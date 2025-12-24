Cooper Flagg brilha e Mavericks supera Nuggets

A rodada dessa terça ainda contou com mais 13 partidas

Cooper Flagg Mavericks Nuggets Fonte: Reprodução / X

Com uma atuação incrível do prodígio Cooper Flagg, o Dallas Mavericks bateu o Denver Nuggets em grande jogo nessa terça-feira (23) por 131 a 130. Diante de Nikola Jokic, para muitos, o melhor jogador do mundo, o ala não se intimidou e teve atuação histórica para decretar a vitória de seu time no Texas. Aliás, mais uma sobre o rival do Colorado em 2025/26. Esse foi apenas um dos 14 jogos que marcaram a rodada antes da folga da liga para a véspera de natal.

São muitas coisas para falar da atuação insana de Cooper Flagg no Mavericks x Nuggets. Ele tornou-se o segundo adolescente da história a produzir um jogo com 33 pontos, nove rebotes e nove assistências. O outro é Luka Doncic. Destaque também para sua evolução nas bolas de três. Afinal, o ala teve sua melhor marca na temporada com quatro acertos e segue aumentando sua eficiência nesse sentido.

Resultado muito importante para o Dallas Mavericks. A equipe tinha vencido seis dos últimos oito jogos, antes de uma sequência de duas derrotas. Portanto, o triunfo mantém a equipe nos trilhos e se aproximando da zona de play-in. Com 12 vitórias e 19 derrotas, o time é o 11°  do Oeste. O próximo compromisso é na Rodada de Natal desta quinta-feira (25), contra o Golden State Warriors.

Por outro lado, a derrota tem um impacto importante para o Denver Nuggets na tabela. Afinal, os outros dois líderes do Oeste se enfrentaram na rodada, e o San Antonio Spurs, outra vez, superou o Oklahoma City Thunder. Além de perder a vice-liderança, a franquia perdeu a chance de se aproximar do Thunder. Agora são 21 vitórias em 29 jogos. Por fim, a equipe também atua na Rodada de Natal, contra o Minnesota Timberwolves.

Escalações

O Mavericks de Cooper Flagg chegou com muitas baixas para mais um duelo com o Nuggets na NBA. Afinal, estavam fora: Klay Thompson, P.J Washington, Dwight Powell e Max Christie. Além é claro das ausências de Kyrie Irving, Dereck Lively e Dante Exum. Assim, Jason Kidd escalou o seguinte quinteto titular: Ryan Nembhard, Jaden Hardy, Cooper Flagg, Naji Marshall e Anthony Davis.

Denver até teve menos baixas, mas ainda segue sem dois de seus titulares: Aaron Gordon e Christian Braun. Além disso, Tamar Bates também ficou de fora. Em meio as baixas, David Adelman manteve o que tem sido seu quinteto habitual nos últimos jogos com: Jamal Murray, Cam Johnson, Spencer Jones, Peyton Watson e Nikola Jokic.

A parte ruim do jogo, no entanto, ficou por conta de Cam Johnson, que saiu com lesão no joelho.

Destaques

O Mavericks de Cooper Flagg venceu o Nuggets por apenas um ponto. Mas muitas histórias ocorreram para que o conto principal acabasse assim.

Dallas, mesmo com baixas importantes, começou em alto ritmo contra um rival um pouco desleixado defensivamente. Antes da metade do primeiro quarto, os donos da casa já venciam por 22 a 6. E o começo do camisa 32 foi insano. Então, em nove minutos, o ala marcou 14 pontos, acertou os seis arremessos que tentou, incluindo uma bola tripla. Além disso, distribuiu duas assistências com apenas um turnover.

Do outro lado, Denver respondeu com Nikola Jokic convertendo três bolas de fora ainda no primeiro período. Antes do fim do primeiro quarto, por exemplo, a equipe visitante já conseguiu cortar a distância para duas posses. Mas o jogo era acima de tudo, de corridas. Uma nova resposta de Dallas entre o fim do primeiro quarto e o começo do segundo, recolocou a vantagem em um 50 a 29. Cooper Flagg acertou duas bolas triplas na sequência do Mavericks sobre o Nuggets.

Novamente, um dos astros do time visitante se elevou para cortar a distância rapidamente. Mas dessa vez foi Jamal Murray. O canadense, enquanto isso, também estava inspirado, marcando 14 pontos apenas no segundo período. Com bom ritmo do perímetro e melhorando sua defesa, Denver diminuiu a distância para dez pontos no intervalo. Flagg, por sua vez, manteve seu ritmo, terminando o primeiro tempo com 22 pontos.

Leia mais!

Realmente não foi uma grande noite do Nuggets, sobretudo na defesa. Com desatenções em cortes pra cesta e não conseguindo qualquer resposta contra Flagg e Davis, a equipe se manteve em dificuldades. Mas em poucos minutos, entre o fim do terceiro quarto e o começo do último, parecia que uma virada chegaria. Uma corrida de 24 a 7 para os visitantes, que perdiam por 14 quando ela começou e lideravam por três quando acabou.

Além de Murray e Jokic inspirados, Tim Hardaway Jr foi um grande destaque do time no terceiro período. Afinal, anotou 12 pontos, acertando as quatro bolas triplas que tentou. Na base do ataque, Denver parecia mudar o jogo.

Porém, em um último quarto de alternância, foi o Mavericks de Cooper Flagg que saiu com a vitória sobre o Nuggets de Nikola Jokic. Aliás, Anthony Davis cresceu muito no segundo tempo. Ele marcou 19 de seus 31 pontos na metade final do jogo, incluindo dez pontos no período final e um grande momento defensivo na proteção de aro. O astro converteu alguns arremessos importantes para retomar a liderança texana.

Por fim, muito drama. Naji Marshall acertou uma bola tripla decisiva há um minuto e meio do fim. No entanto, o time não conseguiu pontuar mais. Uma bola de três de Murray e outra próxima a cesta de Jokic, deram esperanças de vitória para o time do Colorado. Entretanto, a última bola caiu para um Peyton Watson em noite abaixo. Então, livre na zona morta, o ala não converteu a bola da virada. Assim, vitória de Dallas, em um grande jogo.

(21-8) Denver Nuggets 130 x 131 Dallas Mavericks (12-19)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jamal Murray 31 7 14 3 0
Nikola Jokic 29 7 14 3 0
Tim Hardaway Jr. 23 2 1 0 0
Bruce Brown 13 7 3 2 1
Cam Johnson 8 2 3 0 0

Três pontos: 20/41 (48.8%) / Hardaway: 7/12

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 33 9 9 1 1
Anthony Davis 31 9 4 3 0
Naji Marshall 15 4 3 1 0
Ryan Nembhard 11 3 7 0 0
Jaden Hardy 10 2 2 1 0

Três pontos: 11/27 (40.7%) / Flagg: 4/6

Outros jogos da rodada

A atuação de Cooper Flagg em Mavericks x Nuggets foi um dos grandes destaques da rodada, que além disso, ainda contou com mais 13 partidas. A liga está de folga nessa quarta-feira (24).

O San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder. E dessa vez, aliás, foi com folga. Uma vitória por 20 pontos de frente, com uma atuação coletiva muito forte sobre o atual campeão da NBA. A rivalidade só aumenta e Victor Wembanyama e Shai Gilgeous-Alexander se reencontram na Rodada de Natal em dois dias. Se o líder do Oeste perdeu, o do Leste não vacilou. Vitória do Detroit Pistons sobre o Sacramento Kings.

Falando em reencontros, o Chicago Bulls bateu o Atlanta Hawks outra vez, após a batalha ofensiva do último domingo. Em suma, o alto ritmo ofensivo se manteve e o triplo-duplo de Josh Giddey comandou a grande virada do time de Illinois. Além disso, Karl-Anthony Towns e Anthony Edwards, ex-companheiros protagonizaram grande duelo na vitória do Minnesota Timberwolves sobre o New York Knicks.

O Memphis Grizzlies obteve boa vitória sobre o Utah Jazz fora de casa. Santi Aldama foi, acima de tudo, o grande destaque, com 37 pontos. A rodada também contou com zebra, afinal, o Brooklyn Nets foi até a Philadelphia e venceu o 76ers. Uma grande atuação de Michael Porter Jr e do calouro Egor Demin.

Falando em zebra, o Los Angeles Clippers embalou. Agora são duas vitórias seguidas, e as duas vieram contra times que estão na zona de playoffs do Oeste. A vítima dessa vez foi o Houston Rockets. Kawhi Leonard teve atuação estupenda, com 41 pontos.

Por fim, o Orlando Magic bateu o Portland Trail Blazers em jogo apertado no Oregon. Desmond Bane foi o cestinha e determinou a vitória da equipe da Flórida.

Atropelos

A rodada, aliás, teve muitos jogos tranquilos. Afinal, o Phoenix Suns atropelou o Los Angeles Lakers em um segundo tempo avassalador. O mesmo aconteceu com o Cleveland Cavaliers que derrubou o New Orleans Pelicans. Além disso, Charlotte Hornets, Toronto Raptors e Milwaukee Bucks conseguiram boas vitórias sobre Washington Wizards, Miami Heat e Indiana Pacers respectivamente.

Então, confira como foram os resultados e números dos jogos do dia, em rodada protagonizada por Cooper Flagg e a vitória do Mavericks sobre o Nuggets.

(5-23) Washington Wizards 109 x 126 Charlotte Hornets (10-20)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
Khris Middleton 16 1 1 1 0
Marvin Bagley III 15 3 1 0 1
C.J McCollum 14 6 4 0 1
Bilal Coulibaly 14 5 1 0 1
Tre Johnson 12 3 2 1 0

Três pontos: 10/35 (28.6%) / Coulibaly: 3/9

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 23 2 9 1 1
Brandon Miller 20 4 4 0 2
Kon Knueppel 19 3 2 0 0
Moussa Diabate 12 18 1 0 0
Miles Bridges 10 9 9 0 1

Três pontos: 20/50 (40%) / Knueppel: 5/9

(9-19) Brooklyn Nets 114 x 106 Philadelphia 76ers (16-12)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter Jr. 28 5 1 2 0
Egor Demin 20 2 5 0 0
Nic Claxton 16 10 2 1 0
Noah Clowney 13 1 1 2 1
Day’Ron Sharpe 9 11 6 1 0

Três pontos: 17/45 (37.8%) / Demin: 5/9

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Joel Embiid 27 6 4 0 2
Paul George 19 4 2 4 2
Tyrese Maxey 13 3 2 4 0
Andre Drummond 12 13 0 0 0
Eric Gordon 12 0 0 1 1

Três pontos: 7/27 (25.9%) / Gordon: 3/6

(14-15) Chicago Bulls 126 x 123 Atlanta Hawks (15-16)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Coby White 24 0 4 3 0
Nikola Vucevic 21 10 4 0 1
Josh Giddey 19 11 15 0 0
Matas Buzelis 15 2 0 0 2
Zach Collins 10 7 2 0 1

Três pontos: 13/39 (33.3%) / White: 5/10

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 24 9 10 1 2
Trae Young 22 1 15 2 0
Nickeil Alexander-Walker 21 1 2 2 0
Vit Krejci 19 3 2 1 0
Asa Newell 13 7 0 2 1

Três pontos: 14/42 (33.3%) / Krejci: 5/6

(8-23) New Orleans Pelicans 118 x 141 Cleveland Cavaliers (17-14)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zion Williamson 26 5 1 1 0
Derik Queen 21 7 5 1 0
Trey Murphy III 14 3 5 1 0
Jeremiah Fears 11 4 5 1 0
Saddiq Bey 11 3 2 0 0

Três pontos: 11/26 (42.3%) / Queen: 2/3

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 27 4 4 1 0
Sam Merrill 22 6 7 1 0
Jaylon Tyson 18 6 2 0 1
Thomas Bryant 15 7 1 0 2
Jarrett Allen 14 9 3 0 0

Três pontos: 20/49 (40.8%) / Merrill: 6/10

(12-18) Milwaukee Bucks 111 x 94 Indiana Pacers (6-24)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Porter Jr. 24 6 5 3 0
Ryan Rollins 23 7 4 1 1
Kyle Kuzma 15 7 2 0 2
Bobby Portis 14 9 2 0 0
Myles Turner 10 6 1 0 3

Três pontos: 10/30 (33.3%) / Porter: 2/3

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
T.J McConnell 16 2 6 0 0
Pascal Siakam 15 9 2 1 0
Andrew Nembhard 14 3 6 1 0
Bennedict Mathurin 13 6 1 0 0
Jay Huff 9 7 3 1 1

Três pontos: 8/31 (25.8%) / Matthews: 2/3

(18-13) Toronto Raptors 112 x 91 Miami Heat (15-15)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Scottie Barnes 27 8 4 0 0
Immanuel Quickley 18 5 7 1 1
Sandro Mamukelashvilli 14 6 7 1 0
Brandon Ingram 12 6 2 0 1
Collin Murray-Boyles 11 12 0 3 1

Três pontos: 14/38 (36.8%) / Mamukelashvilli: 4/6

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaime Jaquez Jr. 21 2 2 0 1
Norman Powell 17 6 6 2 0
Andrew Wiggins 14 3 2 0 0
Dru Smith 10 2 2 2 0
Bam Adebayo 9 12 3 2 0

Três pontos: 8/30 (26.7%) / Wiggins: 2/5

(26-4) Oklahoma City Thunder 110 x 130 San Antonio Spurs (22-7)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 33 3 8 0 0
Jalen Williams 17 6 8 2 0
Lu Dort 15 2 0 0 0
Kenrich Williams 10 0 1 1 0
Isaiah Hartenstein 8 12 0 0 0

