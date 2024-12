Com triplo-duplo de Cade Cunningham, Pistons surpreende Knicks

Em uma noite de Cade Cunningham brilhou no Madison Square Garden, o Detroit Pistons conquistou uma surpreendente vitória por 120 a 111 sobre o New York Knicks. O armador registrou um triplo-duplo, com 29 pontos, 15 assistências e 10 rebotes. Desse modo, terminou com principal responsável por interromper uma sequência de quatro vitórias do rival.

Os números do armador o fizeram igualar a marca do ídolo Isiah Thomas. Isso porque, agora, são os únicos nomes da franquia a atingir pelo menos 25 pontos, 15 assistências e dez rebotes em um jogo. Além disso, ele bateu seu recorde de assistências na carreira. Mas não para por aí. O camisa 2 também é o terceiro jogador com mais triplos-duplos na atua temporada, com cinco ao todo. Portanto, atrás apenas de Nikola Jokic (9) e LeBron James (7).

Desde o início da partida, Cade Cunningham mostrou que seria o protagonista do Pistons contra o Knicks. Dominando tanto no ataque quanto na defesa, ele comandou o ritmo dos Pistons e aproveitou as falhas defensivas do time da casa para construir o resultado.

Publicidade

O Knicks não contou com Karl-Anthony Towns e teve dificuldades. Além disso, a equipe não conseguiu acompanhar o desempenho ofensivo do Pistons, que acertou 50% de suas tentativas de três pontos. Malik Beasley, com sete cestas do perímetro, somou 23 pontos e foi um dos coadjuvantes de luxo da vitória de Detroit.

Jalen Brunson, apesar da derrota, foi o destaque do Knicks com 31 pontos e dez assistências. Após a partida, o armador lamentou o início lento da equipe.

Leia mais!

“O jogo começa às 19h30. Então, temos que estar prontos às 19h30. Começamos devagar, e eles ditaram o ritmo e a fisicalidade. Quando nos colocamos em um buraco como esse e jogamos correndo atrás, não é fácil”, afirmou Brunson.

Publicidade

Mikal Bridges, que contribuiu com 20 pontos, foi direto ao comentar sobre os problemas defensivos do time. “Não fomos bem. Acho que escolhemos quando jogar defesa, e nós não somos tão bons para fazer isso”, disse o ala, destacando a necessidade de maior consistência na marcação para evitar derrotas como essa.

Por fim, o técnico Tom Thibodeau reconheceu a dificuldade de jogar desfalcado, mas elogiou o esforço coletivo do grupo. Porém, reforçou que é necessário maior intensidade para vencer os adversários do Leste.

“Quando você está desfalcado, sua margem de erro é muito menor. Você precisa jogar com grande intensidade em todas as posses de bola”, comentou o treinador.

Publicidade

Com a vitória, o Pistons chegou à décima vitória em 25 partidas. Assim, o time se reaproximou da disputa no play-in, na 11ª posição do Leste. O Knicks, por sua vez, que vinha de quatro triunfos, chegou a 14 vitórias e 11 derrotas. Ainda assim, a equipe seguiu na quarta colocação da Conferência.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA