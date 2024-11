Charles Barkley pede aposentadoria de LeBron James

No início da temporada da NBA, Charles Barkley compartilhou seu ponto de vista a carreira de LeBron James. Isso porque ex-jogador declarou, em entrevista ao podcast Club Shay Shay, que espera ver o astro do Los Angeles Lakers se aposentar em breve. Segundo o ídolo do Phoenix Suns, ele teme que o astro termine mal sua carreira.

“Espero que ele se aposente logo, porque odiei a forma como me aposentei. Eu estava péssimo. Seu ego diz que você ainda consegue. Lembro de dizer para mim mesmo nos meus últimos dois anos: ‘ok, vou me preparar bem neste verão. Vou ter um bom ano e então vou me aposentar.’ Então, eu percebi que em treinamentos todo mundo vai bem. Mas quando aquele jovem de 25 anos está te olhando e lambendo os lábios, você pensa ‘droga!’”, comentou o ex-astro.

Barkley aproveitou para citar Michael Jordan que retornou de sua segunda aposentadoria para jogar pelo Washington Wizards.

“Espero que ele se aposente enquanto ainda pode jogar, porque já passei por isso, vi o Patrick Ewing em seu último suspiro e vi o Michael Jordan jogando com o Wizards. Então eu pensava ‘esse é o melhor jogador contra quem já joguei. Não quero vê-lo fazendo isso com os Wizards. Não quero ver nenhum grande jogador quando já passou de seu auge’”, afirmou Charles Barkley sobre o futuro de LeBron James.

No entanto, LeBron James não dá sinais de uma possível aposentadoria. O astro se tornou o primeiro jogador da história da NBA a atuar com seu filho, Bronny James. Além disso, já ouve rumores que o veterano do Los Angeles Lakers poderia cogitar atuar com Bryce James, seu segundo filho, que atualmente tem 17 anos.

“Vamos ver. É tudo sobre a minha mente e depois ver como meu corpo reage nos próximos anos. Bryce ainda é muito jovem, eu realmente não sei. Acho que seria muito legal, acima de tudo. Mas as coisas combinaram melhor para atuar com Bronny, ao nível da minha idade”.

Segundo Tristan Thompson, ex-companheiro de LeBron James no Cleveland Cavaliers, a possibilidade da estrela do Los Angeles Lakers jogar com seus dois filhos é real.

“Olhem como o LeBron está jogando,” disse Thompson. “Ele provavelmente poderia jogar mais quatro ou cinco anos. Ele bem que poderia continuar jogando para poder atuar com o Bryce. Então, acho que vai acabar fazendo isso. Isso é algo que pode acontecer. Os três vão acabar jogando no mesmo time”.

