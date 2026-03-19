Cade Cunningham vai desfalcar Pistons por longo período na NBA

Líder do Leste, o Detroit Pistons terá um enorme problema pelas próximas semanas. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o astro Cade Cunningham vai desfalcar o Pistons e pode perder o resto da atual campanha da NBA. Segundo Charania, o armador teve um colapso pulmonar.

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Cade Cunningham vinha sendo um dos principais nomes do time em 2025/26 e foi ao All-Star Game pela segunda vez na carreira. No entanto, como fez 60 jogos até aqui, ele corre sérios riscos de ficar fora dos prêmios individuais da liga. De acordo com as regras, é preciso fazer, pelo menos, 65 partidas.

Segundo Charania, não existe uma previsão concreta para a sua volta às quadras. Enquanto isso, o Pistons corre contra o tempo para contar com o seu atleta para os playoffs da NBA. A equipe terá mais 14 jogos até o fim da campanha.

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Em suma, o colapso que ele teve é quando o ar vaza para o espaço entre o pulmão e a parede torácica. De acordo com o repórter, ele está estável e sua situação é considerada moderada.

“A direção do Pistons ainda não sabe quanto tempo ele deve ficar fora das quadras, mas existe um certo otimismo de que ele possa voltar para os playoffs. Pode ser por várias semanas, enquanto os playoffs estão a cerca de um mês de seu início”, disse Charania.

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“Agora, os médicos do Pistons vão tomar algumas decisões sobre o futuro próximo de Cade Cunningham na temporada da NBA. Ele vai passar por uma reabilitação, enquanto o time busca opções para contar com ele. Ninguém tem certeza, por enquanto, de quanto tempo ele vai levar para se recuperar. O tratamento já deve começar em breve, mas a boa notícia é que não é tão grave”, concluiu.

O armador se machucou contra o Washington Wizards na última terça-feira (17), quando ele teve uma queda brusca. Cunningham ficou em quadra por apenas cinco minutos e não voltou ao jogo.

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Enquanto ele estiver fora das quadras, é provável que o técnico JB Bickerstaff escale Daniss Jenkins no time titular. Além disso, Marcus Sasser deve ganhar minutos importantes nas próximas partidas da equipe de Michigan.

Cade Cunningham faz médias de 24.5 pontos, 9.9 assistências, 5.6 rebotes e acerta 34.6% dos arremessos de três até aqui. Sem o astro em 2025/26, o Pistons fez sete jogos e venceu cinco deles. O próximo compromisso da equipe é mais uma vez contra o Washington Wizards, nesta quinta-feira (19).

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