Com triplo-duplo de Nikola Jokic, Nuggets para Thunder

Acabou a sequência de vitórias do Oklahoma City Thunder. Agora, apenas o Cleveland Cavaliers segue invicto na temporada 2024/25 da NBA. Mas isso só aconteceu por conta de Nikola Jokic e o Denver Nuggets, que superaram o Thunder por 124 a 122. Jokic obteve o seu segundo triplo-duplo consecutivo, o quarto da atual campanha.

O Nuggets não contou com Jamal Murray (concussão) e Aaron Gordon (panturrilha). Então, o técnico Michael Malone precisou utilizar o que tinha disponível: os jovens Peyton Watson e Julian Strawther. E eles foram muito importantes nos minutos finais. Mas Denver ainda teve grandes performances de Russell Westbrook (29 pontos) e Christian Braun (24).

Enquanto isso, Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams foram os principais destaques de Oklahoma City. O armador canadense somou 28 pontos e seis assistências. Por outro lado, Williams ficou próximo de um triplo-duplo, com 29 pontos, dez rebotes e nove assistências.

Publicidade

Fora de casa, o Thunder foi muito melhor no primeiro tempo e abriu vantagem sobre o Nuggets. Os visitantes foram para o intervalo na frente por 66 a 55. A situação ficou ainda pior para Denver no começo do terceiro quarto. Só ali, Oklahoma City abriu 16 pontos, enquanto a oitava vitória seguida parecia cada vez mais próxima.

Leia mais

Mas tudo mudou depois disso. Westbrook e Braun comandaram a reação de Denver, enquanto o visitante parou de pontuar. Então, Jalen Williams fez cesta de três e abriu dez. Aí, foi quando Nikola Jokic e o Nuggets atacaram a defesa do Thunder com uma sequência de 12 pontos. Assim, os anfitriões viraram para 89 a 87.

Publicidade

As equipes foram para o último quarto com o placar igual: 95 a 95.

Então, foi a defesa do Thunder que deixou as coisas difíceis para o Nuggets.

Denver liderava por 103 a 99, após cesta de Westbrook. Apesar de o Thunder não conseguir abrir muita diferença, o time virou sobre o Nuggets em 106 a 103. Os donos da casa ficaram quase cinco minutos se pontuar.

Publicidade

Mas Denver virou outra vez e abriu sete. Oklahoma City conseguiu recuperar e cortou para dois, restando 16 segundos para o fim. Então, Watson errou dois lances livres e Gilgeous-Alexander partiu para o ataque. Sem pedir tempo, o Thunder tentou levar o jogo para a prorrogação com o astro do Canadá, mas Watson deu um toco no último segundo. Assim, a vitória ficom com os donos da casa.

Agora, três times estão no primeiro lugar do Oeste. São sete vitórias e uma derrota para Phoenix Suns, Golden State Warriors e Thunder. Por outro lado, o Nuggets subiu para o sexto lugar.

Publicidade

Jokic possui média de triplo-duplo em 2024/25. São 28.8 pontos, 13.4 rebotes e 11.0 assistências em oito jogos.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA