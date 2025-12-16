“Copa NBA tem cada vez mais valor na liga”, crava Steve Nash

Steve Nash, assim como todos os fãs da liga, vai ver a final da terceira edição da Copa da NBA nessa terça-feira. A existência do torneio de meio de temporada pode até ser curta, mas o lendário armador vê uma história se formando. E, com isso, o valor dos seus jogos crescer. Ele crê que todos estão cada vez mais engajados na disputa.

“A competição está crescendo, certamente. Você já percebe que a importância entre os jogadores e os técnicos cresce a cada ano. Tem cada vez mais valor dentro da liga. Eu acho que estamos começando a ver um sucesso que só vai crescer com o avançar dos anos. Isso é muito legal”, exaltou o membro do Hall da Fama.

As declarações de jogadores, em particular, mostram que a Copa NBA ganhou muita força nos bastidores da liga. Mas não só isso: os jogos da fase de grupo tiveram um enorme aumento de audiência em 2025. Ou seja, o público também vem aprovando essa ideia. Agora, para Steve Nash, o desafio é tornar o modelo cada vez melhor.

“É claro que o torneio não é perfeito. Afinal, mudanças são sempre difíceis. Tentar criar algo nunca traz um sucesso absoluto no primeiro ano, então vai haver ajustes a serem feitos. Mas, no geral, dá para ver como está se tornando valioso para todos. Não só os atletas e técnicos, mas os fãs valorizam também”, concluiu o ícone do Phoenix Suns.

Dinheiro

Mas Steve Nash sabe que, entre os atletas, o sucesso da Copa NBA teve um preço. Afinal, eles não estavam empolgados com a ideia até a divulgação de que cada um dos vencedores vai receber um prêmio individual de US$500 mil. Vários jogadores não escondem que a motivação financeira é o que os levou a ver a competição com outros olhos.

“Quando eu vejo a quadra diferente, o meu pensamento é: hora de ganhar o dinheiro. Nunca estive nas fases de Las Vegas. Por isso, isso virou um objetivo meu. Eu sei que ficar no TOP 3 garante algum valor, então ficaria bem em qualquer uma das posições. Ganha o depósito na conta”, disse Jaden McDaniels, do Minnesota Timberwolves.

Austin Reaves, do Los Angeles Lakers, confirma que o prêmio da competição é o motor da maior parte da classe. “Para ser sincero, eu acho que as pessoas sempre querem ganhar mais dinheiro. Eu sei que nem todos gostariam de ouvir isso, mas acredito que esse seja o principal objetivo de muita gente aqui”, resumiu.

Decisão

A final da edição desse ano da Copa NBA é o único jogo dessa rodada de terça e vai acontecer em Las Vegas. New York Knicks e San Antonio Spurs disputam o título, que não vale nada além da premiação em dinheiro para o elenco vencedor. Com isso, nós já temos a certeza de que vamos ter um campeão inédito.

Na primeira edição, em 2023, o Lakers derrotou o Indiana Pacers. O Milwaukee Bucks foi o campeão no ano seguinte, depois de vencer o Oklahoma City Thunder. Todas as finais foram disputadas em Las Vegas, mas, para o ano que vem, há fortes chances de uma nova sede receber os jogos decisivos.

