuação confiável para jogar ao lado de Nikola Jokic, e o ala é um nome que surge em meio aos rumores. O nome do craque tem sido frequente no mercado de trocas nesse meio tempo.

O jornalista informou que o ala de New Orleans pode ser uma alternativa, em meio a final da Copa da NBA na última terça-feira (17). Além disso, ele também confirmou a notícia de Sam Amick do The Athletic, que citou o interesse em LaVine.

“A informação do The Athletic sobre o Nuggets é verdadeira. A franquia está procurando, acima de tudo, um pontuador versátil e dinâmico para ajudar Nikola Jokic. O que ouvi ao redor da NBA, é que uma alternativa além de Zach LaVine é Brandon Ingram”, afirmou Begley.

Publicidade

Além disso, o jornalista também explicou o único caminho possível para que Denver faça uma troca por um jogador de contrato tão caro, que é o caso de ambos os alvos. E isso envolve a negociação de um membro chave do título e sucesso recente da franquia.

“Só existe uma forma de negociar por salários como esses que a franquia está visando: Envolvendo o acordo de Michael Porter Jr, que recebe US$35.8 milhões em 2024/25, e mais US$79 milhões nos próximos dois anos para concluir seu contrato”, explicou o insider.

Publicidade

Leia mais!

Além de Brandon Ingram e Zach LaVine, o Denver Nuggets também está mirando outros nomes no mercado como alternativas, caso uma super troca não aconteça. Isso inclui Jordan Poole e Jonas Valanciunas do Washington Wizards, Jordan Clarkson do Utah Jazz, Cam Johnson do Brooklyn Nets e De’Andre Hunter do Atlanta Hawks.

Espera-se que nesses casos, o Nuggets busque mais de um nome por time, para aumentar sua profundidade em troca dos serviços de Porter.

Assim como a maioria dos outros nomes, Ingram também está disponível para trocas. Aliás, isso já vem desde a offseason, antes da temporada 2024/25. Afinal, após a decepção nos playoffs contra o Oklahoma City Thunder, onde o ala teve desempenho abaixo da média, New Orleans se negou a dar um contrato máximo para o camisa 14.

Publicidade

O craque esteve em alguns rumores de troca, mas não atraiu interessados o suficiente. Um caso muito semelhante com o do próprio Zach LaVine, que também está sob a mira de Denver. Do mesmo modo, as questões contratuais caríssimas que envolvem o astro do Chicago Bulls, limitam seu valor de mercado.

Sendo uma das equipes mais comprometidas em termos salariais, o time do Colorado se torna assim, uma opção mais plausível para ambos, e tem interesse em obter um deles para aumentar suas chances na temporada 2024/25.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA