College Basketball: Guia do March Madness 2026

O March Madness 2026, período mais esperado da temporada do College Basketball, começa nesta terça-feira (17). Sessenta e oito equipes disputarão o título do Torneio da NCAA, em uma competição que terá 67 duelos nas próximas três semanas. Então, o esquema é simples: perdeu, volta para a casa.
O torneio se inicia pelo First Four. Nele, os oito ‘piores’ times classificados (quatro das conferências mais fracas e quatro das mais fortes) disputam quatro vagas na Primeira Rodada. Na sequência ocorre a Segunda Rodada, o Sweet 16 (semifinais regionais) e o Elite 8 (finais regionais).
Portanto, as campeãs de cada região (Leste, Oeste, Sul e Meio-Oeste) disputarão o Final Four. A fase decisiva deste ano, aliás, vai ocorrer no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis. As semifinais serão no dia 4 de abril, enquanto a grande decisão ocorrerá dois dias depois.
Assim, este guia do Jumper Brasil traz informações essenciais sobre o College Basketball: March Madness 2026. Por exemplo, quais as promessas do próximo Draft que merecem a nossa atenção. E, por fim, demos os nossos palpites para o torneio. Florida é a atual campeã do Torneio da NCAA.
Fases do College Basketball: March Madness 2026
First Four: 17 e 18/03
Primeira Rodada: 19 e 20/03
Segunda Rodada: 21 e 22/03
Sweet 16 (semifinais regionais): 26 e 27/03
Elite 8 (finais regionais): 28 e 29/03
Final Four: semifinais (04/04) e final (06/04)
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Maiores campeões do Torneio da NCAA
UCLA: 11
Kentucky: 8
North Carolina e UConn: 6
Duke e Indiana: 5
Chaveamento do College Basketball: March Madness 2026
Maiores promessas do Draft 2026 que estarão no March Madness
|Jogador
|Universidade
|Experiência
|AJ Dybantsa (SF)
|BYU
|Freshman
|Cam Boozer (PF)
|Duke
|Freshman
|Darryn Peterson (SG)
|Kansas
|Freshman
|Caleb Wilson (PF)
|North Carolina
|Freshman
|Kingston Flemings (PG)
|Houston
|Freshman
|Mikel Brown (PG)
|Louisville
|Freshman
|Keaton Wagler (SG/SF)
|Illinois
|Freshman
|Darius Acuff (PG)
|Arkansas
|Freshman
|Labaron Philon (PG)
|Alabama
|Sophomore
|Brayden Burries (SG)
|Arizona
|Freshman
|Yaxel Lendeborg (SF/PF)
|Michigan
|Senior
|Nate Ament (SF)
|Tennessee
|Freshman
|Koa Peat (PF)
|Arizona
|Freshman
|Braylon Mullins (SG/SF)
|UConn
|Freshman
|Thomas Haugh (SF/PF)
|Florida
|Junior
College Basketball: March Madness 2026 – Palpites do Jumper Brasil
Final Four: Duke (campeão da região Leste) x Houston (campeão da região Sul) / Arizona (campeão da região Oeste) x Michigan (campeão da região Meio-Oeste)
Decisão: Duke x Michigan
Campeão: Duke
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