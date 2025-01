Com cesta incrível de Trae Young, Hawks vence Jazz

O Atlanta Hawks bateu o Utah Jazz por 124 a 121 na noite de terça-feira (7), mas não faria isso sem o astro Trae Young. Com uma cesta de muito longe, ele deu ao time de Atlanta uma vitória importante. Isso porque o Hawks vinha de três derrotas consecutivas e estava caindo na classificação.

E foi em grande estilo. Trae Young teve seu terceiro jogo com 20 assistências ou mais na temporada 2024/25 da NBA. Quando faltavam 2.9 segundos para o fim, Collin Sexton empatou a partida em 121. Então, o armador partiu para o ataque e, antes do meio da quadra, acertou a cesta do triunfo. De acordo com a ESPN, foi a sétima cesta da vitória mais longa em todos os tempos.

“Quando ainda tem tempo, eu sempre achei que poderíamos fazer cesta”, disse Trae Young, que somou 24 pontos e 20 assistências na vitória do Hawks sobre o Jazz.

Publicidade

Young ainda falou sobre o fato de ser o líder em assistências na NBA em 2024/25.

TRAE YOUNG HALF-COURT GAME WINNER…NO WAY. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GEhwJ1El1h — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 8, 2025 Publicidade

“É parte do que eu faço”, afirmou. “Sempre tento envolver meus colegas, sempre tentando encontrar os caras. Mas eu sinto que sou o tipo de jogador que pode passar para você quando estiver aberto. Não apenas ficar livre para eu dar a bola, mas posso ver coisas e fazer com que eu deixe você aberto”.

Publicidade

Leia mais

O Hawks não contou com Jalen Johnson mais uma vez, pois lida com uma lesão no ombro. Aliás, o próprio Young vem sofrendo com dores no tendão de Aquiles e era dúvida para o jogo da noite de terça-feira. Clint Capela ficou com 18 pontos e seis rebotes, enquanto De’Andre Hunter fez 17. Por outro lado, Lauri Markkanen fez um de seus melhores jogos da temporada ao anotar 35 pontos.

A equipe de Salt Lake City, que possui nove vitórias em 35 jogos, vinha de duas vitórias fora de casa sobre Orlando Magic e Miami Heat. No entanto, ao retornar para Utah, não conseguiu manter a sequência.

“Eu sabia que tínhamos três segundos para acabar”, disse Young. “Então, queria ficar mais perto do meio da quadra possível”.

Publicidade

Agora, com a vitória sobre o Jazz, o Hawks volta a estar acima de 50% de aproveitamento. No entanto, segue fora da zona de classificação direta aos playoffs. Com 19 triunfos e 18 derrotas, Atlanta é o sétimo no Leste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA