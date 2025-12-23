Stephen Curry comanda e Warriors vence Magic

Com um Stephen Curry embalando no segundo tempo, o Golden State Warriors venceu o Orlando Magic nessa segunda-feira (22) por 120 a 97. A partida foi bem equilibrada enquanto o camisa 30 não estava brilhando, antes do intervalo. Mas na volta para o segundo tempo, suas bolas de três comandaram uma grande vitória do time de San Francisco, que volta a ter 50% de aproveitamento em 2025/26.
Não foi uma atuação mágica de Stephen Curry, mas dois pontos se destacam: O primeiro é a grande recuperação ao longo do jogo. Ele acertou três de 13 arremessos no primeiro tempo e saiu zerado em seis tentativas de fora. Na segunda etapa, converteu sete de dez tentativas, com quatro bolas triplas. Além disso, o astro contou com ajuda. Nomes como por exemplo, Jimmy Butler, Moses Moody e Brandin Podziemski contribuíram muito bem.
Após a má fase das últimas semanas, o Golden State Warriors respira um pouco. O time venceu seus últimos dois jogos e voltou a ter uma campanha de 50%: São 15 vitórias e 15 derrotas. Assim, a franquia abre alguma frente para o Memphis Grizzlies, que chegou a passar o time nos últimos dias e se consolida na oitava posição do Oeste. O próximo compromisso é na rodada especial de Natal, contra o Dallas Mavericks.
Enquanto isso, o Orlando Magic vive alguma instabilidade. Afinal, são cinco derrotas nos últimos oito jogos. A equipe que vinha em alta tem sofrido com as lesões de nomes como Franz Wagner e Jalen Suggs. Com 16 vitórias em 28 partidas, a equipe está na sexta posição, mas vê rivais muito próximos na zona de play-in. A franquia não terá descanso, e volta a atuar nessa terça-feira (23) em duelo com o Portland Trail Blazers.
Escalações
Golden State chegou para o duelo contra Orlando na NBA, com dois desfalques: Seth Curry e Al Horford. Os veteranos seguem fora há algumas partidas. Então, a composição do time titular do Warriors de Steve Kerr para o duelo com o Magic não foi muito alterada: Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Draymond Green e Quinten Post.
Por outro lado, o time da Flórida chegou com mais problemas para o duelo. Além das ausências prolongadas de Franz Wagner e Mo Wagner, a equipe também segue com as ausências de Tristan Da Silva e Jalen Suggs nos últimos três duelos. Então, o quinteto titular de Jamahl Mosley teve: Anthony Black, Tyus Jones, Desmond Bane, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.
Destaques
Muitas alternâncias no placar e um jogo bem equilibrado marcaram o primeiro tempo entre o Magic de Paolo Banchero e o Warriors de Stephen Curry. Mas é verdade que o time da Flórida esteve mais vezes na liderança, sobretudo no primeiro quarto.
A equipe se valeu de um ritmo melhor no perímetro em relação aos donos da casa. Enquanto Golden State acertou apenas três de 18 bolas triplas nos primeiros 24 minutos, Orlando teve seis acertos em 12 tentativas. Desmond Bane liderou o processo na pontuação, mas foi a pressão no aro de Banchero que foi central para gerar ajudas na defesa rival e assim, bons arremessos para o Magic.
Por outro lado, Stephen Curry não teve grande aproveitamento. Aliás, um dos grandes motivos dos donos da casa terem desempenho pífio de três no primeiro tempo, foi que seu principal jogador não acertou bolas triplas. Ainda assim, sua gravidade aliada a agressividade de Jimmy Butler, renderam bons frutos para um ataque que coletou mais rebotes ofensivos e cometeu menos turnovers. Moses Moody também foi um destaque, sendo o único arremessador quente da equipe.
Assim, o primeiro tempo acabou em um empate de 58 a 58.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (17/12/2025)
- Stephen Curry decide e Warriors vira contra o Suns
- Anthony Edwards volta, decide e Timberwolves bate Thunder
Mas se até o primeiro tempo, a atuação de Stephen Curry em Warriors x Magic era abaixo da crítica, o terceiro quarto veio para mudar isso. O astro, frio até ali, marcou 15 pontos só na volta do intervalo. Isso incluiu três das quatro bolas triplas dos donos da casa no jogo. Com seu melhor jogador em grande ritmo, o ataque de Golden State foi muito mais forte, fluído e ganhou outro ritmo.
Não que Orlando tenha ficado muito para trás. Aliás, apesar do camisa 30 esquentar, o jogo seguiu equilibrado nesse meio tempo. Mas duas coisas impactaram o time visitante de forma negativa. A primeira é que a equipe passou a cometer ainda mais turnovers, oferecendo o ritmo e a transição ao rival. Além disso, as bolas de três que eram uma vantagem, se tornaram um problema. Só um acerto no terceiro período.
Golden State chegou ao último período liderando por seis pontos, mas foi a sequência inicial do quarto que definiu o jogo. O time marcou 13 pontos e sofreu apenas dois. Um grande trabalho coletivo e de movimentação de bola, que envolveu Orlando. Brandin Podziemski, Quinten Post, Moses Moody e Gui Santos tiveram ótimos minutos. Uma bola de três de Stephen Curry do logo encerrou a sequência brutal que fez os donos da casa liderarem por 17.
O Magic até conseguiu estancar a sangria, mas não teve forças para fazer disso um jogo novamente. Bane e Banchero até tentaram, no que também foi um bom jogo de Anthony Black, mais protagonista com a ausência de Jalen Suggs. No entanto, o começo avassalador dos donos da casa no último quarto foi decisivo
(16-13) Orlando Magic 97 x 120 Golden State Warriors (15-15)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|21
|12
|7
|0
|0
|Desmond Bane
|20
|4
|3
|0
|2
|Anthony Black
|19
|6
|3
|1
|1
|Jase Richardson
|11
|4
|0
|1
|1
|Wendell Carter Jr.
|9
|4
|2
|0
|0
Três pontos: 7/27 (25.9%) / Bane: 2/2
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|26
|3
|6
|2
|0
|Jimmy Butler
|21
|3
|3
|0
|1
|Moses Moody
|20
|3
|3
|0
|2
|Brandin Podziemski
|16
|4
|5
|1
|1
|Quinten Post
|8
|12
|4
|0
|1
Três pontos: 11/37 (29.7%) / Curry: 4/13
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Magic de Paolo Banchero, a rodada dessa segunda ainda teve mais seis partidas.
Os líderes das conferências venceram. Com desfalques, o Oklahoma City Thunder superou o Memphis Grizzlies, em jogo que teve algum drama, mas acabou com Shai Gilgeous-Alexander prevalecendo. Do mesmo modo, o Detroit Pistons não teve vida fácil em sua visita ao Portland Trail Blazers, mas acabou vencedor em uma grande noite de Jalen Duren.
O Boston Celtics conseguiu grande virada contra o Indiana Pacers, assim mantendo seu ótimo momento. Jaylen Brown comandou a reação dos celtas, que perdiam por 20 pontos antes do intervalo, e viraram o placar. Quem também venceu foi o Denver Nuggets. Em jogo tranquilo no Colorado, a equipe superou o Utah Jazz com triplo-duplo de Nikola Jokic e outros quatro jogadores marcando pelo menos 20 pontos.
O Cleveland Cavaliers voltou a vencer. Um grande jogo da dupla Donovan Mitchell e Darius Garland. A partida, aliás, também ficou marcada pelo recorde de Kon Knueppel. O ala atingiu 100 bolas de três na carreira em apenas 29 jogos, a menor marca de um calouro na história.
Além disso, o New Orleans Pelicans segue em seu grande momento. O time venceu a quinta seguida em 2025/26, dessa vez contra o Dallas Mavericks. A equipe se encontrou com Zion Williamson saindo do banco, e contou com mais uma ótima noite do calouro Derik Queen.
(9-20) Charlotte Hornets 132 x 139 Cleveland Cavaliers (16-14)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|LaMelo Ball
|23
|4
|9
|0
|0
|Brandon Miller
|20
|1
|3
|2
|1
|Kon Knueppel
|20
|1
|2
|0
|0
|Miles Bridges
|17
|6
|4
|0
|1
|Moussa Diabate
|5
|14
|2
|6
|0
Três pontos: 21/42 (50%) / Ball: 6/10
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|30
|4
|5
|0
|0
|Darius Garland
|27
|5
|10
|2
|0
|De’Andre Hunter
|27
|5
|1
|1
|0
|Dean Wade
|14
|7
|2
|0
|0
|Jarrett Allen
|12
|4
|2
|1
|2
Três pontos: 24/44 (54.5%) / Mitchell: 6/11
(6-23) Indiana Pacers 95 x 103 Boston Celtics (18-11)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|25
|6
|3
|0
|0
|Andrew Nembhard
|20
|2
|7
|0
|0
|Bennedict Mathurin
|16
|9
|0
|0
|1
|Ethan Thompson
|13
|4
|4
|1
|0
|Quenton Jackson
|9
|0
|1
|1
|0
Três pontos: 13/40 (32.5%) / Siakam: 4/7
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|31
|9
|2
|1
|2
|Derrick White
|19
|5
|4
|0
|1
|Payton Pritchard
|11
|3
|5
|2
|0
|Anfernee Simons
|11
|0
|1
|0
|0
|Hugo Gonzalez
|6
|11
|1
|1
|2
Três pontos: 11/37 (29.7%) / White: 3/8
(11-19) Dallas Mavericks 113 x 119 New Orleans Pelicans (8-22)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Davis
|35
|17
|2
|1
|1
|Klay Thompson
|20
|5
|1
|1
|0
|Cooper Flagg
|16
|6
|6
|1
|1
|Naji Marshall
|15
|5
|6
|0
|0
|P.J Washington
|8
|8
|0
|1
|2
Três pontos: 10/33 (30.3%) / Thompson: 5/12
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zion Williamson
|24
|9
|3
|0
|0
|Derik Queen
|19
|11
|6
|2
|1
|Saddiq Bey
|19
|7
|1
|0
|0
|Jordan Poole
|14
|2
|1
|0
|0
|Jeremiah Fears
|12
|5
|4
|1
|0
Três pontos: 8/34 (23.5%) / Alvarado: 2/4
(10-18) Utah Jazz 112 x 135 Denver Nuggets (21-7)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Lauri Markkanen
|27
|8
|1
|0
|0
|Keyonte George
|20
|8
|7
|1
|0
|Jusuf Nurkic
|17
|14
|6
|0
|1
|Brice Sensabaugh
|14
|6
|1
|1
|0
|Ace Bailey
|10
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Nurkic: 2/2
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|27
|6
|5
|1
|0
|Tim Hardaway Jr.
|21
|3
|2
|0
|0
|Cam Johnson
|20
|2
|4
|0
|1
|Peyton Watson
|20
|3
|2
|1
|1
|Nikola Jokic
|14
|13
|13
|2
|3
Três pontos: 24/46 (52.2%) / Johnson: 6/6
(13-16) Memphis Grizzlies 103 x 119 Oklahoma City Thunder (26-3)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cedric Coward
|16
|8
|6
|0
|1
|Kentavious Caldwell-Pope
|16
|3
|4
|0
|0
|Cam Spencer
|14
|5
|8
|1
|0
|Jaylen Wells
|12
|4
|0
|3
|1
|Jock Landale
|11
|10
|3
|0
|0
Três pontos: 18/41 (43.9%) / KCP: 5/6
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|31
|10
|8
|4
|1
|Jalen Williams
|24
|6
|2
|0
|0
|Ajay Mitchell
|16
|9
|2
|2
|0
|Lu Dort
|13
|4
|0
|3
|3
|Kenrich Williams
|11
|6
|3
|4
|0
Três pontos: 15/39 (38.5%) / Shai: 3/4
(22-6) Detroit Pistons x Portland Trail Blazers (12-16)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|26
|10
|2
|1
|2
|Ausar Thompson
|18
|12
|3
|3
|0
|Duncan Robinson
|15
|2
|4
|0
|0
|Cade Cunningham
|14
|6
|9
|1
|0
|Tobias Harris
|12
|4
|4
|1
|1
Três pontos: 7/30 (23.3%) / Robinson: 3/11
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shaedon Sharpe
|25
|3
|2
|5
|0
|Deni Avdija
|18
|8
|9
|0
|1
|Donovan Clingan
|17
|10
|2
|0
|3
|Sidy Cissoko
|16
|3
|3
|1
|0
|Robert Williams III
|8
|5
|0
|0
|1
Três pontos: 7/32 (21.9%) / Clingan: 2/2
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA