Copa NBA: Knicks e Spurs revivem decisão

New York Knicks e San Antonio Spurs decidem a Copa NBA nesta terça-feira (16). Em jogo único, os times se enfrentam para definir quem fica com o terceiro título do torneio. Até então, Los Angeles Lakes (2023) e Milwaukee Bucks (2024), foram os campeões. Ou seja, quem vencer na noite de hoje, eleva o número de títulos de sua conferência.

Enquanto o Knicks deposita suas esperanças em Jalen Brunson, o Spurs teve a volta de Victor Wembanyama na semifinal contra o Oklahoma City Thunder. Brunson foi o grande destaque no triunfo sobre o Orlando Magic, com 40 pontos. Mas só a presença do francês mudou tudo contra os atuais campeões da liga.

Isso porque Wembanyama, depois de ficar de fora de 12 jogos, voltou às quadras em grande estilo. Após não atuar em todo o primeiro período, o Thunder abriu vantagem e parecia que tinha lugar certo na final. No entanto, quando o pivô pisou em quadra, já deu para ver a diferença e elevou o nível de seus colegas do Spurs de imediato.

Apesar de não jogar por tantos minutos (21), ele foi um dos cestinhas do time texano, com 22 pontos, além de pegar nove rebotes e dar dois tocos. Seu impacto em quadra fez o Spurs superar a equipe a ser batida na atual temporada da NBA. Entretanto, é provável que comece mais uma vez do banco de reservas.

O Knicks, por outro lado, vem evoluindo ao longo da campanha na NBA. Afinal, após a saída do técnico Tom Thibodeau, com um um trabalho de cinco anos pela equipe, chegou Mike Brown. De cara, os resultados não foram bons. Afinal, em cinco jogos, o time tinha três derrotas. Uma delas, inclusive, na abertura da Copa contra o Chicago Bulls.

Desde então, são 16 vitórias nos últimos 20 jogos e o Knicks saltou para o segundo lugar do Leste. O time vem de cinco triunfos consecutivos e nove nos últimos dez. Até Karl-Anthony Towns, que vinha mal no início, melhorou muito de produção.

Jogadores que passaram por Knicks e Spurs

Finalistas da Copa NBA 2025, Knicks e Spurs tiveram 39 jogadores que atuaram pelas duas franquias na história. Entre os mais famosos, estão Rod Strickland, Kurt Thomas, Mo Cheeks, Terry Cummings e David Lee. No entanto, só Luke Kornet, reserva de Wembanyama, está entre os atuais. Ele jogou pelo time de Nova York em 2019.

Final da NBA

A decisão na Copa não será a primeira final entre Knicks e Spurs na NBA. Afinal, os dois se encontraram em 1999, com vitória dos texanos.

Spurs e Knicks possuem uma história de bons confrontos ao longo dos tempos. Nos anos 90, principalmente. Enquanto o time de San Antonio tinha David Robinson, o de Nova York contava com Pat Ewing. Aliás, os dois fizeram parte do Dream Team, de Barcelona 92.

Aliás, naquela final de 1999, Ewing e Robinson ainda jogavam por seus times. No entanto, não eram mais os grandes nomes, já que o Knicks contava com Allan Houston e Latrell Sprewll e o Spurs tinha Tim Duncan.

Desde então, o Knicks nunca mais fez uma final na NBA. O Spurs, em contrapartida, foi campeão outras quatro vezes depois do encontro de 1999.

O jogo

Será a primeira partida entre Knicks e Spurs em 2025/26. Vale lembrar que o embate não conta para a fase regular. Ou seja, é como o play-in, que não tem suas estatíticas ligadas aos playoffs. A NBA lida com tais jogos como “separados”. Ao longo da campanha, as duas equipes vão se encontrar nos dias 31 de dezembro e 1° de março.

Existe a chance de Wembanyama começar do banco, então Mitchell Robinson, melhor defensor de garrafão, deve ser reserva pelo Knicks. No entanto, o francês terá momentos contra Karl-Anthony Towns. E o retrospecto não é bom para o jogador do Spurs.

Afinal, em quatro jogos (três deles sendo Minnesota Timberwolves) entre Towns e Wembanyama, o jogador do Knicks saiu com a vitória em três deles. Enquanto o jogador do Spurs tem médias de 26.5 pontos, 11.8 rebotes e 2.8 tocos, o de Nova York faz 20.8 pontos e 9.0 rebotes no confronto entre os dois.

Já na armação, Jalen Brunson terá de enfrentar uma dupla em crescimento. Isso porque Dylan Harper e Stephon Castle estão mostrando grande nível no início de suas carreiras. Enquanto Harper é calouro, Castle venceu o prêmio de melhor novato em 2024/25.

Os times

Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, Karl-Anthony Towns

Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes, Luke Kornet (Victor Wembanyama)

Prêmios

A Copa NBA não dá vaga ou qualquer vantagem aos times nos playoffs da NBA. Aliás, o jogo decisivo sequer conta para a temporada regular. No entanto, os jogadores campeões recebem US$514 mil cada, enquanto os do time que perder ficam com US$206 mil.

Onde e quanto assistir Knicks x Spurs na Copa NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video

Data: 16/12/2025

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Local: T-Mobile Arena

