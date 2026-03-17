College Basketball: Guia do March Madness 2026

Torneio da NCAA vai ocorrer entre 17 de março e 6 de abril

march madness college 2026 Fonte: Reprodução / X

O March Madness 2026, período mais esperado da temporada do College Basketball, começa nesta terça-feira (17). Sessenta e oito equipes disputarão o título do Torneio da NCAA, em uma competição que terá 67 duelos nas próximas três semanas. Então, o esquema é simples: perdeu, volta para a casa.

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O torneio se inicia pelo First Four. Nele, os oito ‘piores’ times classificados (quatro das conferências mais fracas e quatro das mais fortes) disputam quatro vagas na Primeira Rodada. Na sequência ocorre a Segunda Rodada, o Sweet 16 (semifinais regionais) e o Elite 8 (finais regionais).

Portanto, as campeãs de cada região (Leste, Oeste, Sul e Meio-Oeste) disputarão o Final Four. A fase decisiva deste ano, aliás, vai ocorrer no Lucas Oil Stadium, em Indianápolis. As semifinais serão no dia 4 de abril, enquanto a grande decisão ocorrerá dois dias depois.

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Assim, este guia do Jumper Brasil traz informações essenciais sobre o College Basketball: March Madness 2026. Por exemplo, quais as promessas do próximo Draft que merecem a nossa atenção. E, por fim, demos os nossos palpites para o torneio. Florida é a atual campeã do Torneio da NCAA.

Fases do College Basketball: March Madness 2026

First Four: 17 e 18/03
Primeira Rodada: 19 e 20/03
Segunda Rodada: 21 e 22/03
Sweet 16 (semifinais regionais): 26 e 27/03
Elite 8 (finais regionais): 28 e 29/03
Final Four: semifinais (04/04) e final (06/04)

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Leia mais!

Maiores campeões do Torneio da NCAA

UCLA: 11
Kentucky: 8
North Carolina e UConn: 6
Duke e Indiana: 5

Chaveamento do College Basketball: March Madness 2026

march madness college 2026

ncaa.com

Maiores promessas do Draft 2026 que estarão no March Madness

Jogador Universidade Experiência
AJ Dybantsa (SF) BYU Freshman
Cam Boozer (PF) Duke Freshman
Darryn Peterson (SG) Kansas Freshman
Caleb Wilson (PF) North Carolina Freshman
Kingston Flemings (PG) Houston Freshman
Mikel Brown (PG) Louisville Freshman
Keaton Wagler (SG/SF) Illinois Freshman
Darius Acuff (PG) Arkansas Freshman
Labaron Philon (PG) Alabama Sophomore
Brayden Burries (SG) Arizona Freshman
Yaxel Lendeborg (SF/PF) Michigan Senior
Nate Ament (SF) Tennessee Freshman
Koa Peat (PF) Arizona Freshman
Braylon Mullins (SG/SF) UConn Freshman
Thomas Haugh (SF/PF) Florida Junior

College Basketball: March Madness 2026 – Palpites do Jumper Brasil

Final Four: Duke (campeão da região Leste) x Houston (campeão da região Sul) / Arizona (campeão da região Oeste) x Michigan (campeão da região Meio-Oeste)
Decisão: Duke x Michigan
Campeão: Duke

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