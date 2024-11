Com recorde de LeBron James, Lakers bate Grizzlies

Na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Memphis Grizzlies (128 a 123) na noite de quarta-feira, LeBron James bateu mais um recorde na NBA. Agora, ele é o jogador mais velho na história da liga a conseguir três triplos-duplos consecutivos. James somou 35 pontos, 14 assistências e 12 rebotes. O astro ainda acertou quatro das sete tentativas de três.

Mas tem um detalhe. Sabe quem LeBron James ultrapassou? Ele mesmo.

Isso porque LeBron James tinha o recorde aos 34 anos e 310 dias na temporada em que o Lakers foi campeão pela última vez, em 2019/20. Assim como agora, ele conseguiu a marca em vitórias sobre Dallas Mavericks, Houston Rockets e Chicago Bulls, todas fora de casa.

Então, em 2024/25, a seis semanas de completar 40 anos, LeBron superou o próprio recorde. Foi o seu 40° triplo-duplo com 30 pontos ou mais, além do 15° de 35.

No entanto, a vitória foi bem mais difícil do que a equipe esperava. Após liderar o primeiro tempo e abrir 15 pontos, o Lakers viu o Grizzlies virar na segunda etapa. E a situação de Los Angeles ficou ainda pior quando Anthony Davis cometeu a sua quinta falta. Tudo isso ainda no terceiro quarto, enquanto LeBron James “jogava sozinho”.

Enquanto Davis estava fora, D’Angelo Russell errava arremessos fáceis e Austin Reaves falhava nos de perímetro de forma consecutiva. O Grizzlies abriu nove pontos, mas LeBron finalmente teve ajuda no Lakers.

A reação veio com o calouro Dalton Knecht, que emendou vários arremessos de três e, em pouco tempo, o Lakers de James encostou no placar.

“Ele (Knecht) liderou e eu segui seu ritmo”, disse LeBron James, em entrevista à ESPN após a partida. “Davis teve problemas com faltas, então nossa escolha de primeira rodada cuidou disso. Ele estava ‘quente’, então o procurei em algumas jogadas. Em toda a minha carreira, eu tive a chance de jogar em várias posições para fazer o que o time precisa. Se eu preciso jogar de armador, de pivô ou tenho de fazer picks para meus colegas, eu tento fazer o que for necessário”.

Knecht saiu do banco para fazer 19 pontos (acertou as cinco tentativas de três) e o Lakers conseguiu fechar o jogo com grandes jogadas de James e Davis. Apenas no segundo tempo, LeBron fez 15 pontos, dez rebotes e oito assistências.

A sequência de LeBron começou no dia 8 de novembro, na vitória do Lakers sobre o Philadelphia 76ers (21 pontos, 13 assistências e 12 rebotes). Então, contra o Toronto Raptors, ele somou 19 pontos, 16 assistências e dez rebotes. Aos 39 anos e 319 dias, ele segue quebrando recordes.

“Cinco horas antes do jogo eu chego para treinar e trabalhar nos meus arremessos, então tento me preparar da melhor forma”, afirmou. “Mas nosso time precisa continuar melhorando. Eu tenho de ser melhor, especialmente se a bola ficar comigo. Tive cinco ou seis erros de ataque, então é algo que eu preciso ser melhor”, concluiu.

Jaren Jackson Jr, com 29 pontos e sete rebotes, liderou o Grizzlies.

