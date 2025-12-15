Fase final da Copa NBA pode ter mudança

A fase final da Copa da NBA acontece há três anos em Las Vegas. No entanto, de acordo com Tim Bontemps, da ESPN, a liga considera mudar a sede a partir da proxima temporada. A provável decisão acompanha o anúncio de que esta pode ser a última edição em que semifinais e finais acontecem em local neutro.

“A decisão é um reconhecimento de que a ideia do local neutro não teve, até agora, a energia e o entusiamos que a NBA esperava de início para a Copa“, disse o jornalista.

A Copa da NBA surgiu há três anos. Os primeiros campeões foram Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. No formato atual, as equipes se enfrentam em grupos na primeira fase, com mandos de quadra definidos. Nas semifinais e final, porém, os duelos são únicos e acontecem em Las Vegas.

No entanto, pela localização, a NBA identificou a dificuldade de envolver toda a comunidade de fãs. Times da Conferência Leste, por exemplo, costumam ficar mais afastados do estado de Nevada. Além disso, jogos únicos evitam a energia que os fãs poderiam trazer em duelos nas próprias arenas. Prova disse é que muitos assentos ficaram vazios nas últimas três edições.

Apesar da provável mudança com a fase final, a Copa da NBA é considerada um êxito da liga. O torneio, aliás, surgiu na tentativa de Adam Silver atrair maior atenção para o início da temporada. Isso porque o basquete costuma perder atenção para a NFL durante o período. Desse modo, uma copa que vale título ajudou na disputa entre as ligas.

Entre os atletas, a aceitação também é alta. CJ McCollum, por exemplo, destacou como a Copa da NBA trouxe maior empolgação para o início de fase regular.

“Existe uma diferença clara nesses jogos. Dá para entender a importância deles, não apenas pelo dinheiro do prêmio e o que isso representa, mas também pela quadra, a bola, os uniformes… A NBA abraçou a ideia, junto com os patrocinadores e os jogadores têm entregado atuações excepcionais. Olhe para os últimos dois anos: esses jogos foram decididos nos detalhes, foram competitivos e têm uma sensação diferente da monotia dos jogos de fase regular”, destacou.

Por fim, antes da provável mudança, a Copa da NBA 2025 tem a final marcada para esta terça-feira (16), às 22h30. O duelo entre New York Knicks e San Antonio Spurs na T-Mobile Arena.

