Cooper Flagg faz história, mas Magic vence Mavericks

Rodada dessa sexta ainda contou com mais oito partidas

O calouro Cooper Flagg entregou uma atuação épica de 51 pontos nessa sexta-feira, mas mesmo assim, o Orlando Magic venceu o Dallas Mavericks. A equipe da Flórida, apesar dos problemas em lidar com o super novato, acabou tendo grande controle da partida, sobretudo com uma de suas melhores atuações ofensivas em 2025/26. A equipe texana, mais interessada na loteria, perdeu o jogo mas viu sua estrela brilhar.

O astro já tinha flertado com um jogo de 50 pontos em duelo com o Charlotte Hornets há alguns meses. Porém, hoje alcançou a marca. Para se ter uma noção, Cooper Flagg é apenas o nono calouro em todos os tempos a marcar mais de 50 pontos em um jogo. O último, aliás, tinha sido Brandon Jennings em 2009. Entretanto, a atuação de mais pontos da franquia da Flórida em toda a temporada, acabou prevalecendo no duelo no Texas.

Essa foi uma vitória obrigatória para o Orlando Magic, sobretudo após os últimos resultados. A equipe até venceu três dos últimos cinco jogos. Porém, as derrotas para Toronto Raptors e Atlanta Hawks somadas chegaram aos 81 pontos de diferença. A equipe chega a 41 vitórias em 77 jogos e ocupa a nona posição do Leste. No domingo (5) a equipe visita o New Orleans Pelicans fora de casa.

Enquanto isso, o Dallas Mavericks segue acumulando derrotas para melhorar sua posição na loteria do Draft da NBA. O time perdeu seus últimos três jogos, e nove dos últimos 11 que disputou. Assim, a equipe ocupa a 13ª posição do Oeste com 24 vitórias em 77 partidas, sendo a sexta pior campanha da liga até aqui. Também no domingo, a equipe enfrenta o Los Angeles Lakers.

Escalações

Orlando está em sua versão mais completa em algum tempo. Afinal, Franz Wagner retornou de sua enorme ausência no último jogo. Assim, as únicas baixas são o armador Anthony Black e o ala Jonathan Isaac. O quinteto de Jamahl Mosley para o jogo teve: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Por outro lado, Dallas tem múltiplos problemas. Kyrie Irving e Dereck Lively II estão fora da temporada. Além disso, PJ Washington, Marvin Bagley III e Caleb Martin não jogaram. Assim, o quinteto titular de Jason Kidd para Mavericks x Magic teve: Ryan Nembhard, Max Christie, Cooper Flagg, Naji Marshall e Daniel Gafford.

Destaques

Orlando teve uma boa atuação ofensiva ao longo de toda a noite. O time não teve tanto volume do perímetro, com apenas 26 tentativas. Mas a eficiência estava em dia. Afinal, foram 14 acertos chegando aos 53.8% de aproveitamento. Desde o time titular com Jalen Suggs e Desmond Bane, até os reservas como Tristan Da Silva e Jevon Carter, a equipe esteve em grande forma do perímetro.

Além disso, foi um jogo inspirado de nomes como Franz Wagner e Wendell Carter Jr, que estavam jogando mais próximos da cesta. O alemão acertou oito de nove arremessos que tentou de dois pontos por exemplo. Enquanto isso, o pivô foi o cestinha da partida, dominando Daniel Gafford e Dwight Powell de forma ampla.

Paolo Banchero destoou de certa forma. Ele até teve bons números com sete rebotes e cinco assistências, mas somou apenas dez pontos em dez arremessos com três turnovers. Com problema de faltas ao longo da partida, e que se agravou no segundo tempo, o ala nunca conseguiu ter ritmo. Ainda assim, seu time sobreviveu sem ele.

Apesar de alguns momentos de instabilidade, foi o Magic que liderou a partida quase por completo contra o Mavericks de Cooper Flagg. Entre o fim do terceiro e começo do último quarto, uma sequência de 23 a 4 que levou a vantagem para 30 pontos, praticamente encerrou as possibilidades de reação para Dallas.

O Mavericks, por outro lado, dependeu muito de Cooper Flagg contra o Magic. Nem tanto no primeiro tempo, que também viu um bom ritmo de nomes como Max Christie e Klay Thompson, mas principalmente após o intervalo. Aliás, foi justamente quando o jovem foi descansar que Orlando criou a sequência que encerrou a partida. Brandon Williams também foi um destaque do time na segunda etapa.

O ala voltou para a quadra com 29 pontos no jogo, mas decidiu ir para a história. O craque anotou 24 pontos apenas no último quarto, acertando oito de 12 arremessos e quatro de seis bolas de três. Uma sequência guiada por ele até trouxe alguma graça ao jogo no último quarto, diminuindo a distância para os onze pontos. Mas não mais do que isso. O buraco de Dallas e sua defesa foi muito fundo para que o desempenho do calouro pudesse escalar.

Por fim, Orlando triunfou no Texas.

(41-36) Orlando Magic 138 x 127 Dallas Mavericks (24-53)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Wendell Carter Jr. 28 6 3 0 0
Desmond Bane 27 7 5 3 0
Jalen Suggs 19 4 9 3 0
Tristan Da Silva 19 5 1 1 1
Mo Wagner 18 4 1 1 0

Três pontos: 14/26 (53.8%) / Da Silva: 3/4

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 51 6 3 3 1
Brandon Williams 23 2 5 2 0
Klay Thompson 18 1 2 0 0
Max Christie 14 5 3 0 0
Naji Marshall 9 4 2 1 0

Três pontos: 14/42 (33.3%) / Flagg: 6/9

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Magic contra o Mavericks em partida mágica de Cooper Flagg, a rodada da NBA ainda contou com mais oito jogos nessa sexta. Então, confira resultados e estatísticas desses outros confrontos.

(46-31) Minnesota Timberwolves 103 x 115 Philadelphia 76ers (43-34)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Julius Randle 21 7 3 2 0
Bones Hyland 21 5 3 2 0
Ayo Dosunmu 19 5 3 1 1
Naz Reid 12 7 1 1 2
Rudy Gobert 5 16 1 0 0

Três pontos: 14/43 (32.6%) / Hyland: 5/9

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paul George 23 6 6 3 1
Tyrese Maxey 21 6 8 0 2
Kelly Oubre Jr. 21 5 1 0 0
Joel Embiid 19 13 7 0 3
Dominick Barlow 7 10 1 0 3

Três pontos: 9/26 (34.6%) / Oubre: 4/6

(18-59) Indiana Pacers 108 x 129 Charlotte Hornets (42-36)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pascal Siakam 30 7 2 2 0
Quenton Jackson 16 3 5 1 0
Kobe Brown 12 9 4 0 0
Jay Huff 12 6 4 1 1
Obi Toppin 11 4 1 0 0

Três pontos: 15/36 (41.7%) / Toppin: 3/6

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Miller 22 6 3 1 1
Kon Knueppel 20 4 4 2 0
Miles Bridges 19 6 1 0 1
LaMelo Ball 18 6 9 2 0
Sion James 13 6 3 1 0

Três pontos: 24/49 (49%) / Ball: 5/12

(45-33) Atlanta Hawks 141 x 107 Brooklyn Nets (18-59)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
C.J McCollum 25 2 7 1 0
Nickeil Alexander-Walker 21 4 3 0 3
Jalen Johnson 18 11 5 1 0
Onyeka Okongwu 15 7 4 0 2
Dyson Daniels 11 4 6 5 0

Três pontos: 20/39 (51.3%) / McCollum: 4/7

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nic Claxton 16 5 2 0 0
Malachi Smith 15 2 0 1 0
Nolan Traoré 13 2 4 3 1
Noah Clowney 12 4 1 1 1
Chaney Johnson 11 6 4 1 1

Três pontos: 12/28 (42.9%) / Smith: 4/5

(29-48) Chicago Bulls 96 x 136 New York Knicks (50-28)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Collin Sexton 19 2 1 1 0
Leonard Miller 14 6 0 0 0
Tre Jones 13 3 8 0 0
Matas Buzelis 11 6 0 0 0
Josh Giddey 6 5 5 0 2

Três pontos: 11/35 (31.4%) / Sexton: 5/7

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
O.G Anunoby 31 8 2 0 1
Mitchell Robinson 17 11 0 2 1
Jalen Brunson 17 1 10 0 0
Mikal Bridges 12 2 0 0 0
Josh Hart 7 11 4 0 0

Três pontos: 15/39 (38.5%) / Anunoby: 7/10

(21-57) Utah Jazz 106 x 140 Houston Rockets (48-29)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cody Williams 27 11 4 0 0
Ace Bailey 22 6 1 0 1
Brice Sensabaugh 20 3 5 0 1
Kyle Filipowski 17 7 2 1 0
Oscar Tshiebwe 15 10 1 2 0

Três pontos: 5/27 (18.5%) / Sensabaugh: 2/6

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 25 5 6 0 2
Amen Thompson 21 8 4 2 0
Alperen Sengun 19 4 5 0 0
Jabari Smith Jr. 18 5 0 1 0
Tari Eason 16 7 0 0 0

Três pontos: 15/32 (46.9%) / Sheppard: 4/8

(43-34) Toronto Raptors 128 x 96 Memphis Grizzlies (25-52)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 25 3 4 0 1
Collin Murray-Boyles 19 4 1 0 0
Brandon Ingram 17 7 5 0 1
Jamal Shead 11 1 6 2 0
Scottie Barnes 10 3 6 2 0

Três pontos: 9/24 (37.5%) / Barrett: 4/6

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
G.G Jackson II 30 5 1 0 1
Cedric Coward 15 2 1 1 1
Javon Small 14 6 4 0 0
Taylor Hendricks 9 3 1 1 0
Dariq Whitehead 8 4 2 3 0

Três pontos: 11/42 (26.2%) / Jackson: 3/6

(52-25) Boston Celtics 133 x 101 Milwaukee Bucks (30-47)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 26 3 4 2 0
Jayson Tatum 23 11 9 3 0
Neemias Queta 19 10 2 0 4
Derrick White 17 3 5 0 0
Payton Pritchard 16 3 6 0 0

Três pontos: 17/37 (45.9%) / White: 5/9

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Taurean Prince 18 0 2 1 1
AJ Green 15 1 5 1 0
Pete Nance 14 10 1 0 0
Kyle Kuzma 14 7 3 0 0
Cormac Ryan 11 1 2 0 1

Três pontos: 21/47 (44.7%) / Green: 5/9

(25-53) New Orleans Pelicans 113 x 117 Sacramento Kings (21-57)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jeremiah Fears 28 8 6 0 0
Saddiq Bey 20 1 3 1 0
Jordan Hawkins 14 0 0 0 0
Zion Williamson 13 6 3 1 0
Trey Murphy III 13 4 4 1 1

Três pontos: 14/34 (41.2%) / Fears: 5/11

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Maxime Raynaud 28 9 4 0 0
Nique Clifford 23 5 7 1 0
Daeqwon Plowden 17 3 1 1 0
DeMar DeRozan 14 2 5 2 0
Precious Achiuwa 12 7 2 2 0

Três pontos: 10/33 (30.3%) / Clifford: 4/6

Escrito por:

Cursando jornalismo. Dono do perfil @pisounalinha no X. Natural de Mauá, SP. Acompanhando a NBA desde 2012. Contato: @[email protected]

