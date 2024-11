Confira a classificação da Copa NBA 2024

A Copa NBA 2024 contou com oito jogos na noite de sexta-feira, enquanto já tem time que já garantiu classificação para a próxima fase. Na primeira, são quatro jogos para cada equipe. O vencedor de cada grupo garante vaga, mas apenas o melhor segundo, contando os três de cada conferência, avança às semifinais. E como todas as franquias já fizeram, ao menos, dois embates, o torneio vai ganhando forma.

No entanto, de todos os times que fizeram três jogos, apenas um venceu todos: o Golden State Warriors. Enquanto o time não pode ser superado por ninguém mais em seu grupo (venceu o Dallas Mavericks no confronto direto), praticamente acabou com as chances do Denver Nuggets de seguir em frente. Isso porque o mesmo Mavs bateu o Nuggets. Apesar de Denver contar com a volta de Nikola Jokic, a equipe perdeu no fim para Dallas em seu terceiro jogo na Copa NBA.

Então, após os jogos de sexta-feira, veja como está a classificação da Copa NBA 2024.

A (Leste)

Time V D % DIF Magic 2 0 100 +37 Knicks 2 0 100 +14 76ers 1 2 33.3 -9 Nets 1 2 33.3 -16 Hornets 0 2 0 -26

No Grupo A do Leste, Orlando Magic e New York Knicks disputam vaga direta às semifinais, mas só se enfrentam na última rodada. Enquanto o Magic pega o Brooklyn Nets na próxima terça-feira (26) pela Copa NBA, o Knicks encara o Charlotte Hornets na outra sexta-feira (29).

B (Leste)

Time V D % DIF Bucks 2 0 100 +26 Pistons 2 0 100 +4 Heat 1 1 50 +3 Raptors 0 2 0 -18 Pacers 0 2 0 -25

Assim como no Grupo A, o B possui dois times com 100% de aproveitamento. O Milwaukee Bucks, que bateu o Indiana Pacers, só enfrenta o Detroit Pistons na última rodada (3/12).

C (Leste)

Time V D % DIF Hawks 2 1 66.7 -1 Celtics 2 1 66.7 +14 Cavaliers 1 1 50 +15 Bulls 1 1 50 -4 Wizards 0 2 0 -24

Por enquanto, o Atlanta Hawks tem a primeira posição, mesmo com o saldo menor que o Boston Celtics. Isso porque o Hawks bateu o Celtics na última semana pela Copa da NBA 2024, o que é o primeiro critério na classificação. Para o Celtics seguir em frente, o time de Massachusetts precisa vencer o Chicago Bulls, enquanto tem de torcer para que o Cleveland Cavaliers supere o Hawks na última rodada.

A (Oeste)

Time V D % DIF Rockets 2 0 100 +49 Clippers 1 1 50 -5 Blazers 1 1 50 -14 Timberwolves 1 1 50 -14 Kings 0 2 0 -16

O Houston Rockets já está quase lá. Basta vencer mais uma para garantir vaga. Mas o “quase lá” é só até a segunda página. Isso porque o time encara Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings fora de casa. Seu saldo, entretanto, é o maior de toda a Copa NBA 2024.

B (Oeste)

Time V D % DIF Lakers 2 0 100 +11 Thunder 1 1 50 +10 Spurs 1 1 50 +1 Suns 1 1 50 -8 Jazz 0 2 0 -14

Enquanto o Los Angeles Lakers é o único invicto, sua situação ainda não é garantida. O time de Los Angeles pega o Phoenix Suns fora de casa na próxima sexta-feira (26) e, basicamente, precisa vencer para ainda seguir na briga. Mesmo que vença o Suns, tem de garantir resultado na outra sexta-feira (29) para não depender de um tropeço do Oklahoma City Thunder para o Utah Jazz no dia 3 de dezembro. San Antonio Spurs e Suns ainda possuem chances, mas precisam bater Jazz e Lakers na próxima rodada para seguirem vivos na classificação da Copa NBA 2024.

C (Oeste)

Time V D % DIF Warriors 3 0 100 +12 Mavericks 2 1 66.7 +41 Pelicans 1 2 33.3 -38 Nuggets 1 2 33.3 +2 Grizzlies 0 2 0 -17

Por fim, o único com classificação confirmada às semifinais da Copa NBA 2024: o Golden State Warriors. Mesmo que perca para o Denver Nuggets na última rodada (03/12), o Warriors não pode ser superado por ninguém. O time já venceu todos os outros três, então possui vantagem pelo confronto direto. Enquanto isso, o Mavs, se superar o Memphis Grizzlies no dia 3, fica muito perto de ser o melhor segundo geral do Oeste. Isso porque seu saldo é positivo de 41 pontos. Neste caso, precisa torcer para o Houston Rockets seguir vencendo no Grupo A, já que tem um saldo melhor (+49).

Copa NBA 2024

Assim que a fase de grupos acabar (dia 3 de dezembro), os times vão disputar a fase semifinal em cada conferência. Então, nos dias 10 (Leste) e 11 (Oeste), quatro times vão seguir às finais de cada lado. Não haverá rodada da NBA em sua fase regular no período.

No sábado (14), acontecem as duas finais de conferência, enquanto a decisão acontece na terça-feira (17).

Os jogos da temporada regular param no dia 9 e retornam na quinta-feira (19).

Vale lembrar que a classificação da temporada regular acontece em paralelo aos jogos da Copa NBA 2024. Apenas a final não conta para as duas competições.

