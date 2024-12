Cade Cunningham: “Acredito que sou um all-star nesse ano”

O Detroit Pistons não faz uma grande temporada mais uma vez, mas, agora, ninguém pode apontar para a referência do time. Afinal, Cade Cunningham tenta elevar o time como um legítimo all-star da NBA. O ala-armador está saudável e, assim, registra as melhores marcas da carreira em pontos, rebotes e assistências. Ele crê que chegou a hora de deixar de parecer e, de fato, se consolidar como um astro da liga.

“Eu acredito que sou um all-star. Sinto que sou o melhor jogador sempre que entro em um jogo. Tento fazer tudo o que for possível para ajudar os meus companheiros. E, da mesma forma, eles têm feito com que eu jogue muito bem nesse ano. Mas, no fim das contas, só estou tentando vencer com a minha equipe. E vamos ver onde isso vai me levar”, disse o jovem astro, em entrevista ao site The Athletic.

Essa entrevista ocorreu logo depois da provável melhor atuação de Cunningham nessa temporada. No último sábado, ele comandou a vitória sobre o New York Knicks com o seu quinto triplo-duplo da campanha. Foram 29 pontos, dez rebotes e 15 assistências, acertando cinco de oito arremessos de longa distância. A marca de passes decisivos, aliás, foi a melhor de sua carreira em um único jogo.

Publicidade

“Fiz uma boa partida contra Boston, na noite passada, mas pareceu um pouco diferente hoje. Os meus arremessos de três pontos estavam caindo, antes de tudo. Eu sentia que podia ler qualquer lance, pois estava sempre com o timing ideal na tomada de decisões. Nesse jogo, certamente, tive a impressão de que mostrei o meu melhor basquete”, celebrou o ala-armador de Detroit.

Leia mais sobre Cade Cunningham

Completo

É provável que o Pistons, em breve, inicie uma campanha para fazer Cade Cunningham ser all-star pela primeira vez. E JB Bickerstaff está pronto para estar na linha de frente desse lobby. Para o jovem treinador, a princípio, a atuação contra o Knicks deveria ser vista com atenção por todos os votantes. Foi um incrível desempenho não só nas estatísticas, mas em termos de entrega nos dois lados da quadra.

Publicidade

“Cade ditou o ritmo do nosso ataque, em síntese. E, ao mesmo tempo, teve que marcar Jalen Brunson no outro lado da quadra. Eu acho que fez um ótimo trabalho contendo as infiltrações e sendo físico contra Jalen. Ele teve uma atuação completa nessa partida e, por isso, não poderia estar mais orgulhoso do seu esforço. Foi muito bem”, exaltou o técnico recém-chegado.

Bickerstaff já havia enfrentado Cunningham antes e, por isso, reconhecia o seu talento. Mesmo assim, ele crê que o jovem nunca jogou nesse nível com tamanha consistência. “Eu vejo um grande crescimento no jogo de Cade. E a forma como manteve a toada da performance em Boston foi algo que discutimos antes dessa partida. Ele deu uma resposta incrível, certamente”, concluiu.

Publicidade

Parece fácil

Apesar do recorde negativo, Cade Cunningham e o Pistons vivem uma temporada bem melhor do que as anteriores. O time está perto de entrar na zona de play-in, com dez vitórias em 25 jogos. Malik Beasley foi um dos veteranos que chegaram na offseason para reforçar uma equipe que, dentro do possível, desejava ser mais competitiva. O arremessador sabia disso, mas admite que Cunningham foi uma revelação.

“Definitivamente, Cade está entre os melhores armadores e jogadores com quem atuei nessa liga. Ele é um atleta que faz distribuir 15 assistências em um jogo, por exemplo, parecer algo fácil. Aliás, sinto que é fácil para ele. Acho que ele nunca jogou com tanto espaço e confiança quanto agora”, afirmou o veterano chutador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA