Cooper Flagg faz história, mas Magic vence Mavericks

O calouro Cooper Flagg entregou uma atuação épica de 51 pontos nessa sexta-feira, mas mesmo assim, o Orlando Magic venceu o Dallas Mavericks. A equipe da Flórida, apesar dos problemas em lidar com o super novato, acabou tendo grande controle da partida, sobretudo com uma de suas melhores atuações ofensivas em 2025/26. A equipe texana, mais interessada na loteria, perdeu o jogo mas viu sua estrela brilhar.
O astro já tinha flertado com um jogo de 50 pontos em duelo com o Charlotte Hornets há alguns meses. Porém, hoje alcançou a marca. Para se ter uma noção, Cooper Flagg é apenas o nono calouro em todos os tempos a marcar mais de 50 pontos em um jogo. O último, aliás, tinha sido Brandon Jennings em 2009. Entretanto, a atuação de mais pontos da franquia da Flórida em toda a temporada, acabou prevalecendo no duelo no Texas.
Essa foi uma vitória obrigatória para o Orlando Magic, sobretudo após os últimos resultados. A equipe até venceu três dos últimos cinco jogos. Porém, as derrotas para Toronto Raptors e Atlanta Hawks somadas chegaram aos 81 pontos de diferença. A equipe chega a 41 vitórias em 77 jogos e ocupa a nona posição do Leste. No domingo (5) a equipe visita o New Orleans Pelicans fora de casa.
Enquanto isso, o Dallas Mavericks segue acumulando derrotas para melhorar sua posição na loteria do Draft da NBA. O time perdeu seus últimos três jogos, e nove dos últimos 11 que disputou. Assim, a equipe ocupa a 13ª posição do Oeste com 24 vitórias em 77 partidas, sendo a sexta pior campanha da liga até aqui. Também no domingo, a equipe enfrenta o Los Angeles Lakers.
Escalações
Orlando está em sua versão mais completa em algum tempo. Afinal, Franz Wagner retornou de sua enorme ausência no último jogo. Assim, as únicas baixas são o armador Anthony Black e o ala Jonathan Isaac. O quinteto de Jamahl Mosley para o jogo teve: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.
Por outro lado, Dallas tem múltiplos problemas. Kyrie Irving e Dereck Lively II estão fora da temporada. Além disso, PJ Washington, Marvin Bagley III e Caleb Martin não jogaram. Assim, o quinteto titular de Jason Kidd para Mavericks x Magic teve: Ryan Nembhard, Max Christie, Cooper Flagg, Naji Marshall e Daniel Gafford.
Destaques
Orlando teve uma boa atuação ofensiva ao longo de toda a noite. O time não teve tanto volume do perímetro, com apenas 26 tentativas. Mas a eficiência estava em dia. Afinal, foram 14 acertos chegando aos 53.8% de aproveitamento. Desde o time titular com Jalen Suggs e Desmond Bane, até os reservas como Tristan Da Silva e Jevon Carter, a equipe esteve em grande forma do perímetro.
Além disso, foi um jogo inspirado de nomes como Franz Wagner e Wendell Carter Jr, que estavam jogando mais próximos da cesta. O alemão acertou oito de nove arremessos que tentou de dois pontos por exemplo. Enquanto isso, o pivô foi o cestinha da partida, dominando Daniel Gafford e Dwight Powell de forma ampla.
Paolo Banchero destoou de certa forma. Ele até teve bons números com sete rebotes e cinco assistências, mas somou apenas dez pontos em dez arremessos com três turnovers. Com problema de faltas ao longo da partida, e que se agravou no segundo tempo, o ala nunca conseguiu ter ritmo. Ainda assim, seu time sobreviveu sem ele.
Apesar de alguns momentos de instabilidade, foi o Magic que liderou a partida quase por completo contra o Mavericks de Cooper Flagg. Entre o fim do terceiro e começo do último quarto, uma sequência de 23 a 4 que levou a vantagem para 30 pontos, praticamente encerrou as possibilidades de reação para Dallas.
