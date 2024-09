Danuel House explica polêmica na bolha da NBA: “Não foi bem assim”

A carreira de Danuel House na NBA não deslanchou, mas uma famosa história vivida na “bolha” da liga, sempre é lembrada quando se fala dele. O ala rompeu protocolos da “bolha” da Disney durante o retorno da temporada 2019/20 que foi interrompida pela pandemia e foi expulso do local. Ele era um dos destaques do Houston Rockets naquele ano. Pela primeira vez, após mais de quatro anos, ele falou sobre o tema, enquanto negou acusações.

Participando do podcast Your Perspectives, que é apresentado pelo ex-jogador da liga Damyean Dotson, House se defendeu. Ele afirmou que seu medo quando subiram ao seu quarto foi na verdade relacionado a outra coisa: maconha, que foi permitida na “bolha”.

“Era um dia normal, estava recebendo minha massagem, são os playoffs. Depois dos treinos fui para o meu quarto. Foi o momento em que liberaram fumar lá. Então, fumei uns dois cigarros de maconha. Era isso que estava acontecendo. Lembro de tirar minha camisa, e eu suava muito por conta do calor. Nosso segurança chegou ao quarto pouco depois para conferir, um procedimento normal. Mas eu fiquei receoso de deixá-lo entrar, porque achei que tinha fumado demais, apesar da permissão”, justificou.

O segurança era Brian Savage, um profissional da área que trabalha para o Rockets. Porém, ele também estava acompanhado de um profissional que trabalhava para a NBA. O motivo? Havia um relato de que uma “mulher não autorizada” estava por lá. E a principal suspeita, afinal, era sobre o quarto de House. O ala garante que as suspeitas não foram reais e que a história contada na época pelo jornal The New York Times era falsa.

“Brian inspecionou os corredores. Depois disso, deixei que ele entrasse no quarto. Todos eles viram que não havia garota no meu quarto. Depois, vasculharam o prédio inteiro e encontraram a garota que estavam suspeitando. Mas garanto a você cara, não tinha ninguém no meu quarto. A maneira como contam essa história é muito ruim. Ninguém estava lá comigo”, afirmou.

Outra história que foi negada pelo jogador, é de que foi expulso da bolha pela liga. House contou que teve uma quarentena de dez dias após o ocorrido, mas que jogaria caso a série contra o Los Angeles Lakers fosse para um sétimo jogo. No entanto, o duelo acabou em cinco partidas, com vitória do time da Califórnia.

Carreira prejudicada

Danuel House foi titular do Houston Rockets por 52 das 63 partidas que disputou naquela campanha regular, e só perdeu a posição justamente na bolha da NBA. Ainda assim, ele foi o reserva mais utilizado após perder o lugar no quinteto inicial, e substituiu Russell Westbrook no começo da série contra o Oklahoma City Thunder, vencida pela equipe texana na primeira rodada dos playoffs.

Suas médias foram de 11.4 pontos, 5.8 rebotes e 1.4 assistência em 31 minutos de média antes de ser suspenso na pós-temporada. Além disso, ele acertou 35.8% de suas bolas de três.

Mas sua carreira nunca voltou ao nível daquela campanha. Ele jogou em Houston até o meio de 2020/21 e depois passou por New York Knicks, Utah Jazz e Philadelphia 76ers. No entanto, nunca mais naquele nível. Ele optou pelo silêncio por muito tempo, enquanto afirmou que a história o machuca até hoje.

“Até chorei quando aconteceu. Fiquei frustrado. Afinal, era o meu melhor momento. Estava em alta na bolha, as pessoas gostavam do meu jogo. Eu era como Tyler Herro, que foi a sensação do Miami Heat naquele ano. Muitas jogadas acontecendo, muito envolvido dentro do time. Então, você sente, não há dúvidas sobre isso”, admitiu.

Ele esteve na NBA até a temporada 2023/24. House fez parte de uma troca do 76ers que o levou ao Detroit Pistons por escolhas de Draft. Porém, ele não ficou na franquia de Michigan. O Pistons o dispensou e, desde então, o jogador não encontrou outro time. Aliás, o mesmo aconteceu na agência livre desse ano e ele segue sem time.

