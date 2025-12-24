Cooper Flagg brilha e Mavericks supera Nuggets

Com uma atuação incrível do prodígio Cooper Flagg, o Dallas Mavericks bateu o Denver Nuggets em grande jogo nessa terça-feira (23) por 131 a 130. Diante de Nikola Jokic, para muitos, o melhor jogador do mundo, o ala não se intimidou e teve atuação histórica para decretar a vitória de seu time no Texas. Aliás, mais uma sobre o rival do Colorado em 2025/26. Esse foi apenas um dos 14 jogos que marcaram a rodada antes da folga da liga para a véspera de natal.
São muitas coisas para falar da atuação insana de Cooper Flagg no Mavericks x Nuggets. Ele tornou-se o segundo adolescente da história a produzir um jogo com 33 pontos, nove rebotes e nove assistências. O outro é Luka Doncic. Destaque também para sua evolução nas bolas de três. Afinal, o ala teve sua melhor marca na temporada com quatro acertos e segue aumentando sua eficiência nesse sentido.
Resultado muito importante para o Dallas Mavericks. A equipe tinha vencido seis dos últimos oito jogos, antes de uma sequência de duas derrotas. Portanto, o triunfo mantém a equipe nos trilhos e se aproximando da zona de play-in. Com 12 vitórias e 19 derrotas, o time é o 11° do Oeste. O próximo compromisso é na Rodada de Natal desta quinta-feira (25), contra o Golden State Warriors.
Por outro lado, a derrota tem um impacto importante para o Denver Nuggets na tabela. Afinal, os outros dois líderes do Oeste se enfrentaram na rodada, e o San Antonio Spurs, outra vez, superou o Oklahoma City Thunder. Além de perder a vice-liderança, a franquia perdeu a chance de se aproximar do Thunder. Agora são 21 vitórias em 29 jogos. Por fim, a equipe também atua na Rodada de Natal, contra o Minnesota Timberwolves.
Escalações
O Mavericks de Cooper Flagg chegou com muitas baixas para mais um duelo com o Nuggets na NBA. Afinal, estavam fora: Klay Thompson, P.J Washington, Dwight Powell e Max Christie. Além é claro das ausências de Kyrie Irving, Dereck Lively e Dante Exum. Assim, Jason Kidd escalou o seguinte quinteto titular: Ryan Nembhard, Jaden Hardy, Cooper Flagg, Naji Marshall e Anthony Davis.
Denver até teve menos baixas, mas ainda segue sem dois de seus titulares: Aaron Gordon e Christian Braun. Além disso, Tamar Bates também ficou de fora. Em meio as baixas, David Adelman manteve o que tem sido seu quinteto habitual nos últimos jogos com: Jamal Murray, Cam Johnson, Spencer Jones, Peyton Watson e Nikola Jokic.
A parte ruim do jogo, no entanto, ficou por conta de Cam Johnson, que saiu com lesão no joelho.
Destaques
O Mavericks de Cooper Flagg venceu o Nuggets por apenas um ponto. Mas muitas histórias ocorreram para que o conto principal acabasse assim.
Dallas, mesmo com baixas importantes, começou em alto ritmo contra um rival um pouco desleixado defensivamente. Antes da metade do primeiro quarto, os donos da casa já venciam por 22 a 6. E o começo do camisa 32 foi insano. Então, em nove minutos, o ala marcou 14 pontos, acertou os seis arremessos que tentou, incluindo uma bola tripla. Além disso, distribuiu duas assistências com apenas um turnover.
Do outro lado, Denver respondeu com Nikola Jokic convertendo três bolas de fora ainda no primeiro período. Antes do fim do primeiro quarto, por exemplo, a equipe visitante já conseguiu cortar a distância para duas posses. Mas o jogo era acima de tudo, de corridas. Uma nova resposta de Dallas entre o fim do primeiro quarto e o começo do segundo, recolocou a vantagem em um 50 a 29. Cooper Flagg acertou duas bolas triplas na sequência do Mavericks sobre o Nuggets.
Novamente, um dos astros do time visitante se elevou para cortar a distância rapidamente. Mas dessa vez foi Jamal Murray. O canadense, enquanto isso, também estava inspirado, marcando 14 pontos apenas no segundo período. Com bom ritmo do perímetro e melhorando sua defesa, Denver diminuiu a distância para dez pontos no intervalo. Flagg, por sua vez, manteve seu ritmo, terminando o primeiro tempo com 22 pontos.
Realmente não foi uma grande noite do Nuggets, sobretudo na defesa. Com desatenções em cortes pra cesta e não conseguindo qualquer resposta contra Flagg e Davis, a equipe se manteve em dificuldades. Mas em poucos minutos, entre o fim do terceiro quarto e o começo do último, parecia que uma virada chegaria. Uma corrida de 24 a 7 para os visitantes, que perdiam por 14 quando ela começou e lideravam por três quando acabou.
Além de Murray e Jokic inspirados, Tim Hardaway Jr foi um grande destaque do time no terceiro período. Afinal, anotou 12 pontos, acertando as quatro bolas triplas que tentou. Na base do ataque, Denver parecia mudar o jogo.
Porém, em um último quarto de alternância, foi o Mavericks de Cooper Flagg que saiu com a vitória sobre o Nuggets de Nikola Jokic. Aliás, Anthony Davis cresceu muito no segundo tempo. Ele marcou 19 de seus 31 pontos na metade final do jogo, incluindo dez pontos no período final e um grande momento defensivo na proteção de aro. O astro converteu alguns arremessos importantes para retomar a liderança texana.
Por fim, muito drama. Naji Marshall acertou uma bola tripla decisiva há um minuto e meio do fim. No entanto, o time não conseguiu pontuar mais. Uma bola de três de Murray e outra próxima a cesta de Jokic, deram esperanças de vitória para o time do Colorado. Entretanto, a última bola caiu para um Peyton Watson em noite abaixo. Então, livre na zona morta, o ala não converteu a bola da virada. Assim, vitória de Dallas, em um grande jogo.
(21-8) Denver Nuggets 130 x 131 Dallas Mavericks (12-19)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|31
|7
|14
|3
|0
|Nikola Jokic
|29
|7
|14
|3
|0
|Tim Hardaway Jr.
|23
|2
|1
|0
|0
|Bruce Brown
|13
|7
|3
|2
|1
|Cam Johnson
|8
|2
|3
|0
|0
Três pontos: 20/41 (48.8%) / Hardaway: 7/12
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|33
|9
|9
|1
|1
|Anthony Davis
|31
|9
|4
|3
|0
|Naji Marshall
|15
|4
|3
|1
|0
|Ryan Nembhard
|11
|3
|7
|0
|0
|Jaden Hardy
|10
|2
|2
|1
|0
Três pontos: 11/27 (40.7%) / Flagg: 4/6
Outros jogos da rodada
A atuação de Cooper Flagg em Mavericks x Nuggets foi um dos grandes destaques da rodada, que além disso, ainda contou com mais 13 partidas. A liga está de folga nessa quarta-feira (24).
O San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder. E dessa vez, aliás, foi com folga. Uma vitória por 20 pontos de frente, com uma atuação coletiva muito forte sobre o atual campeão da NBA. A rivalidade só aumenta e Victor Wembanyama e Shai Gilgeous-Alexander se reencontram na Rodada de Natal em dois dias. Se o líder do Oeste perdeu, o do Leste não vacilou. Vitória do Detroit Pistons sobre o Sacramento Kings.
Falando em reencontros, o Chicago Bulls bateu o Atlanta Hawks outra vez, após a batalha ofensiva do último domingo. Em suma, o alto ritmo ofensivo se manteve e o triplo-duplo de Josh Giddey comandou a grande virada do time de Illinois. Além disso, Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards, ex-companheiros protagonizaram grande duelo na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o New York Knicks.
O Memphis Grizzlies obteve boa vitória sobre o Utah Jazz fora de casa. Santi Aldama foi, acima de tudo, o grande destaque, com 37 pontos. A rodada também contou com zebra, afinal, o Brooklyn Nets foi até a Philadelphia e venceu o 76ers. Uma grande atuação de Michael Porter Jr e do calouro Egor Demin.
Falando em zebra, o Los Angeles Clippers embalou. Agora são duas vitórias seguidas, e as duas vieram contra times que estão na zona de playoffs do Oeste. A vítima dessa vez foi o Houston Rockets. Kawhi Leonard teve atuação estupenda, com 41 pontos.
Por fim, o Orlando Magic bateu o Portland Trail Blazers em jogo apertado no Oregon. Desmond Bane foi o cestinha e determinou a vitória da equipe da Flórida.
Atropelos
A rodada, aliás, teve muitos jogos tranquilos. Afinal, o Phoenix Suns atropelou o Los Angeles Lakers em um segundo tempo avassalador. O mesmo aconteceu com o Cleveland Cavaliers que derrubou o New Orleans Pelicans. Além disso, Charlotte Hornets, Toronto Raptors e Milwaukee Bucks conseguiram boas vitórias sobre Washington Wizards, Miami Heat e Indiana Pacers respectivamente.
Então, confira como foram os resultados e números dos jogos do dia, em rodada protagonizada por Cooper Flagg e a vitória do Mavericks sobre o Nuggets.
(5-23) Washington Wizards 109 x 126 Charlotte Hornets (10-20)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Khris Middleton
|16
|1
|1
|1
|0
|Marvin Bagley III
|15
|3
|1
|0
|1
|C.J McCollum
|14
|6
|4
|0
|1
|Bilal Coulibaly
|14
|5
|1
|0
|1
|Tre Johnson
|12
|3
|2
|1
|0
Três pontos: 10/35 (28.6%) / Coulibaly: 3/9
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|23
|2
|9
|1
|1
|Brandon Miller
|20
|4
|4
|0
|2
|Kon Knueppel
|19
|3
|2
|0
|0
|Moussa Diabate
|12
|18
|1
|0
|0
|Miles Bridges
|10
|9
|9
|0
|1
Três pontos: 20/50 (40%) / Knueppel: 5/9
(9-19) Brooklyn Nets 114 x 106 Philadelphia 76ers (16-12)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|28
|5
|1
|2
|0
|Egor Demin
|20
|2
|5
|0
|0
|Nic Claxton
|16
|10
|2
|1
|0
|Noah Clowney
|13
|1
|1
|2
|1
|Day’Ron Sharpe
|9
|11
|6
|1
|0
Três pontos: 17/45 (37.8%) / Demin: 5/9
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Joel Embiid
|27
|6
|4
|0
|2
|Paul George
|19
|4
|2
|4
|2
|Tyrese Maxey
|13
|3
|2
|4
|0
|Andre Drummond
|12
|13
|0
|0
|0
|Eric Gordon
|12
|0
|0
|1
|1
Três pontos: 7/27 (25.9%) / Gordon: 3/6
(14-15) Chicago Bulls 126 x 123 Atlanta Hawks (15-16)
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Coby White
|24
|0
|4
|3
|0
|Nikola Vucevic
|21
|10
|4
|0
|1
|Josh Giddey
|19
|11
|15
|0
|0
|Matas Buzelis
|15
|2
|0
|0
|2
|Zach Collins
|10
|7
|2
|0
|1
Três pontos: 13/39 (33.3%) / White: 5/10
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|24
|9
|10
|1
|2
|Trae Young
|22
|1
|15
|2
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|21
|1
|2
|2
|0
|Vit Krejci
|19
|3
|2
|1
|0
|Asa Newell
|13
|7
|0
|2
|1
Três pontos: 14/42 (33.3%) / Krejci: 5/6
(8-23) New Orleans Pelicans 118 x 141 Cleveland Cavaliers (17-14)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|26
|5
|1
|1
|0
|Derik Queen
|21
|7
|5
|1
|0
|Trey Murphy III
|14
|3
|5
|1
|0
|Jeremiah Fears
|11
|4
|5
|1
|0
|Saddiq Bey
|11
|3
|2
|0
|0
Três pontos: 11/26 (42.3%) / Queen: 2/3
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|27
|4
|4
|1
|0
|Sam Merrill
|22
|6
|7
|1
|0
|Jaylon Tyson
|18
|6
|2
|0
|1
|Thomas Bryant
|15
|7
|1
|0
|2
|Jarrett Allen
|14
|9
|3
|0
|0
Três pontos: 20/49 (40.8%) / Merrill: 6/10
(12-18) Milwaukee Bucks 111 x 94 Indiana Pacers (6-24)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Porter Jr.
|24
|6
|5
|3
|0
|Ryan Rollins
|23
|7
|4
|1
|1
|Kyle Kuzma
|15
|7
|2
|0
|2
|Bobby Portis
|14
|9
|2
|0
|0
|Myles Turner
|10
|6
|1
|0
|3
Três pontos: 10/30 (33.3%) / Porter: 2/3
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|T.J McConnell
|16
|2
|6
|0
|0
|Pascal Siakam
|15
|9
|2
|1
|0
|Andrew Nembhard
|14
|3
|6
|1
|0
|Bennedict Mathurin
|13
|6
|1
|0
|0
|Jay Huff
|9
|7
|3
|1
|1
Três pontos: 8/31 (25.8%) / Matthews: 2/3
(18-13) Toronto Raptors 112 x 91 Miami Heat (15-15)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|27
|8
|4
|0
|0
|Immanuel Quickley
|18
|5
|7
|1
|1
|Sandro Mamukelashvilli
|14
|6
|7
|1
|0
|Brandon Ingram
|12
|6
|2
|0
|1
|Collin Murray-Boyles
|11
|12
|0
|3
|1
Três pontos: 14/38 (36.8%) / Mamukelashvilli: 4/6
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaime Jaquez Jr.
|21
|2
|2
|0
|1
|Norman Powell
|17
|6
|6
|2
|0
|Andrew Wiggins
|14
|3
|2
|0
|0
|Dru Smith
|10
|2
|2
|2
|0
|Bam Adebayo
|9
|12
|3
|2
|0
Três pontos: 8/30 (26.7%) / Wiggins: 2/5
(26-4) Oklahoma City Thunder 110 x 130 San Antonio Spurs (22-7)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|33
|3
|8
|0
|0
|Jalen Williams
|17
|6
|8
|2
|0
|Lu Dort
|15
|2
|0
|0
|0
|Kenrich Williams
|10
|0
|1
|1
|0
|Isaiah Hartenstein
|8
|12
|0
|0
|0
Três pontos: 12/30 (40%) / Dort: 5/8
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keldon Johnson
|25
|1
|1
|0
|0
|Stephon Castle
|24
|0
|3
|1
|0
|Harrison Barnes
|20
|1
|0
|1
|0
|Devin Vassell
|17
|5
|1
|0
|0
|Victor Wembanyama
|12
|5
|3
|0
|0
Três pontos: 16/36 (44.4%) / Johnson: 5/9
(20-9) New York Knicks 104 x 115 Minnesota Timberwolves (20-10)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Karl-Anthony Towns
|40
|13
|1
|1
|0
|Tyler Kolek
|20
|11
|8
|3
|0
|Mikal Bridges
|15
|3
|0
|0
|0
|Josh Hart
|12
|15
|8
|2
|0
|Jordan Clarkson
|10
|1
|1
|0
|0
Três pontos: 11/30 (36.7%) / Clarkson: 3/5
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|38
|1
|2
|4
|1
|Julius Randle
|25
|6
|3
|1
|0
|Rudy Gobert
|11
|16
|2
|2
|3
|Donte DiVincenzo
|11
|3
|8
|2
|0
|Bones Hyland
|9
|3
|4
|1
|2
Três pontos: 15/46 (32.6%) / Edwards: 4/10
(19-9) Los Angeles Lakers 108 x 132 Phoenix Suns (16-13)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LeBron James
|23
|2
|6
|0
|0
|Austin Reaves
|17
|2
|2
|0
|0
|Marcus Smart
|14
|3
|6
|0
|0
|Deandre Ayton
|12
|10
|1
|3
|0
|Jake LaRavia
|12
|5
|1
|2
|2
Três pontos: 12/32 (37.5%) / Smart: 4/8
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Dillon Brooks
|25
|0
|0
|0
|0
|Devin Booker
|21
|2
|11
|2
|0
|Mark Williams
|18
|9
|2
|0
|2
|Collin Gillespie
|16
|4
|8
|3
|0
|Jamaree Bouyea
|14
|4
|2
|0
|1
Três pontos: 14/34 (41.2%) / O’Neale: 4/5
(14-16) Memphis Grizzlies 137 x 128 Utah Jazz (10-19)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Santi Aldama
|37
|5
|7
|1
|0
|Jaren Jackson Jr.
|21
|7
|2
|1
|3
|G,G Jackson
|18
|9
|1
|0
|1
|Jock Landale
|17
|8
|1
|0
|2
|Cam Spencer
|11
|3
|13
|0
|0
Três pontos: 19/45 (42.2%) / Aldama: 7/13
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kyle Filipowski
|25
|13
|4
|0
|2
|Keyonte George
|24
|2
|4
|1
|0
|Taylor Hendricks
|21
|4
|1
|3
|0
|Ace Bailey
|17
|4
|0
|1
|0
|Walter Clayton Jr.
|10
|1
|2
|0
|0
Três pontos: 16/45 (35.6%) / George: 4/8
(17-13) Orlando Magic 110 x 106 Portland Trail Blazers (12-17)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Desmond Bane
|23
|4
|5
|3
|3
|Anthony Black
|22
|7
|6
|2
|0
|Tyus Jones
|16
|4
|7
|1
|0
|Wendell Carter Jr.
|14
|7
|1
|1
|1
|Paolo Banchero
|12
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 15/33 (45.5%) / Jones: 4/6
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|25
|6
|8
|2
|0
|Shaedon Sharpe
|22
|3
|2
|2
|0
|Caleb Love
|17
|3
|1
|0
|3
|Kris Murray
|13
|6
|1
|0
|1
|Toumani Camara
|10
|6
|4
|2
|0
Três pontos: 9/32 (28.1%) / Love: 3/8
(23-6) Detroit Pistons 136 x 127 Sacramento Kings (7-23)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tobias Harris
|24
|4
|4
|0
|0
|Cade Cunningham
|23
|7
|14
|5
|0
|Jalen Duren
|23
|13
|4
|0
|2
|Ausar Thompson
|19
|6
|2
|0
|0
|Isaiah Stewart
|16
|3
|3
|0
|1
Três pontos: 14/32 (43.8%) / Harris: 3/6
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|DeMar DeRozan
|37
|3
|8
|0
|0
|Russell Westbrook
|27
|6
|4
|2
|0
|Precious Achiuwa
|15
|11
|3
|2
|1
|Nique Clifford
|14
|2
|0
|2
|0
|Dennis Schroder
|10
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 11/33 (33.3%) / Westbrook: 4/12
(17-10) Houston Rockets 108 x 128 Los Angeles Clippers (8-21)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|22
|5
|1
|0
|2
|Alperen Sengun
|19
|11
|7
|2
|1
|Amen Thompson
|19
|9
|5
|2
|0
|Jabari Smith Jr.
|16
|1
|1
|0
|0
|Reed Sheppard
|8
|1
|3
|0
|1
Três pontos: 9/30 (30%) / Smith: 4/10
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|41
|8
|5
|0
|0
|James Harden
|29
|4
|6
|2
|0
|John Collins
|13
|5
|5
|2
|2
|Kobe Sanders
|13
|1
|1
|1
|0
|Kris Dunn
|11
|4
|2
|1
|0
Três pontos: 20/37 (54.1%) / Leonard: 4/5
