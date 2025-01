Como Bulls e Pistons encaram o mercado de trocas da NBA

A trade deadline vem aí. Enquanto vários times da NBA buscam trocas até o dia 6 de fevereiro, Chicago Bulls e Detroit Pistons aparecem como “azarões”. Isso porque as equipes trabalham, ainda, com a dúvida sobre suas escolhas de Draft de 2025.

A do Bulls tem proteção top dez e está com o San Antonio Spurs. Por outro lado, a do Pistons foi para o New York Knicks e, depois, para o Minnesota Timberwolves (troca de Karl-Anthony Towns). Mas com um detalhe: proteção top 13. Tudo isso pode fazer diferença, pois Detroit não precisa, necessariamente, do tank para ficar com ela.

Só para que você entenda como funciona a loteria do Draft, o time de melhor campanha na temporada regular (nas duas conferências) fica com a trigésima escolha. Enquanto isso, o segundo tem a vigésima nona, o terceiro possui a vigésima oitava e assim por diante. Aí, a loteria é a partir da décima quarta pior campanha.

Publicidade

Ou seja, se a temporada da NBA acabasse hoje, sem trocas e com seus atuais elencos, o Pistons seria o oitavo no Leste e o Bulls ficaria em décimo no Leste. No entanto, Detroit seria o 15° no geral e Chicago, o 21°.

Assim, o Pistons perderia sua escolha para o Timberwolves por não ficar entre as 13 piores campanhas e o Bulls ficaria com a própria, sem perder a mesma para o Spurs.

Então, tudo depende de como Pistons e Bulls vão encarar o mercado de trocas da NBA, pensando nas próprias escolhas. Tudo isso vai determinar o que os times querem para um futuro próximo.

Publicidade

Leia mais

Rivais antigos, Pistons e Bulls são quarto e quinto na divisão Central, respectivamente. Apesar de os momentos dos dois serem diferentes, os times passam pela mesma dúvida: se melhorarem podem perder suas escolhas.

E a gente sabe que o próximo Draft da NBA é muito profundo. Não tanto como os de 1996 ou 2003, mas é o que possui mais talentos nos últimos anos. Por muito.

Então, vale arriscar uma classificação aos playoffs e ficar sem suas escolhas? Daí, depende. É preciso ver a realidade de cada um.

Publicidade

Bulls

De acordo com rumores da NBA, o Bulls pode fazer trocas impactantes. No momento, o time estaria disponibilizando Nikola Vucevic, Zach LaVine e Lonzo Ball. Ou seja, três dos melhores jogadores do elenco.

Enquanto Vucevic é um dos nomes mais fortes do mercado, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors são os principais interessados. Mas ninguém aqui vai ficar surpreso se o Memphis Grizzlies ir atrás do pivô. Apesar de o Grizzlies contar com o novato Zach Edey, existe uma tendência de o time ir atrás de alguém experiente da posição.

Publicidade

LaVine, por outro lado, agrada o Denver Nuggets. O rumor já foi mais “quente”, mas o fato de o cestinha fazer boa temporada, deve elevar seu preço. Vale lembrar que na última offseason, seu valor era nulo ou perto disso.

Por fim, Ball é um armador que iniciou a temporada depois de dois anos sem pisar em quadra. No entanto, ele vem provando estar saudável e sendo muito importante no Bulls em sua volta à NBA. Contra o Sacramento Kings, por exemplo, ele foi titular na ausência de Coby White.

Publicidade

E foi bem.

Mas a dúvida é: o Bulls é “vendedor” ou “comprador” no mercado?

Pistons

Detroit faz a melhor campanha da franquia nos últimos anos. Após trocar técnico e abrir mão de alguns jogadores, o time “deu liga”. Chegaram Tobias Harris, Tim Hardaway Jr e Malik Beasley. Como resultado, tem o 12° melhor aproveitamento de três pontos de 2024/25.

Publicidade

Pode até não parecer muito, mas o Pistons esteve entre os piores no quesito desde 2020/21. Para deixar a coisa ainda mais interessante para o time, Cade Cunningham faz temporada de All-Star.

Com sete triplos-duplos e médias de 24.2 pontos, 9.5 assistências, 6.7 rebotes e aproveitamento de 37.8% de três, Cunningham mostra que o Pistons está no caminho certo. Mas vale arriscar perder sua escolha no Draft para ser apenas um coadjuvante ou cair no play-in?

Publicidade

Veja. Com o oitavo lugar no Leste, o Pistons corre o risco de ficar sem sua pick e cair antes dos playoffs. E Detroit ainda perdeu Jaden Ivey por um longo período após lesão, sem previsão de volta às quadras antes de abril.

Então, é preciso saber se é sustentável o que o time está fazendo. Vai brigar pelo que, afinal?

Trocas

Supondo que o Bulls queira deixar a escolha de Draft para trás e buscar a classificação, é possível reforçar o time. Ayo Dosunmu é peça importante no elenco, mas com tantos alas-armadores e armadores, ele teria mais força no mercado do que dentro do próprio grupo.

Publicidade

Josh Giddey vem jogando bem em Chicago, mas ainda não recebeu oferta de extensão. Ele pode ficar até o fim da atual temporada e, depois, virar agente livre restrito. Ou seja, o Bulls terá o direito de igualar qualquer proposta pelo atleta.

E ainda tem Chris Duarte, com US$5.9 milhões em seu contrato expirante.

Somando os três, são mais de US$21 milhões para o time receber um ala em uma troca. Mas se adicionar Jevon Carter (não tão atrativo no mercado) e Torrey Craig (US$2.8 milhões), Chicago poderia enviar todos eles por Brandon Ingram.

Publicidade

Assim, Zach LaVine pode voltar a ser ala-armador. Enquanto isso, Lonzo Ball e Coby White dividem a armação.

De novo, pensando em querer vencer. Ingram, aqui, é só um exemplo do que o Bulls pode conseguir em trocas.

Por outro lado, o Pistons poderia receber um Jerami Grant (que já esteve por lá) por Isaiah Stewart e Simone Fontecchio. De novo, um exemplo.

Publicidade

Vale arriscar?

Aí está a questão. Bulls e Pistons começaram a temporada 2024/25 da NBA pensando em trocas para o futuro. Enquanto Chicago tentava abrir mão de jogadores mais talentosos em busca de escolhas de Draft, Detroit iniciou contratando peças relevantes.

Claro, se você olhar para o que o mercado oferece, o Bulls tem espaço para muito mais ideias de troca. São vários contratos bons e interessantes para isso. O próprio Lonzo Ball tem um contrato bom. Vai receber US$21.4 milhões, mas é ótimo defensor e seu acordo é expirante.

Publicidade

Mas se quiser pensar em repatriar Jimmy Butler, é só mandar Patrick Williams, Chris Duarte e Ball, além de escolhas, que os valores já batem.

De novo, se quiser brigar por algo, abrir mão da escolha de Draft e arriscar, pode.

Por outro lado, o Pistons tem de olhar para o futuro. Seus principais jogadores são jovens, enquanto Tobias Harris e Tim Hardaway Jr estão lá por essa transição. Mais ou menos o que fazem Chris Paul e Harrison Barnes no San Antonio Spurs.

Publicidade

Detroit vai girar em torno de Cade Cunningham e já sabe o que tem para o futuro. E o Bulls? É White mesmo?

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA