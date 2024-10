Danny Green anuncia aposentadoria da NBA

Tricampeão da NBA, Danny Green, anunciou sua aposentadoria do basquete em seu podcast nessa quinta-feira (10). O veterano ala, coadjuvante de vários grandes times na liga nos últimos anos, já estava fora da liga desde 2023. Sua última equipe foi o Philadelphia 76ers, onde disputou duas partidas da campanha de 2023/24.

O ex-jogador falou sobre as dores e os sinais que seu corpo estava dando à medida que ficou mais velho. Aos 37 anos, ele também admitiu que não foi muito procurado por equipes nos últimos tempos, e que a soma dos fatores levou ao fim da carreira.

“Estou oficialmente deixando a NBA e o jogo de basquete. Foi uma ótima carreira, mas a hora chegou. Estou muito orgulhoso de tudo que fiz e em paz com a minha decisão. Meu corpo já estava me avisando há algum tempo, estava sofrendo com algumas dores na panturrilha e tudo mais. Eu envelheci, as franquias já não me procuram mais da forma que procuravam quando eu era mais novo. Então, acho que é a melhor hora, estou muito orgulhoso”, afirmou.

A carreira de Green foi marcada por três títulos de liga por três franquias diferentes. Ele foi campeão no San Antonio Spurs em 2014, no Toronto Raptors em 2019 e, por fim, no Los Angeles Lakers em 2020. Aliás, o ala faz parte de um seleto grupo de quatro atletas que conseguiram esse feito, ao lado de LeBron James, Robert Horry e John Salley.

Ele se manteve relevante após sair de Los Angeles, jogando no Philadelphia 76ers por dois anos. Porém, uma lesão grave no joelho durante os playoffs de 2022 diminuiu seu papel na liga para quase zero. No mesmo lance, o veterano rompeu o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral lateral do joelho.

Trocado para o Memphis Grizzlies no Draft seguinte, ele chegou a retornar em 2022/23, mas, após três jogos, foi negociado com o Houston Rockets. O time texano rompeu o contrato do veterano assim que ele chegou, enquanto o Cleveland Cavaliers o contratou. Ele chegou a disputar os playoffs pela franquia, mas sem muito tempo de quadra.

Retornou ao 76ers na campanha seguinte, mas foi dispensado para que a troca de James Harden para o Los Angeles Clippers fosse concluída. Danny Green, desde então, não conseguiu um retorno à NBA e resolveu optar pela aposentadoria. Ele já vinha participando até de programas do canal ESPN como analista.

Green termina sua carreira com 1.577 bolas de três convertidas, sendo a 43ª maior marca da liga para um jogador. Seu aproveitamento é de 40% no quesito ao longo da carreira. Só 12 jogadores converteram tantos arremessos como ele, com tal eficiência, na história da NBA.

O ala finalizou destacando o quanto trabalhou em sua carreira e sua ansiedade pelos próximos passos.

“Muitas pessoas já me perguntaram sobre como eu me tornei um jogador vencedor e um líder dentro da liga. E no fim, são muitos que merecem crédito, acima de tudo, os treinadores com quem trabalhei. Eles me prepararam para ter sucesso, já que não sou um cara super alto ou super atlético. Sou uma pessoa normal, mas que trabalhou muito para poder conquistar as coisas. É com essa mesma motivação que vejo meu futuro agora. Então, estou ansioso para a próxima aventura”, concluiu.

