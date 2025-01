Comentarista detona Warriors por aposentar camisa de Andre Iguodala

O Golden State Warriors anunciou que vai aposentar a camisa de Andre Iguodala no fim de fevereiro. Mas a notícia, que deveria ser motivo de celebração, não foi bem recebida por um dos principais comentaristas da ESPN. Ele encarou a decisão, na verdade, como um tipo de ofensa. Para Chris Russo, a homenagem para o ex-ala mostra uma falta de respeito da franquia com a própria história.

“Se eu dissesse que Golden State vai aposentar as camisas de George Johnson e Phil Smith, vocês ficariam sem entender nada. Isso porque esses caras eram reservas na conquista do título de 1975. Reservas, assim como Andre. Então, vamos tratar como algo normal? Andre teve média de nove pontos por partida na campanha do seu primeiro campeonato. É sério mesmo?”, questionou o analista, indignado.

Iguodala, de fato, tornou-se uma peça importante do Warriors como sexto jogador e especialista defensivo. Apesar de ter sido MVP das finais em 2015, nunca foi um dos protagonistas da equipe. Chegou a ir embora e voltar para o time entre os terceiro e quarto títulos mais recentes do time. Russo, por isso, vê a retirada da camisa #9 de Golden State como um exagero absurdo.

Publicidade

“Andre foi MVP das finais em uma decisão que deveria ter sido muito mais fácil contra um time fraquíssimo de Cleveland. Eles deveriam ter, antes de tudo, mais respeito. A franquia tem que ter mais respeito pelos seus ídolos, lendas e números aposentados. Esse cara foi bom jogador, competente e esforçado. Mas você não dá esse tipo de tratamento a bons reservas. Isso é estúpido”, detonou o veterano.

Leia mais sobre o Golden State Warriors

Símbolo

Entre os torcedores do Warriors, a aposentadoria da camisa de Andre Iguodala é uma discussão bem menos polêmica. Os fãs possuem uma relação de admiração com o ex-atleta, pois preferiu ser um coadjuvante na equipe do que buscar mais protagonismo. Assim, exaltam a sua importância nos títulos recentes do time. Russo, no entanto, vê tudo como uma ação de marketing da equipe.

Publicidade

“Eu sei que a organização quer ser legal, vender ingressos e fazer um evento para os torcedores. Mas não é para isso que o Hall da Fama e números aposentados servem. Essas são homenagens para saudar os maiores jogadores da história de um time. E, certamente, Andre não é um dos maiores jogadores dessa franquia. Não é”, cravou o experiente analista.

E Russo vai além: ele garante que a jogada mais famosa de Iguodala no Warriors não representa uma vitória. Mas, sim, a maior decepção da história do time. “E não podemos esquecer que Andre é o símbolo de uma grande derrota de Golden State. Afinal, foi ele quem tomou aquele toco de LeBron James no sétimo jogo das finais de 2016. Nós vamos esquecer isso?”, lembrou.

Publicidade

De acordo

Creditar a derrota nas finais de 2016 a um lance de Iguodala também é um exagero da parte de Russo. Mas a sua opinião teve apoio entre os seus companheiros de bancada na ESPN. O polêmico Stephen A. Smith, por exemplo, admitiu que concordava com o ponto geral do colega. O ex-jogador pode ser uma figura icônica entre os torcedores, mas isso não o credencia a uma homenagem tão grande.

“Em primeiro lugar, culpar Andre pelo toco de LeBron não é certo. Foi um lance incrível de LeBron, acima de tudo. Mas, tirando isso, concordo com você. Por mais que adore Andre, eu tenho que concordar com o que disse. Ele teve média de sete pontos por jogo em sete temporadas pela franquia. Isso não é o currículo que justifique aposentar uma camisa”, admitiu Smith.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA