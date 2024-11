Darius Garland comanda e Cavaliers chega a 15 vitórias seguidas

Na noite de domingo, o Cleveland Cavaliers bateu o Charlotte Hornets por 128 a 114, enquanto Darius Garland liderou o time a atingir 15 vitórias consecutivas. A equipe de Ohio não contou com Donovan Mitchell (descanso), mas o técnico Kenny Atkinson optou por Ty Jerome. E Jerome não decepcionou em sua primeira partida como titular, somando 24 pontos e oito assistências.

Com Darius Garland, o Cavaliers abriu logo vantagem no primeiro quarto e parecia continuar a sequência de vitórias com alguma facilidade. No entanto, o Hornets encostou ao fim do terceiro período. Apesar de toda a pressão de Charlotte, não foi possível virar. A diferença caiu para três, enquanto a dupla Jerome e Garland comandou o resultado.

Garland terminou com 25 pontos e 12 assistências (nove no primeiro tempo) para o Cavaliers. Por outro lado, LaMelo Ball foi o destaque de Charlotte, com 31 pontos e 12 passes decisivos.

Publicidade

“Bons times são feitos disso, né? Mas é que antes, a gente corria atrás de outros times. Agora, nós temos um alvo em nossas costas. Então, todo mundo quer bater o nosso time com todo esforço. Mas isso é legal”, disse Darius Garland.

Apesar de o Cavaliers não contar com Mitchell, quatro jogadores fizeram 20 pontos ou mais, o que ajudou na sequência de vitórias. Além de Garland e Jeremoe, Evan Mobley (23 pontos e 11 rebotes) e Jarrett Allen (21 pontos e 15 rebotes) contribuíram para o resultado.

Publicidade

Leia mais

Agora, o Cavaliers está em um grupo seleto de times que começaram com 15 vitórias em uma temporada. Apenas Golden State Warriors (2015/16, 24 triunfos), Houston Rockets (1993/94, 15) e Washington Capitols (1948/49, 15), tiveram a mesma sequência. Dos outros três, Warriors e Rockets foram campeões. O Capitols, por outro lado, perdeu na final.

Ou seja, todos os três times foram, ao menos, às finais. No caso do Capitols, ainda era a BAA. Mas o Cavaliers tem um desafio enorme para atingir 16 vitórias. Isso porque a próxima partida é diante dos atuais campeões, o Boston Celtics. O jogo acontece na terça-feira, em Boston.

Publicidade

“Nós vamos entrar em quadra para competir, então será um grande jogo”, disse Darius Garland. “E é pela Copa da NBA, o que vale um pouco mais. Quase todos estão saudáveis, mas será uma grande competição, um grande jogo de basquete”.

No momento, Cleveland e Boston ocupam os dois primeiros lugares no Leste. Enquanto o Cavaliers possui 15 vitórias sem derrotas, o Celtics venceu 11 dos 14 jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA