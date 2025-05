Camisa de Michael Jordan na NBA é vendida por valor impressionante. veja

Quanto você pagaria por uma camisa de Michael Jordan na NBA? Um fã desembolsou US$2.6 milhões pelo uniforme usado pelo ídolo do Chicago Bulls na temporada 1992/93. De acordo com a ESPN, o leilão foi realizado pela Heritage Auctions.

A camisa e o calção de Jordan estiveram em fotos de 11 jogos, entre novembro e março. Enquanto isso, as peças isoladas foram encontradas em outras seis pais. A autenticação das fotos foi feita pela Meigray e Sports Investors Authenticaion. Segundo o grupo, é o único uniforme do craque autenticado do primeiro tricampeonato do camisa 23 com o Bulls.

O uniforme teria sido utilizado por Jordan em todas as partidas fora de casa entre 6 de novembro de 1992 e 24 de março de 1993 na NBA. Assim, um total de 32 jogos como visitante pelo Bulls. Além disso, ele teria aparecido na capa da edição de 18 de outubro de 1993 da revista Sports Illustrated.

A temporada de 1992/93 foi especial para Michael Jordan e o Bulls. Isso porque, representou o último título do primeiro campeonato de Chicago na NBA. Além disso, o camisa 23 liderou a NBA em pontuação pela sétima vez seguida e teve médias de 41 pontos por jogo nas finais, sendo um recorde na liga.

Camisas de Jordan na NBA

Os itens históricos de Michael Jordan são frequentemente alvos de leilões nos EUA. Em março, a primeira camisa do ídolo na NBA saiu por US$ 4.21 milhões. O uniforme, com o número 23, esteve com o ídolo do Chicago Bulls em suas primeiras partidas na temporada 1984/85.

A empresa MeiGray, em conjunto com o grupo de análise forense Proven Data, identificou o uniforme em partidas de pré-temporada de 1984, nos dias 5, 7, 13 e 18 de outubro. Então, em carta enviada à Sotheby’s, afirmou que foi a “primeira usada por Jordan na NBA”.

O primeiro jogo de Michael Jordan com a camisa na NBA aconteceu em 5 de outubro de 1984. Diante do Indiana Pacers, o craque usou a camisa 23 pela primeira vez na carreira, em frente a 2 mil torcedores em Peoria, Illinois.

Desse modo, Jordan aparece no topo quando o assunto são leilões de itens da NBA. A camisa vendida esta semana, inclusive, sequer aparece no top-5, enquanto a primeira utilizada por ele é a quinta mais cara. À frente, está o uniforme usado por ele em 17 jogos da temporada 1996/97 (4.7 milhões) e o de Wilt Chamberlain no Jogo 5 das finais de 1992 pelo Los Angeles Lakers (US$ 4.9 milhões).

A segunda mais cara, enquanto isso, é a usada e autografada por Kobe Bryant em sua temporada de MVP (US$ 5.85 milhões). Por fim, a camisa mais valiosa de todos os tempos é a Jordan no “The Last Dance” (US$ 10.09 milhões).