O Mavericks, por outro lado, dependeu muito de Cooper Flagg contra o Magic. Nem tanto no primeiro tempo, que também viu um bom ritmo de nomes como Max Christie e Klay Thompson, mas principalmente após o intervalo. Aliás, foi justamente quando o jovem foi descansar que Orlando criou a sequência que encerrou a partida. Brandon Williams também foi um destaque do time na segunda etapa.
O ala voltou para a quadra com 29 pontos no jogo, mas decidiu ir para a história. O craque anotou 24 pontos apenas no último quarto, acertando oito de 12 arremessos e quatro de seis bolas de três. Uma sequência guiada por ele até trouxe alguma graça ao jogo no último quarto, diminuindo a distância para os onze pontos. Mas não mais do que isso. O buraco de Dallas e sua defesa foi muito fundo para que o desempenho do calouro pudesse escalar.
Por fim, Orlando triunfou no Texas.
(41-36) Orlando Magic 138 x 127 Dallas Mavericks (24-53)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Wendell Carter Jr.
|28
|6
|3
|0
|0
|Desmond Bane
|27
|7
|5
|3
|0
|Jalen Suggs
|19
|4
|9
|3
|0
|Tristan Da Silva
|19
|5
|1
|1
|1
|Mo Wagner
|18
|4
|1
|1
|0
Três pontos: 14/26 (53.8%) / Da Silva: 3/4
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|51
|6
|3
|3
|1
|Brandon Williams
|23
|2
|5
|2
|0
|Klay Thompson
|18
|1
|2
|0
|0
|Max Christie
|14
|5
|3
|0
|0
|Naji Marshall
|9
|4
|2
|1
|0
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Flagg: 6/9
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Magic contra o Mavericks em partida mágica de Cooper Flagg, a rodada da NBA ainda contou com mais oito jogos nessa sexta. Então, confira resultados e estatísticas desses outros confrontos.
(46-31) Minnesota Timberwolves 103 x 115 Philadelphia 76ers (43-34)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|21
|7
|3
|2
|0
|Bones Hyland
|21
|5
|3
|2
|0
|Ayo Dosunmu
|19
|5
|3
|1
|1
|Naz Reid
|12
|7
|1
|1
|2
|Rudy Gobert
|5
|16
|1
|0
|0
Três pontos: 14/43 (32.6%) / Hyland: 5/9
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paul George
|23
|6
|6
|3
|1
|Tyrese Maxey
|21
|6
|8
|0
|2
|Kelly Oubre Jr.
|21
|5
|1
|0
|0
|Joel Embiid
|19
|13
|7
|0
|3
|Dominick Barlow
|7
|10
|1
|0
|3
Três pontos: 9/26 (34.6%) / Oubre: 4/6
(18-59) Indiana Pacers 108 x 129 Charlotte Hornets (42-36)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|30
|7
|2
|2
|0
|Quenton Jackson
|16
|3
|5
|1
|0
|Kobe Brown
|12
|9
|4
|0
|0
|Jay Huff
|12
|6
|4
|1
|1
|Obi Toppin
|11
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 15/36 (41.7%) / Toppin: 3/6
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Miller
|22
|6
|3
|1
|1
|Kon Knueppel
|20
|4
|4
|2
|0
|Miles Bridges
|19
|6
|1
|0
|1
|LaMelo Ball
|18
|6
|9
|2
|0
|Sion James
|13
|6
|3
|1
|0
Três pontos: 24/49 (49%) / Ball: 5/12
(45-33) Atlanta Hawks 141 x 107 Brooklyn Nets (18-59)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|C.J McCollum
|25
|2
|7
|1
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|21
|4
|3
|0
|3
|Jalen Johnson
|18
|11
|5
|1
|0
|Onyeka Okongwu
|15
|7
|4
|0
|2
|Dyson Daniels
|11
|4
|6
|5
|0
Três pontos: 20/39 (51.3%) / McCollum: 4/7
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nic Claxton
|16
|5
|2
|0
|0
|Malachi Smith
|15
|2
|0
|1
|0
|Nolan Traoré
|13
|2
|4
|3
|1
|Noah Clowney
|12
|4
|1
|1
|1
|Chaney Johnson
|11
|6
|4
|1
|1
Três pontos: 12/28 (42.9%) / Smith: 4/5
(29-48) Chicago Bulls 96 x 136 New York Knicks (50-28)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Collin Sexton
|19
|2
|1
|1
|0
|Leonard Miller
|14
|6
|0
|0
|0
|Tre Jones
|13
|3
|8
|0
|0
|Matas Buzelis
|11
|6
|0
|0
|0
|Josh Giddey
|6
|5
|5
|0
|2
Três pontos: 11/35 (31.4%) / Sexton: 5/7
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|O.G Anunoby
|31
|8
|2
|0
|1
|Mitchell Robinson
|17
|11
|0
|2
|1
|Jalen Brunson
|17
|1
|10
|0
|0
|Mikal Bridges
|12
|2
|0
|0
|0
|Josh Hart
|7
|11
|4
|0
|0
Três pontos: 15/39 (38.5%) / Anunoby: 7/10
(21-57) Utah Jazz 106 x 140 Houston Rockets (48-29)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cody Williams
|27
|11
|4
|0
|0
|Ace Bailey
|22
|6
|1
|0
|1
|Brice Sensabaugh
|20
|3
|5
|0
|1
|Kyle Filipowski
|17
|7
|2
|1
|0
|Oscar Tshiebwe
|15
|10
|1
|2
|0
Três pontos: 5/27 (18.5%) / Sensabaugh: 2/6
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|25
|5
|6
|0
|2
|Amen Thompson
|21
|8
|4
|2
|0
|Alperen Sengun
|19
|4
|5
|0
|0
|Jabari Smith Jr.
|18
|5
|0
|1
|0
|Tari Eason
|16
|7
|0
|0
|0
Três pontos: 15/32 (46.9%) / Sheppard: 4/8
(43-34) Toronto Raptors 128 x 96 Memphis Grizzlies (25-52)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|RJ Barrett
|25
|3
|4
|0
|1
|Collin Murray-Boyles
|19
|4
|1
|0
|0
|Brandon Ingram
|17
|7
|5
|0
|1
|Jamal Shead
|11
|1
|6
|2
|0
|Scottie Barnes
|10
|3
|6
|2
|0
Três pontos: 9/24 (37.5%) / Barrett: 4/6
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|G.G Jackson II
|30
|5
|1
|0
|1
|Cedric Coward
|15
|2
|1
|1
|1
|Javon Small
|14
|6
|4
|0
|0
|Taylor Hendricks
|9
|3
|1
|1
|0
|Dariq Whitehead
|8
|4
|2
|3
|0
Três pontos: 11/42 (26.2%) / Jackson: 3/6
(52-25) Boston Celtics 133 x 101 Milwaukee Bucks (30-47)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|26
|3
|4
|2
|0
|Jayson Tatum
|23
|11
|9
|3
|0
|Neemias Queta
|19
|10
|2
|0
|4
|Derrick White
|17
|3
|5
|0
|0
|Payton Pritchard
|16
|3
|6
|0
|0
Três pontos: 17/37 (45.9%) / White: 5/9
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Taurean Prince
|18
|0
|2
|1
|1
|AJ Green
|15
|1
|5
|1
|0
|Pete Nance
|14
|10
|1
|0
|0
|Kyle Kuzma
|14
|7
|3
|0
|0
|Cormac Ryan
|11
|1
|2
|0
|1
Três pontos: 21/47 (44.7%) / Green: 5/9
(25-53) New Orleans Pelicans 113 x 117 Sacramento Kings (21-57)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jeremiah Fears
|28
|8
|6
|0
|0
|Saddiq Bey
|20
|1
|3
|1
|0
|Jordan Hawkins
|14
|0
|0
|0
|0
|Zion Williamson
|13
|6
|3
|1
|0
|Trey Murphy III
|13
|4
|4
|1
|1
Três pontos: 14/34 (41.2%) / Fears: 5/11
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Maxime Raynaud
|28
|9
|4
|0
|0
|Nique Clifford
|23
|5
|7
|1
|0
|Daeqwon Plowden
|17
|3
|1
|1
|0
|DeMar DeRozan
|14
|2
|5
|2
|0
|Precious Achiuwa
|12
|7
|2
|2
|0
Três pontos: 10/33 (30.3%) / Clifford: 4/6
