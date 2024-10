De olho no Draft da NBA, filhos de Carlos Boozer acertam com Duke

Dois dos principais prospectos do Draft da NBA de 2026, os filhos de Carlos Boozer anunciaram o acerto com a Universidade de Duke. Os irmãos Cameron e Cayden Boozer seguirão os passos do pai, que também passou pela faculdade antes de ser selecionado em 2002. Os gêmeos recusaram propostas de Miami e Florida para fecharem com o projeto dos Blue Devils.

“Estou orgulhoso deles. Trabalharam muito para este momento”, afirmou Boozer à ESPN. “Estou realmente empolgado porque eles tomaram seu tempo. Decidiram jogar juntos na universidade, o que é incrível. Eles se complementam muito bem. Então, fizeram a melhor decisão para eles. Eu e a mãe não poderíamos estar mais orgulhosos. Vai ser um jornada divertida”, completou.

Entre os dois, Cameron Boozer é o nome de maior destaque. Ala pivô de 2,06, o jovem está classificado como o número 2 do top-100 da ESPN entre os principais prospectos do colegial. Durante o verão de 2023, aliás, ele chegou a aparecer a frente do fenômeno Cooper Flagg, que também assinou com Duke.

Publicidade

O destaque de Cameron vem por sua carreira escolar dominante e produtiva. Durante a temporada júnior, afinal, ele ficou entre os três melhores em pontos e rebotes no circuito EYBL sub-16. Na passada, por sua vez, ele melhorou ainda mais, com médias de 24.5 pontos e 13.4 rebotes no sub-17, sendo o líder em ambas as estatísticas. Durante o Nike Peach Jam, inclusive, ele liderou a equipe ao título, com 20.4 pontos e 10.1 rebotes.

Leia mais!

Por fim, o jovem ala-pivô conquistou duas medalhas de ouro com a Seleção Juvenil dos EUA. No Campeonato FIBA Américas Sub-16 em 2023, ele foi o MVP com médias de 16.8 pontos e 9.8 rebotes. Além disso, venceu novamente o prêmio na Copa do Mundo Sub-17 da FIBA no verão passada, com médias de 20.1 pontos e 9.9 rebotes, sendo 24 e 13, respectivamente, na final.

Publicidade

Cayden Boozer, enquanto isso, é um armador de 1,96 metros. No momento, ele está classificado na posição 17 dos ESPN 100, sendo o quinto principal prospecto para 2025.

Enquanto seu irmão se destaca por pontos, ele é um dos melhores passados do país. Nas últimas temporadas, ele liderou o circuito Nike EYBL, com médias de 6.5 assistências por jogo. No Peach Jam, inclusive, a média subiu para 6.9, com direito a 11 passes para pontos na semifinal contra o Team Takeover.

Publicidade

Por fim, apesar do anúncio, os filhos de Carlos Boozer se apresentam em Duke somente em 2025, em preparação para o Draft da NBA de 2026.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA