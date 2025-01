DeMar DeRozan sobre Zach LaVine: “espero que seja All-Star”

Hoje no Sacramento Kings, DeMar DeRozan reencontrou o Chicago Bulls, no United Center, nesse domingo (12), e rasgou elogios ao ex-companheiro Zach LaVine. Em quadra, o time californiano levou a melhor por 124 a 119. Desse modo, o Kings alcançou o sétimo triunfo consecutivo.

Ao final do duelo, DeMar DeRozan exaltou Zach LaVine, destaque da partida. O camisa 8 do Bulls foi o cestinha, com 36 pontos, e ainda pegou dez rebotes. Ou seja, fez um duplo-duplo. Para o ala do Kings, LaVine está jogando em alto nível. Assim, o veterano espera que o ex-companheiro seja lembrado para o All-Star Game deste ano.

“Espero que ele seja All-Star, que ele seja creditado por seu jogo. Não é fácil. Esse cara trabalha muito duro. Lembro-me de quando ele estava lidando com a lesão no joelho e como estava frustrado, só querendo contribuir. Então, ele jogou, apesar das lesões. Vê-lo saudável, e fazendo o que todos nós sabemos que ele é capaz de fazer não é surpreendente. Mas, é gratificante ver isso porque sabemos o quanto ele trabalha duro em seu jogo”, disse DeRozan, que marcou 21 pontos contra a ex-equipe.

O veterano também falou sobre a volta a Chicago. Segundo DeRozan, ele fez o máximo para ajudar o Bulls, nas últimas três temporadas. No entanto, o melhor resultado foi uma eliminação para o Milwaukee Bucks, na primeira rodada dos playoffs de 2022. Com o time entrando em um processo de reconstrução, o ala de 35 anos foi trocado para o Kings na offseason passada.

“No primeiro momento em que cheguei aqui, tentei dar tudo de mim para esta franquia e cidade. E acho que isso ficou evidente. Você não pode fingir quando realmente coloca tudo para representar o Bulls. Enfim, eu personifiquei a cultura de Chicago”, concluiu.

Já Zach LaVine é figurinha carimbada nos rumores de troca da NBA. Após seguir no Bulls por mais uma temporada, o ala-armador passou a acumular grandes atuações. Dessa forma, entrou no radar de algumas equipes. Em 2024/25, LaVine tem médias de 23,6 pontos, 4,6 rebotes e 4,4 assistências, em 33 jogos. Além disso, possui um aproveitamento de 44,4% nas bolas de três (o melhor da carreira).

De acordo com K.C. Johnson, da Chicago Sports Network, o Denver Nuggets é dos times interessados em LaVine. No entanto, as franquias não estão perto de um acordo. Segundo o jornalista, Michael Porter e Zeke Nnaji seriam as moedas de troca da equipe do Colorado. Mas, a princípio, o Bulls não se interessa pelo jovem pivô.

“Bulls e Nuggets já negociam por Zach LaVine. Ainda de forma exploratória. Afinal, ainda há muito tempo até a trade deadline (6 de fevereiro), mas eles já conversam. A grande questão é que Chicago parece não estar interessado em receber o contrato de Nnaji na troca. Essa, portanto, é a grande discordância entre eles no momento”, revelou Johnson.

Por fim, vale dizer que LaVine tem um contrato garantido de US$89 milhões, válido até o final da próxima temporada. Já na offseason de 2026, ele tem uma opção de US$49 milhões para estender o vínculo por mais um ano.

