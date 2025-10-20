Bucks confirma rumores e fecha elenco para temporada da NBA

O Milwaukee Bucks, como esperado, manteve Andre Jackson Jr e Amir Coffey no elenco para o início da temporada da NBA. Isso porque, de acordo com Shams Charania, da ESPN, a franquia dispensou Tyler Smith, nesta segunda-feira (20). O jornalista já havia informado a saída de Chris Livingston, na última semana. Então, o time está definido para o começo de 2025/26.

No sábado (18), Michael Scotto, do site Hoops Hype, confirmou que o Milwaukee Bucks manteria Amir Coffey no elenco para o início da temporada da NBA. O veterano defendeu o Los Angeles Clippers nos últimos anos e chegou à franquia como agente livre. Com mais “rodagem” na liga, ganhou vantagem em relação aos seus concorrentes. Então, faltava definir a última vaga.

Andre Jackson e Tyler Smith eram os principais nome na disputa para ser o 15º jogador do Bucks no começo de 2025/26. O prazo final para a decisão era hoje. Então, Smith foi o escolhido para deixar o time, mesmo tendo contrato garantido. O portal Hoops Rumors avaliou as duas opções e considerou justa a decisão de manter Jackson Jr no elenco.

“Nenhum deles foi excelente na pré-temporada, mas Jackson foi um pouco melhor e mostrou mais do que Smith no nível da NBA em suas carreiras. Manter Smith seria uma decisão financeiramente melhor, já que dispensar Jackson reduziria o salário da equipe em cerca de US$1,4 milhão. No entanto, o Bucks não estão perto do teto de gastos e pôde se dar ao luxo de lidar com o salário integral do jogador”, publicou o site.

Tyler Smith foi a 33ª escolha do último Draft após passar a temporada 2023/24 com o G League Ignite, tem direito a um salário garantido. Portanto, o Bucks terá US$1.4 milhão na sua folha salarial pelos próximos dois anos. Afinal, ele tem mais um ano de vínculo antes de chegar a dois anos de acordo não garantido, fazendo com que a franquia não precise mais pagar o valor.

Quem ficou

Andre Jackson Jr, por sua vez, receberá US$ 2.2 milhões em salários em 2025/26 e terá o contrato totalmente garantido iniciando a temporada regular no elenco. Agora, vai para seu terceiro ano na NBA após chegar à liga no Draft de 2023 como 36ª escolha. O ala-armador acumula 124 jogos pelo Bucks, sendo 51 como titular. Como resultado, aos 23 anos, tem médias de 2.9 pontos, 2.4 rebotes e 48.5% de aproveitamento em arremessos na carreira.

Amir Coffey, outro nome confirmado no elenco do Bucks, vai defender o time pela primeira vez na carreira. Será seu sétimo ano na NBA, sendo que os seis primeiros foram pelo Los Angeles Clippers. Ele chegou à liga em 2019 sem ser “draftado“. Inclusive, fez sua melhor temporada da carreira em 2025/26, aos 28 anos. Ao todo, foram 72 partidas com médias de 9.2 pontos, 2.2 rebotes e mais de 40% de bolas de três convertidas. A princípio, ele tinha um contrato não garantido em Milwaukee, mas que se tornará garantido ao fazer parte do elenco na fase regular.

