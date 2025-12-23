Stephen Curry comanda e Warriors vence Magic

Com um Stephen Curry embalando no segundo tempo, o Golden State Warriors venceu o Orlando Magic nessa segunda-feira (22) por 120 a 97. A partida foi bem equilibrada enquanto o camisa 30 não estava brilhando, antes do intervalo. Mas na volta para o segundo tempo, suas bolas de três comandaram uma grande vitória do time de San Francisco, que volta a ter 50% de aproveitamento em 2025/26.

Continua após a publicidade

Não foi uma atuação mágica de Stephen Curry, mas dois pontos se destacam: O primeiro é a grande recuperação ao longo do jogo. Ele acertou três de 13 arremessos no primeiro tempo e saiu zerado em seis tentativas de fora. Na segunda etapa, converteu sete de dez tentativas, com quatro bolas triplas. Além disso, o astro contou com ajuda. Nomes como por exemplo, Jimmy Butler, Moses Moody e Brandin Podziemski contribuíram muito bem.

Após a má fase das últimas semanas, o Golden State Warriors respira um pouco. O time venceu seus últimos dois jogos e voltou a ter uma campanha de 50%: São 15 vitórias e 15 derrotas. Assim, a franquia abre alguma frente para o Memphis Grizzlies, que chegou a passar o time nos últimos dias e se consolida na oitava posição do Oeste. O próximo compromisso é na rodada especial de Natal, contra o Dallas Mavericks.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, o Orlando Magic vive alguma instabilidade. Afinal, são cinco derrotas nos últimos oito jogos. A equipe que vinha em alta tem sofrido com as lesões de nomes como Franz Wagner e Jalen Suggs. Com 16 vitórias em 28 partidas, a equipe está na sexta posição, mas vê rivais muito próximos na zona de play-in. A franquia não terá descanso, e volta a atuar nessa terça-feira (23) em duelo com o Portland Trail Blazers.

Escalações

Golden State chegou para o duelo contra Orlando na NBA, com dois desfalques: Seth Curry e Al Horford. Os veteranos seguem fora há algumas partidas. Então, a composição do time titular do Warriors de Steve Kerr para o duelo com o Magic não foi muito alterada: Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Draymond Green e Quinten Post.

Continua após a publicidade

Por outro lado, o time da Flórida chegou com mais problemas para o duelo. Além das ausências prolongadas de Franz Wagner e Mo Wagner, a equipe também segue com as ausências de Tristan Da Silva e Jalen Suggs nos últimos três duelos. Então, o quinteto titular de Jamahl Mosley teve: Anthony Black, Tyus Jones, Desmond Bane, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

Destaques

Muitas alternâncias no placar e um jogo bem equilibrado marcaram o primeiro tempo entre o Magic de Paolo Banchero e o Warriors de Stephen Curry. Mas é verdade que o time da Flórida esteve mais vezes na liderança, sobretudo no primeiro quarto.

Continua após a publicidade

A equipe se valeu de um ritmo melhor no perímetro em relação aos donos da casa. Enquanto Golden State acertou apenas três de 18 bolas triplas nos primeiros 24 minutos, Orlando teve seis acertos em 12 tentativas. Desmond Bane liderou o processo na pontuação, mas foi a pressão no aro de Banchero que foi central para gerar ajudas na defesa rival e assim, bons arremessos para o Magic.

Por outro lado, Stephen Curry não teve grande aproveitamento. Aliás, um dos grandes motivos dos donos da casa terem desempenho pífio de três no primeiro tempo, foi que seu principal jogador não acertou bolas triplas. Ainda assim, sua gravidade aliada a agressividade de Jimmy Butler, renderam bons frutos para um ataque que coletou mais rebotes ofensivos e cometeu menos turnovers. Moses Moody também foi um destaque, sendo o único arremessador quente da equipe.

Continua após a publicidade

Assim, o primeiro tempo acabou em um empate de 58 a 58.

Leia mais!

Mas se até o primeiro tempo, a atuação de Stephen Curry em Warriors x Magic era abaixo da crítica, o terceiro quarto veio para mudar isso. O astro, frio até ali, marcou 15 pontos só na volta do intervalo. Isso incluiu três das quatro bolas triplas dos donos da casa no jogo. Com seu melhor jogador em grande ritmo, o ataque de Golden State foi muito mais forte, fluído e ganhou outro ritmo.

Continua após a publicidade

Não que Orlando tenha ficado muito para trás. Aliás, apesar do camisa 30 esquentar, o jogo seguiu equilibrado nesse meio tempo. Mas duas coisas impactaram o time visitante de forma negativa. A primeira é que a equipe passou a cometer ainda mais turnovers, oferecendo o ritmo e a transição ao rival. Além disso, as bolas de três que eram uma vantagem, se tornaram um problema. Só um acerto no terceiro período.

Golden State chegou ao último período liderando por seis pontos, mas foi a sequência inicial do quarto que definiu o jogo. O time marcou 13 pontos e sofreu apenas dois. Um grande trabalho coletivo e de movimentação de bola, que envolveu Orlando. Brandin Podziemski, Quinten Post, Moses Moody e Gui Santos tiveram ótimos minutos. Uma bola de três de Stephen Curry do logo encerrou a sequência brutal que fez os donos da casa liderarem por 17.

Continua após a publicidade

O Magic até conseguiu estancar a sangria, mas não teve forças para fazer disso um jogo novamente. Bane e Banchero até tentaram, no que também foi um bom jogo de Anthony Black, mais protagonista com a ausência de Jalen Suggs. No entanto, o começo avassalador dos donos da casa no último quarto foi decisivo

(16-13) Orlando Magic 97 x 120 Golden State Warriors (15-15)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 21 12 7 0 0 Desmond Bane 20 4 3 0 2 Anthony Black 19 6 3 1 1 Jase Richardson 11 4 0 1 1 Wendell Carter Jr. 9 4 2 0 0

Três pontos: 7/27 (25.9%) / Bane: 2/2

Continua após a publicidade

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 26 3 6 2 0 Jimmy Butler 21 3 3 0 1 Moses Moody 20 3 3 0 2 Brandin Podziemski 16 4 5 1 1 Quinten Post 8 12 4 0 1

Três pontos: 11/37 (29.7%) / Curry: 4/13

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Magic de Paolo Banchero, a rodada dessa segunda ainda teve mais seis partidas.

Os líderes das conferências venceram. Com desfalques, o Oklahoma City Thunder superou o Memphis Grizzlies, em jogo que teve algum drama, mas acabou com Shai Gilgeous-Alexander prevalecendo. Do mesmo modo, o Detroit Pistons não teve vida fácil em sua visita ao Portland Trail Blazers, mas acabou vencedor em uma grande noite de Jalen Duren.

Continua após a publicidade

O Boston Celtics conseguiu grande virada contra o Indiana Pacers, assim mantendo seu ótimo momento. Jaylen Brown comandou a reação dos celtas, que perdiam por 20 pontos antes do intervalo, e viraram o placar. Quem também venceu foi o Denver Nuggets. Em jogo tranquilo no Colorado, a equipe superou o Utah Jazz com triplo-duplo de Nikola Jokic e outros quatro jogadores marcando pelo menos 20 pontos.

O Cleveland Cavaliers voltou a vencer. Um grande jogo da dupla Donovan Mitchell e Darius Garland. A partida, aliás, também ficou marcada pelo recorde de Kon Knueppel. O ala atingiu 100 bolas de três na carreira em apenas 29 jogos, a menor marca de um calouro na história.

Continua após a publicidade

Além disso, o New Orleans Pelicans segue em seu grande momento. O time venceu a quinta seguida em 2025/26, dessa vez contra o Dallas Mavericks. A equipe se encontrou com Zion Williamson saindo do banco, e contou com mais uma ótima noite do calouro Derik Queen.

(9-20) Charlotte Hornets 132 x 139 Cleveland Cavaliers (16-14)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 23 4 9 0 0 Brandon Miller 20 1 3 2 1 Kon Knueppel 20 1 2 0 0 Miles Bridges 17 6 4 0 1 Moussa Diabate 5 14 2 6 0

Três pontos: 21/42 (50%) / Ball: 6/10

Continua após a publicidade

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 30 4 5 0 0 Darius Garland 27 5 10 2 0 De’Andre Hunter 27 5 1 1 0 Dean Wade 14 7 2 0 0 Jarrett Allen 12 4 2 1 2

Três pontos: 24/44 (54.5%) / Mitchell: 6/11

Continua após a publicidade

(6-23) Indiana Pacers 95 x 103 Boston Celtics (18-11)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 25 6 3 0 0 Andrew Nembhard 20 2 7 0 0 Bennedict Mathurin 16 9 0 0 1 Ethan Thompson 13 4 4 1 0 Quenton Jackson 9 0 1 1 0

Três pontos: 13/40 (32.5%) / Siakam: 4/7

Continua após a publicidade

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 31 9 2 1 2 Derrick White 19 5 4 0 1 Payton Pritchard 11 3 5 2 0 Anfernee Simons 11 0 1 0 0 Hugo Gonzalez 6 11 1 1 2

Três pontos: 11/37 (29.7%) / White: 3/8

Continua após a publicidade

(11-19) Dallas Mavericks 113 x 119 New Orleans Pelicans (8-22)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 35 17 2 1 1 Klay Thompson 20 5 1 1 0 Cooper Flagg 16 6 6 1 1 Naji Marshall 15 5 6 0 0 P.J Washington 8 8 0 1 2

Três pontos: 10/33 (30.3%) / Thompson: 5/12

Continua após a publicidade

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 24 9 3 0 0 Derik Queen 19 11 6 2 1 Saddiq Bey 19 7 1 0 0 Jordan Poole 14 2 1 0 0 Jeremiah Fears 12 5 4 1 0

Três pontos: 8/34 (23.5%) / Alvarado: 2/4

Continua após a publicidade

(10-18) Utah Jazz 112 x 135 Denver Nuggets (21-7)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 27 8 1 0 0 Keyonte George 20 8 7 1 0 Jusuf Nurkic 17 14 6 0 1 Brice Sensabaugh 14 6 1 1 0 Ace Bailey 10 3 0 0 0

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Nurkic: 2/2

Continua após a publicidade

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 27 6 5 1 0 Tim Hardaway Jr. 21 3 2 0 0 Cam Johnson 20 2 4 0 1 Peyton Watson 20 3 2 1 1 Nikola Jokic 14 13 13 2 3

Três pontos: 24/46 (52.2%) / Johnson: 6/6

Continua após a publicidade

(13-16) Memphis Grizzlies 103 x 119 Oklahoma City Thunder (26-3)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Cedric Coward 16 8 6 0 1 Kentavious Caldwell-Pope 16 3 4 0 0 Cam Spencer 14 5 8 1 0 Jaylen Wells 12 4 0 3 1 Jock Landale 11 10 3 0 0

Três pontos: 18/41 (43.9%) / KCP: 5/6

Continua após a publicidade

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 10 8 4 1 Jalen Williams 24 6 2 0 0 Ajay Mitchell 16 9 2 2 0 Lu Dort 13 4 0 3 3 Kenrich Williams 11 6 3 4 0

Três pontos: 15/39 (38.5%) / Shai: 3/4

Continua após a publicidade

(22-6) Detroit Pistons x Portland Trail Blazers (12-16)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Duren 26 10 2 1 2 Ausar Thompson 18 12 3 3 0 Duncan Robinson 15 2 4 0 0 Cade Cunningham 14 6 9 1 0 Tobias Harris 12 4 4 1 1

Três pontos: 7/30 (23.3%) / Robinson: 3/11

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 25 3 2 5 0 Deni Avdija 18 8 9 0 1 Donovan Clingan 17 10 2 0 3 Sidy Cissoko 16 3 3 1 0 Robert Williams III 8 5 0 0 1

Três pontos: 7/32 (21.9%) / Clingan: 2/2

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA