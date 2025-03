Com triplo-duplo, Russell Westbrook lidera vitória improvável do Nuggets

O Denver Nuggets pôs fim à sequência do Golden State Warriors em grande noite de Russell Westbrook que liderou a vitória de sua equipe. Isso porque o veterano fez um triplo-duplo de 12 pontos, 11 rebotes e 16 assistências, nessa segunda-feira (17). Então, ele ficou com a responsabilidade já que o time teve os desfalques de Nikola Jokic, Jamal Murray e Christian Braun.

“Isso não é novidade. Vocês já viram isso de mim antes”, disse Westbrook após o jogo.

Assim, o técnico do Nuggets, Michael Malone, comemorou o triunfo sobre o Warriors e falou sobre o empenho de seus jogadores. Afinal, conseguiram suprir as ausências dos principais astros. Enquanto isso, bateu a equipe que tinha a maior sequência de vitórias da NBA. Eram sete seguidas.

“Há alguns jogadores que poderiam pensar se gostariam de jogar uma partida como essa (cheia de desfalques). Então, o que eu amo em Westbrook e Aaron Gordon é a mentalidade. Afinal, eles pensam: ‘tudo bem, assim tem mais chances para mim.'”, disse o técnico.

Russell Westbrook foi o líder do Nuggets na vitória sobre o Warriors. Mas também teve alguns momentos ruins. No jogo, ele converteu apenas cinco dos 17 arremessos que tentou. Além disso, cometeu sete erros de ataque. Esse número, aliás, fez com que Malone brincasse, dizendo que o veterano quase fez um quádruplo-duplo.

Enquanto isso, o armador deu 24 passes para a cesta. Foram 16 aproveitados pelos companheiros. Assim, chegou ao 203º triplo-duplo na carreira, sendo o 44º com 15 assistências ou mais. Agora, ele tem um a menos que Oscar Robertson como o maior número na história da NBA neste recorte.

“Senti desde o começo como ele estava em quadra e o que ele pode nos trazer a cada noite. Ele pode elevar o ritmo do time e fazer o que for necessário no momento do jogo. É por isso que Westbrook tem sido uma ótima adição para nós durante toda a temporada 2024/25 da NBA”, elogiou Malone.

Westbrook também foi importante na estratégia do Nuggets. O time do Colorado soube aproveitar bem os contra-ataques puxados pelo armador. Dessa forma, Denver conseguiu 37 pontos em transições. Portanto, o segundo maior número que o Warriors sofreu neste quesito na atual temporada.

No entanto, o camisa 4 não foi o único grande nome do time. Aaron Gordon, que ficou fora de três dos quatro jogos anteriores por dores na panturrilha, voltou com grande atuação. Como resultado, ele anotou 38 pontos, sendo o cestinha da partida. Ou seja, sua melhor marca com a camisa do Nuggets.

