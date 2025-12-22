Jalen Brunson brilha e Knicks bate Heat

Com uma grande atuação de Jalen Brunson, o New York Knicks bateu o Miami Heat no Madison Square Garden neste domingo (21). O astro liderou mais um triunfo da equipe que venceu a Copa da NBA nessa semana, assim, vivendo ótimo momento na temporada 2025/26. A franquia da Flórida, por outro lado, está em crise com uma queda de produção nas últimas semanas.

Jalen Brunson até teve uma atuação abaixo do seu nível habitual contra o Philadelphia 76ers no último jogo de New York, sobretudo em termos de eficiência. Mas ele se recuperou com estilo na vitória sobre Miami. Foi a segunda atuação de pelo menos 40 pontos em 2025/26. Os 47 pontos deste duelo são a maior marca em toda a campanha até aqui. Até aqui, ele é o sétimo maior cestinha da temporada.

O tropeço contra o 76ers até aconteceu na sexta-feira, mas o momento do New York Knicks segue ótimo. Afinal, a equipe venceu dez de seus últimos 13 jogos na campanha. Isso inclui a final da Copa, que não conta para o retrospecto das equipes em 2025/26. Com 20 triunfos em 28 partidas, o time segue sua caça ao líder do Leste, Detroit Pistons. O time volta a atuar nesta terça-feira (23) contra o Minnesota Timberwolves.

A equipe do Miami Heat, por outro lado, segue em crise. São oito derrotas nos últimos dez jogos, que fizeram o time despencar na tabela. Para se ter noção, a equipe que chegou a figurar em posição de mando de quadra, agora ocupa a oitava posição do Leste. A campanha ainda é positiva, mas no limite, 15 vitórias e 14 derrotas. Também na terça, a equipe recebe o Toronto Raptors em Miami.

Escalações

Nas escalações, sem grandes novidades entre os dois lados de um dos duelos mais tradicionais da conferência Leste da NBA.

Afinal, New York teve as mesmas baixas do seu último jogo, contra Philadelphia. Assim, Miles McBride e Landry Shamet não atuaram. O quinteto titular, então, foi o habitual que Mike Brown tem utilizado nos últimos jogos com: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

Miami, até contou com os retornos de Davion Mitchell e Andrew Wiggins nessa partida. Porém, ambos se ausentaram por apenas um jogo da rotação da equipe. Aliás, os dois foram titulares no time de Erik Spoelstra, que ainda contou com Norman Powell, Bam Adebayo e Kel’el Ware. Nomes como Tyler Herro, Nikola Jovic e Pelle Larsson seguem fora.

Destaques

Jalen Brunson foi o grande destaque do jogo entre Knicks e Heat. O craque teve atuação preponderante no duelo, não só pela grande pontuação (47 pontos) mas também pela forma que chegou a ela. O astro acertou 15 de 26 arremessos, foi importante no volume de meia distância que representou grande vantagem para os donos da casa, além de acertar seis bolas de três.

Outros fatores também se destacam, como sua pressão no aro que gerou 11 lances livres. O craque não errou nenhum. Apesar de ter sofrido com as faltas, também distribuiu oito assistências, sem cometer qualquer turnover. No fim, atuação de gala, fator de desequilíbrio para um jogo que chegou a estar com vantagem de dois dígitos para o rival da Flórida.

Miami liderou por dez pontos ainda no primeiro período, e chegou a retomar essa larga vantagem no segundo quarto. Se do lado do Knicks, Jalen Brunson brilhou, Kel’el Ware acabou sendo o grande destaque do Heat. O pivô marcou 28 pontos com muita eficiência, cinco bolas de três e ainda pegou 19 rebotes, sendo seis deles de ataque. Metade dos 12 que representaram vantagem para os visitantes no quesito.

Leia mais!

Porém, a diferença que chegou a ser de dez pontos no fim do segundo quarto, foi revertida de forma rápida. Ainda no meio do terceiro quarto, New York já controlava o jogo e colocava dois dígitos de frente no placar. Além de Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart e OG Anunoby também tiveram grandes atuações. Para se ter uma noção, o trio de alas acertou 11 das 18 bolas de três que tentaram na partida.

Toda essa eficiência de New York, ajudou a sustentar um placar de uma partida onde o time não só coletou menos rebotes ofensivos que o rival, mas que também cometeu mais turnovers. Apesar das boas atuações de Norman Powell (22 pontos) e Jaime Jaquez Jr (23) liderando o banco, a equipe visitante viu Wiggins e Adebayo terem uma noite bem abaixo. A dupla somou 21 pontos em 19 arremessos.

Por fim, Miami nunca deixou o jogo em total controle de New York, mas também nunca conseguiu dar o golpe final para uma nova virada. No último quarto, o jogo teve vários momentos em que três posses separavam o placar. Com destaque, sobretudo, para uma bola tripla de Ware, que colocou Miami apenas quatro pontos atrás com três minutos por jogar.

Por fim, os donos da casa souberam fechar o jogo e sempre responderam quando o rival ameaçava virar. Aliás, superando uma noite ruim de Karl-Anthony Towns, pouco eficiente e com problema de faltas. Mas os 47 pontos de Jalen Brunson foram suficientes para que o Knicks vencesse o Heat.

(15-14) Miami Heat 125 x 132 New York Knicks (20-8)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Kel’el Ware 28 19 0 1 0 Jaime Jaquez Jr. 23 0 5 0 0 Norman Powell 22 4 3 3 0 Bam Adebayo 14 9 0 0 0 Davion Mitchell 13 2 8 0 0

Três pontos: 17/35 (48.6%) / Ware: 5/7

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 47 3 8 0 0 Mikal Bridges 24 2 4 0 0 O.G Anunoby 18 2 3 1 2 Josh Hart 13 10 5 2 0 Jordan Clarkson 10 2 1 0 0

Três pontos: 20/38 (52.6%) / Bridges: 6/7

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Knicks de Jalen Brunson sobre o Heat, a rodada desse domingo ainda contou com mais cinco partidas. Então, confira os resultados e estatísticas das partidas do dia.

(13-15) Chicago Bulls 152 x 150 Atlanta Hawks (15-15)

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Matas Buzelis 28 3 0 1 2 Coby White 21 2 5 0 0 Josh Giddey 19 9 12 2 0 Kevin Huerter 16 1 5 1 1 Nikola Vucevic 13 5 6 3 0

Três pontos: 20/42 (47.6%) / Buzelis: 7/8

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 36 11 9 0 0 Trae Young 35 1 9 0 0 Onyeka Okongwu 23 7 6 1 1 Vit Krejci 20 0 0 0 0 Zaccharie Risacher 17 2 2 0 0

Três pontos: 23/47 (48.9%) / Young: 7/8

(17-13) Toronto Raptors 81 x 96 Brooklyn Nets (8-19)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 19 5 3 0 2 Immanuel Quickley 17 5 10 0 0 Ja’Kobe Walter 9 3 0 2 0 Collin Murray-Boyles 8 5 2 0 0 Ochai Agbaji 7 1 0 1 0

Três pontos: 10/36 (27.8%) / Ingram: 3/8

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 24 11 5 1 0 Noah Clowney 19 9 2 0 2 Egor Demin 16 5 3 2 0 Nic Claxton 12 7 2 0 0 Day’Ron Sharpe 8 3 4 0 0

Três pontos: 14/35 (40%) / Porter: 4/8

(21-7) San Antonio Spurs 124 x 113 Washington Wizards (5-22)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 27 7 6 0 1 Luke Kornet 20 12 0 0 1 Stephon Castle 18 5 11 3 0 Victor Wembanyama 14 12 2 0 2 Harrison Barnes 14 1 2 0 0

Três pontos: 13/41 (31.7%) / Fox: 5/7

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Bub Carrington 21 5 4 0 1 Tre Johnson 19 7 1 0 2 Tristan Vukcevic 18 9 0 0 3 C.J McCollum 15 3 4 2 0 Kyshawn George 14 4 7 1 1

Três pontos: 11/45 (24.4%) / Carrington: 4/6

(11-18) Milwaukee Bucks 100 x 103 Minnesota Timberwolves (19-10)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Porter Jr. 24 10 9 4 1 Bobby Portis 16 11 1 1 0 Ryan Rollins 16 4 5 0 1 Myles Turner 13 5 4 0 0 Kyle Kuzma 12 10 4 0 0

Três pontos: 13/45 (28.9%) / Turner: 3/8

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 24 4 6 0 1 Donte DiVincenzo 18 5 4 2 0 Julius Randle 12 7 2 2 0 Naz Reid 12 6 2 1 0 Rudy Gobert 11 18 3 1 1

Três pontos: 14/45 (31.1%) / DiVincenzo: 4/8

(17-9) Houston Rockets 124 x 125 Sacramento Kings (7-22)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 28 6 3 2 2 Kevin Durant 24 10 8 0 0 Amen Thompson 18 9 8 3 0 Jabari Smith Jr. 18 5 2 2 0 Tari Eason 16 3 3 1 0

Três pontos: 16/38 (42.1%) / Sheppard: 4/9

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 27 4 9 2 1 Keegan Murray 26 4 0 1 0 Dennis Schroder 24 7 10 0 0 Russell Westbrook 21 13 4 2 0 Maxime Raynaud 12 14 0 1 0

Três pontos: 12/32 (37.5%) / Westbrook: 5/12

