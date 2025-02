Damian Lillard vê Seattle próximo de voltar à NBA

Em meio aos eventos do All-Star Game, Damian Lillard falou sobre um tema muito falado nos últimos anos: a volta do Seattle Supersonics à NBA. A expansão da liga deve acontecer em algum momento do futuro próximo, e o retorno de um dos times mais tradicionais sempre é ventilado. O craque do Milwaukee Bucks, que atuou por muitos anos em um time da mesma região dos EUA (Portland Trail Blazers), é a favor da questão.

Em entrevista ao jornal The Seattle Times, Lillard falou sobre como seria legal ver o retorno da cidade e suas experiências por lá enquanto jogava no Blazers.

“Eu amo a região Noroeste, em geral. Passei muitos anos em Portland, e nisso visitei muito Seattle. Eu sou um grande fã de WNBA, tinha um ótimo relacionamento com Jewell Lloyd. Sei que ela saiu recentemente de lá, mas assistia a quase todos os seus jogos. Era uma viagem fácil. Meu agente era de lá também, então eu o visitava sempre. Eu amo aquele lugar. Acima de tudo, qualquer jogador que tivesse a sorte de jogar ali, seria um cara muito feliz”, cravou o armador.

Os rumores de expansão quase sempre apontam para duas cidades: Seattle e Las Vegas. A popularidade do Sonics, um bom mercado em Seattle e o amor da cidade pelo basquete sempre elevaram o local como um grande candidato para uma expansão, após todo o imbróglio que levou a realocação e mudança de nome para Oklahoma City Thunder, em 2008.

Enquanto isso, Vegas também se destaca. A Summer League já acontece lá, o mercado tem força e está ganhando franquias em todas as grandes ligas dos EUA. Então, os dois grandes alvos estão na Costa Oeste do país para a liga.

Além de Damian Lillard, outro que falou sobre o possível retorno de Seattle para a NBA foi o lendário defensor e armador Gary Payton. Apesar de ainda não existir um plano concreto sobre isso, o icônico ex-jogador não se diz preocupado sobre as chances da cidade voltar a abrigar uma franquia da liga.

“É claro que existe uma grande ansiedade. Nós estamos frustrados há 18 anos por conta disso. Mas isso não importa para os negócios. Acho que sabemos disso e eu imagino que Adam Silver (comissário da NBA) esteja fazendo as coisas do modo e do jeito certo para que tudo aconteça da melhor maneira. Seattle estará de volta, isso eu garanto. Não estou preocupado quanto a isso”, garantiu Payton.

Alguns nomes ainda presentes na NBA chegaram a atuar em Seattle. É o caso, por exemplo, de Kevin Durant. A última campanha do Sonics na liga foi a primeira do histórico ala.

Além disso, o veterano do Houston Rockets, Jeff Green, chegou a atuar pela franquia naquele mesmo ano, também como calouro.

No ano seguinte, a franquia se mudou para Oklahoma e alterou seu nome. Isso ocorreu em 2008/09, temporada em que Russell Westbrook entrou na liga.