Três pontos: 12/30 (40%) / Dort: 5/8

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keldon Johnson 25 1 1 0 0
Stephon Castle 24 0 3 1 0
Harrison Barnes 20 1 0 1 0
Devin Vassell 17 5 1 0 0
Victor Wembanyama 12 5 3 0 0

Três pontos: 16/36 (44.4%) / Johnson: 5/9

(20-9) New York Knicks 104 x 115 Minnesota Timberwolves (20-10)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Karl-Anthony Towns 40 13 1 1 0
Tyler Kolek 20 11 8 3 0
Mikal Bridges 15 3 0 0 0
Josh Hart 12 15 8 2 0
Jordan Clarkson 10 1 1 0 0

Três pontos: 11/30 (36.7%) / Clarkson: 3/5

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 38 1 2 4 1
Julius Randle 25 6 3 1 0
Rudy Gobert 11 16 2 2 3
Donte DiVincenzo 11 3 8 2 0
Bones Hyland 9 3 4 1 2

Três pontos: 15/46 (32.6%) / Edwards: 4/10

(19-9) Los Angeles Lakers 108 x 132 Phoenix Suns (16-13)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
LeBron James 23 2 6 0 0
Austin Reaves 17 2 2 0 0
Marcus Smart 14 3 6 0 0
Deandre Ayton 12 10 1 3 0
Jake LaRavia 12 5 1 2 2

Três pontos: 12/32 (37.5%) / Smart: 4/8

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Dillon Brooks 25 0 0 0 0
Devin Booker 21 2 11 2 0
Mark Williams 18 9 2 0 2
Collin Gillespie 16 4 8 3 0
Jamaree Bouyea 14 4 2 0 1

Três pontos: 14/34 (41.2%) / O’Neale: 4/5

(14-16) Memphis Grizzlies 137 x 128 Utah Jazz (10-19)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Santi Aldama 37 5 7 1 0
Jaren Jackson Jr. 21 7 2 1 3
G,G Jackson 18 9 1 0 1
Jock Landale 17 8 1 0 2
Cam Spencer 11 3 13 0 0

Três pontos: 19/45 (42.2%) / Aldama: 7/13

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kyle Filipowski 25 13 4 0 2
Keyonte George 24 2 4 1 0
Taylor Hendricks 21 4 1 3 0
Ace Bailey 17 4 0 1 0
Walter Clayton Jr. 10 1 2 0 0

Três pontos: 16/45 (35.6%) / George: 4/8

(17-13) Orlando Magic 110 x 106 Portland Trail Blazers (12-17)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Desmond Bane 23 4 5 3 3
Anthony Black 22 7 6 2 0
Tyus Jones 16 4 7 1 0
Wendell Carter Jr. 14 7 1 1 1
Paolo Banchero 12 6 3 0 0

Três pontos: 15/33 (45.5%) / Jones: 4/6

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 25 6 8 2 0
Shaedon Sharpe 22 3 2 2 0
Caleb Love 17 3 1 0 3
Kris Murray 13 6 1 0 1
Toumani Camara 10 6 4 2 0

Três pontos: 9/32 (28.1%) / Love: 3/8

(23-6) Detroit Pistons 136 x 127 Sacramento Kings (7-23)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tobias Harris 24 4 4 0 0
Cade Cunningham 23 7 14 5 0
Jalen Duren 23 13 4 0 2
Ausar Thompson 19 6 2 0 0
Isaiah Stewart 16 3 3 0 1

Três pontos: 14/32 (43.8%) / Harris: 3/6

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
DeMar DeRozan 37 3 8 0 0
Russell Westbrook 27 6 4 2 0
Precious Achiuwa 15 11 3 2 1
Nique Clifford 14 2 0 2 0
Dennis Schroder 10 2 3 1 0

Três pontos: 11/33 (33.3%) / Westbrook: 4/12

(17-10) Houston Rockets 108 x 128 Los Angeles Clippers (8-21)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 22 5 1 0 2
Alperen Sengun 19 11 7 2 1
Amen Thompson 19 9 5 2 0
Jabari Smith Jr. 16 1 1 0 0
Reed Sheppard 8 1 3 0 1

Três pontos: 9/30 (30%) / Smith: 4/10

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 41 8 5 0 0
James Harden 29 4 6 2 0
John Collins 13 5 5 2 2
Kobe Sanders 13 1 1 1 0
Kris Dunn 11 4 2 1 0

Três pontos: 20/37 (54.1%) / Leonard: 4/5

