College Basketball: Guia do March Madness 2026

O March Madness 2026, período mais esperado da temporada do College Basketball, começa nesta terça-feira (17). Sessenta e oito equipes disputarão o título do Torneio da NCAA, em uma competição que terá 67 duelos nas próximas três semanas. Então, o esquema é simples: perdeu, volta para a casa.

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O torneio se inicia pelo First Four. Nele, os oito ‘piores’ times classificados (quatro das conferências mais fracas e quatro das mais fortes) disputam quatro vagas na Primeira Rodada. Na sequência ocorre a Segunda Rodada, o Sweet 16 (semifinais regionais) e o Elite 8 (finais regionais).

Portanto, as campeãs de cada região (Leste, Oeste, Sul e Meio-Oeste) disputarão o Final Four. A fase decisiva deste ano, aliás, vai ocorrer no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis. As semifinais serão no dia 4 de abril, enquanto a grande decisão ocorrerá dois dias depois.

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Assim, este guia do Jumper Brasil traz informações essenciais sobre o College Basketball: March Madness 2026. Por exemplo, quais as promessas do próximo Draft que merecem a nossa atenção. E, por fim, demos os nossos palpites para o torneio. Florida é a atual campeã do Torneio da NCAA.

Fases do College Basketball: March Madness 2026

First Four: 17 e 18/03

Primeira Rodada: 19 e 20/03

Segunda Rodada: 21 e 22/03

Sweet 16 (semifinais regionais): 26 e 27/03

Elite 8 (finais regionais): 28 e 29/03

Final Four: semifinais (04/04) e final (06/04)

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Leia mais!

Maiores campeões do Torneio da NCAA

UCLA: 11

Kentucky: 8

North Carolina e UConn: 6

Duke e Indiana: 5

Chaveamento do College Basketball: March Madness 2026

Maiores promessas do Draft 2026 que estarão no March Madness

Jogador Universidade Experiência AJ Dybantsa (SF) BYU Freshman Cam Boozer (PF) Duke Freshman Darryn Peterson (SG) Kansas Freshman Caleb Wilson (PF) North Carolina Freshman Kingston Flemings (PG) Houston Freshman Mikel Brown (PG) Louisville Freshman Keaton Wagler (SG/SF) Illinois Freshman Darius Acuff (PG) Arkansas Freshman Labaron Philon (PG) Alabama Sophomore Brayden Burries (SG) Arizona Freshman Yaxel Lendeborg (SF/PF) Michigan Senior Nate Ament (SF) Tennessee Freshman Koa Peat (PF) Arizona Freshman Braylon Mullins (SG/SF) UConn Freshman Thomas Haugh (SF/PF) Florida Junior

College Basketball: March Madness 2026 – Palpites do Jumper Brasil

Final Four: Duke (campeão da região Leste) x Houston (campeão da região Sul) / Arizona (campeão da região Oeste) x Michigan (campeão da região Meio-Oeste)

Decisão: Duke x Michigan

Campeão: Duke

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