Campeão pelo Thunder, Jalen Williams vai passar por cirurgia no pulso

Após ser campeão pelo Oklahoma City Thunder, o astro Jalen Williams vai passar por uma cirurgia. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, a intervenção vai reparar um ligamento rompido no punho direito. A expectativa é de que o camisa 8 esteja recuperado para o início da próxima temporada da NBA.

Continua após a publicidade

Jalen Williams sofreu a lesão no dia 10 de março, contra o Denver Nuggets. Na época, ele ficou fora de ação por duas semanas. Durante a reta final da campanha regular e nos playoffs, ele atuou com a mão enfaixada.

A contusão dificultou o desempenho do astro, em particular, na pós-temporada. Williams teve médias de 30.4% nos arremessos de três pontos na campanha do Thunder rumo ao título. Ou seja, um aproveitamento bem abaixo dos 38,2% que tem na carreira. O camisa 8, ainda assim, negou que a questão estivesse o atrapalhando.

Continua após a publicidade

“Não é por conta da lesão que estou acertando ou errando arremessos”, disse Williams, durante as semifinais do Oeste. “Os meus erros não tiveram influência em nada do que aconteceu antes”.

Após as dúvidas, Jalen Williams respondeu à altura na série que consagrou o Thunder campeão. No Jogo 5 das finais contra o Indiana Pacers, por exemplo, o astro marcou 40 pontos e foi crucial para a vitória. Por fim, ele anotou 23.6 pontos, 5,0 rebotes e 3.7 assistências no duelo.

Continua após a publicidade

Leia mais!

“Na era moderna, quando alguém tem um desempenho ruim ou abaixo do esperado, aparece alguém para justificar e avisar que o jogador não está 100%”, disse o GM do Thunder, Sam Presti. “Mas isso nunca aconteceu com Jalen. Nem uma vez, pois ele sempre aguentou firme. Mostrou uma resistência mental incrível e, acima de tudo, muita segurança de si mesmo”.

Com a cirurgia para reparar o punho, Williams deve voltar a tempo dos treinos do Thunder na offseason de 2025. Aos 24 anos, o astro vem de sua melhor temporada na carreira, com médias de 21.3 pontos, 5.3 rebotes e 5.1 assistências. Como resultado, foi eleito all-star pela primeira vez. Além disso, terminou em seleções de defesa e da temporada.

Continua após a publicidade

É esperado que Jalen Williams assine em breve uma extensão com o Thunder. De acordo com a ESPN, ele está elegível a um contrato de até US$ 247 milhões por cinco temporadas.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA