Com Stephen Curry e LeBron James, site divulga lista de atletas mais bem pagos

Com muitos atletas da NBA e destaque para Stephen Curry e LeBron James, o portal Sportico revelou quais são os atletas mais bem pagos do mundo. Aliás, a lista conta com 36 jogadores da liga americana de basquete. Porém, mesmo com tantos nomes e a presença dos astros de Golden State Warriors e Los Angeles Lakers no top-5 do ranking, a liderança é de um famoso jogador de futebol.

Vale lembrar que o ranking de atletas mais bem pagos ou franquias mais valiosas são divulgados anualmente pelo portal. A lista, que foi divulgada nessa quinta-feira (13), então, é válida para a temporada 2024/25 da maior parte dos esportes envolvidos na lista. Aliás, vale citar que o portal computa não só os salários dos jogadores. Afinal, também são avaliados os ganhos de patrocínios que eles tem acertados.

A grande presença da NBA prova, sobretudo, como a liga é uma das que melhor remunera atletas ao redor do mundo. Apesar de um teto salarial mais rígido que entrou em vigor, os contratos máximos são cada vez mais valiosos. Assim, até mesmo jogadores que não estão entre os maiores astros do campeonato estão presentes.

Esse é o caso, por exemplo, de jogadores como Michael Porter Jr (Denver Nuggets), CJ McCollum (New Orleans Pelicans), Ben Simmons (Los Angeles Clippers) e Bradley Beal (Phoenix Suns). Enquanto isso, superestrelas como Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo estão no top-15 dos mais bem pagos da lista.

Além do basquete também existe a presença destacada de outros esportes dos EUA, como por exemplo, o futebol americano. Afinal, a NFL emplacou 22 atletas no top-100 da Sportico. Além disso, a MLB também marcou presença com outros 11 jogadores. Ou seja, três das quatro grandes ligas estadunidenses tem 69 dos 100 nomes da lista.

O futebol também é um claro destaque, tendo a liderança de Cristiano Ronaldo e seu contrato milionário no Al-Nassr da Arábia Saudita. Enquanto isso, Lionel Messi também está no top-5. Neymar, Mbappe e Benzema também figuram no top-10. No total, 12 atletas estão representando o esporte mais popular do Brasil e do Mundo.

Além disso, vale citar que os dois brasileiros da lista são do futebol. Neymar que recentemente voltou para o Santos e Vinicius Júnior do Real Madrid. Por fim, outros esportes dividem as vagas restantes. Isso inclui, aliás, Golfe (9), Boxe (6), Fórmula 1 (2), Tênis (2).

Então, confira a lista de atletas que compõem o ranking dos 100 mais bem pagos do mundo, com destaque para Stephen Curry e LeBron James. Novamente, isso é de acordo com o portal Sportico.

Separamos os 50 mais bem pagos, enquanto citamos que estão abaixo do 50° posto e atuam na NBA. Vale citar, por fim, que os atletas da NBA a partir na listagem do top-50 estarão em negrito.

Outros jogadores da NBA

98. Michael Porter Jr: US$37.7 milhões

93. De’Aaron Fox: US$38.6 milhões

92. CJ McCollum: US$38.7 milhões

91. Jamal Murray: US$38.9 milhões

85. Ben Simmons: US$41 milhões

84. Jrue Holiday: US$41.2 milhões

81. Pascal Siakam: US$42 milhões

79. Fred VanVleet: US$42.6 milhões

77. Ja Morant: US$43.2 milhões

75. Jaylen Brown: US$43.7 milhôes

74. Donovan Mitchell: US$43.8 milhões

72. Rudy Gobert: US$44 milhões

69. Karl-Anthony Towns: US$45.1 milhões

64. Zach LaVine: US$46.4 milhões

61. Anthony Edwards: US$46.8 milhões

60. Anthony Davis: US$46.9 milhões

53. Trae Young: US$47.7 milhões

51. Jayson Tatum: US$48.6 milhões

Top-50

50. Klay Thompson: US$48.8 milhões (NBA)

49. Trevor Lawrence: US$49 milhões (NFL)

48. Kyrie Irving: US$49.8 milhões (NBA)

47. Zion Williamson: US$50.3 milhões (NBA)

46. Devin Booker: US$51.1 milhões (NBA)

45. James Harden: US$51.8 milhões (NBA)

44. Riyad Mahrez: US$52 milhões (Futebol)

43. Jannik Sinner: US$52.3 milhões (Tênis)

42. Shai Gilgeous-Alexander: US$52.9 milhões (NBA)

41. Max Scherzer: US$54 milhões (MLB)

40. Kawhi Leonard: US$54.8 milhões (NBA)

39. Vinicius Junior: US$55 milhões (Futebol)

38. Mohammed Salah: US$55 milhões (Futebol)

37. Xander Schaufelle: US$55.8 milhões (Golfe)

36. Paul George: US$55.8 milhões (NBA)

35. Bradley Beal: US$55.9 milhões (NBA)

34. Luka Doncic: US$55.9 milhões (NBA)

33. Jimmy Butler: US$56.9 milhões (NBA)

32. Nikola Jokic: US$57.5 milhões (NBA)

31. Joel Embiid: US$58.4 milhões (NBA)

30. Anthony Joshua: US$60 milhões (Boxe)

29. Yoshinobu Yamamoto: US$61 milhões (MLB)

28. Tiger Woods: US$62.1 milhões (Golfe)

27. Kirk Cousins: US$65 milhões (NFL)

26. Damian Lillard: US$65.8 milhões (NBA)

Top 25

25. Justin Herbert: US$67.6 milhões (NFL)

24. Erling Halland: US$70 milhões (Futebol)

23. Joe Burrow: US$70.7 milhões (NFL)

22. Lewis Hamilton: US$70.1 milhões (Fórmula 1)

21. Shohei Ohtani: US$72.5 milhões (MLB)

20. Canelo Alvarez: US$73 milhões (Boxe)

19. Patrick Mahomes: US$73.1 milhões (NFL)

18. Max Verstappen: US$76 milhões (Fórmula 1)

17. Rory Mcllroy: US$79.8 milhões (Golfe)

16. Jordan Love: US$81.6 milhões (NFL)

15. Jared Goff: US$85.8 milhões (NFL)

14. Kevin Durant: US$93.1 milhões (NBA)

13. Giannis Antetokounmpo: US$97.8 milhões (NBA)

12. Dak Prescott: US$100.4 milhões (NFL)

11. Scottie Scheffler: US$104.3 milhões (Golfe)

10. Jon Rahm: US$105.8 milhões (Golfe)

9. Kylian Mbappe: US$110 milhões (Futebol)

8. Karim Benzema: US$116 milhões (Futebol)

7. Oleksandr Usky: US$122 milhões (Boxe)

6. Neymar: US$133 milhões (Futebol)

5. LeBron James: US$133.2 milhões (NBA)

4. Lionel Messi: US$135 milhões (Futebol)

3. Tyson Fury: US$147 milhões (Boxe)

2. Stephen Curry: US$153.8 milhões (NBA)

1. Cristiano Ronaldo: US$260 milhões (Futebol)

