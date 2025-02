Carmelo Anthony encabeça lista de finalistas do Hall da Fama

Carmelo Anthony é finalista do Hall da Fama do basquete. Na sexta-feira (14), o Naismith Basketball Hall of Fame divulgou a lista de finalistas da classe 2025. Aposentado da NBA desde 2022, o ídolo do New York Knicks encabeça o elenco por suas conquistas na liga e pela seleção dos EUA.

Anthony, por exemplo, tem dez seleções ao All-Star da NBA em sua carreira. Além disso, é o décimo maior pontuador da história da liga, com 28.289 pontos. Embora sem títulos no torneio dos EUA, ele levou Syracuse ao título universitário em 2003.

As conquistas de Carmelo foram além da NBA e da NCAA. Pelo seleção dos EUA, ele alcançou três ouros olímpicos, em 2008, 2012 e 2016, um bronze em 2004, além do Torneio das Américas em 2007. Até as Olímpiadas passadas, ele era ainda o maior pontuador da história do país em Jogos Olímpicos e detém o recorde de mais pontos em um único jogo.

Seu talento recebe o reconhecimento de lendas do esporte. Em entrevista recente, Pat Riley, presidente do Miami Heat, destacou o ídolo do Knicks como um dos “grandes jogadores de todos os tempos”.

“Era um ala difícil de marcar, que sabia arremessar, tinha bom forte físico, era atlético. Ele carregou Denver por muito tempo, depois foi para New York. Sempre foi um jogador difícil de defender. Então, você precisava traçar um plano de jogo para ele todas as noites. Teve uma grande carreira”, afirmou Riley.

O dirigente do Heat ainda destacou como Anthony era completo. Em um passado onde as funções eram respeitadas, ele costumava se flutuar por diversas posições e apresentava qualidade em qualquer uma que realizasse.

“Do ponto de vista que chamam de alas, ele não era apenas isso. Ele podia jogar como ala, como ala-pivô. Naquela época, éramos mais presos às posições. No entanto, ele podia atuar até como ala-armador. Hoje, ele jogaria até de pivô. É assim que o jogo evoluiu”, completou Riley.

Dwight Howard

Além de Carmelo Anthony, Dwight Howard também foi indicado para o Hall da Fama. Primeira escolha do Draft de 2005 pelo Orlando Magic, o pivô foi um dos mais dominantes de sua posição entre os anos 2000 e 2010.

Seu talento o fez ser a principal referência defensiva do período, sendo três vezes seguidas o melhor Defensor da NBA. Além disso, foram oito seleções para o All-NBA e uma ida às finais com o Magic em 2009. Seu único título aconteceu pelo Los Angeles Lakers, já na reta final de sua carreira, em 2020.

Seleção Olímpica de 2008

Além dos craques, a seleção Olímpica dos EUA em 2008 está entre os finalistas do Hall da Fama. O grupo, afinal, teve grande importância na história do país nos Jogos Olímpicos, após a derrota vergonhosa em Atenas 2004. O time contou com Anthony, Howard, Kobe Bryant, Jason Kidd, Dwyane Wade, Chris Paul, Chris Bosh e LeBron James.

Os demais finalistas incluem lendas do basquete feminino, como Sue Bird, Maya Moore e Sylvia Fowles. Por fim, o veterano árbitro da NBA Danny Crawford, o cinco vezes All-Star Marques Johnson, o ex-técnico universitário Jerry Welsh, o três vezes All-Star Buck Williams, a ex-jogadora de Stanford e da WNBA Jennifer Azzi e outros nomes.

O grupo avança para a fase final do processo de nomeação. Então, um painel de 24 eleitores anônimos avaliará os candidatos. Para ser eleito ao Hall da Fama, um candidato precisa receber pelo menos 18 votos desses 24 jurados.

A classe de 2025 será eleita em 5 de abril, em San Antonio, durante o Final Four masculino da NCAA.

