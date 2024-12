Charles Barkley detona Nuggets e pede troca para ajudar Nikola Jokic

O Denver Nuggets vem decepcionando neste início de temporada, mesmo com Nikola Jokic atuando em grande nível, a equipe não consegue embalar, dessa forma, Charles Barkley declarou que a franquia precisa de uma troca. Tudo isso por conta do atual recorde do time, que soma 11 vitórias e nove derrotas.

Primeiramente, Barkley comentou sobre a fase do Denver Nuggets e sugeriu que a equipe se mova no mercado e faça alguma troca para ajudar Nikola Jokic. Além disso, o ex-jogador também criticou o fato de a franquia deixar atletas importantes saírem após o título de 2023.

“Vou dizer isso sobre Denver: espero que eles façam uma troca. Você não pode desperdiçar a carreira de Nikola Jokic”, disse Charles Barkley. “Ele é o melhor jogador do mundo. Eles poderiam vencer [o campeonato] mais uma vez. Mas deixaram dois caras do banco, que foram vitais para o título, irem embora. O banco deles está mais fraco que água”.

Em seguida, a lenda da NBA pediu por mais ambição dos executivos do Nuggets para fazer uma troca, destacando que a franquia não pode desperdiçar o auge de um jogador especial como o pivô Nikola Jokic.

“Jamal [Murray] precisa se destacar, mas vocês têm que trazer alguns reforços”, continuou Barkley. “Eles deixaram os caras saírem. Vocês têm esse cara [Jokic], que é incrível. Precisam vencer mais. Ele tem mais uns cinco anos no auge. E mesmo quando ficar mais velho, o jogo dele ainda vai ser eficiente, porque ele não é o jogador mais atlético do mundo. Vocês não podem desperdiçar o auge desse cara, ele é o melhor jogador do mundo. Sejam ambiciosos”, encerrou.

Sobretudo, as atuações de Nikola Jokic continuam no mais alto nível. O pivô lidera a corrida pelo MVP da temporada regular com médias de 29,9 pontos, 13,4 rebotes e dez assistências. Além disso, o sérvio superou Magic Johnson ao conseguir seu 139° triplo-duplo da carreira. Agora, Jokic ocupa a terceira posição na historia desse quesito. Por fim, os dois líderes são Russell Westbrook com 200 e Oscar Robertson, que conseguiu 181 triplos-duplos.

"He has the instinct of Magic Johnson." Nikola Jokić moved into 3rd on the all-time triple doubles list! He shares some eerily similar highlight reel moments with the Hall of Fame guard he surpassed 🔥 pic.twitter.com/WeYVpe9Wwj — NBA (@NBA) December 6, 2024

