Brasil na Pré-Americup

Enquanto gravamos o episódio desta semana o Brasil fazia um jogo brigado com o Uruguai, que chegou a ficar na frente do placar em alguns momentos. Felizmente estou escrevendo do futuro do episódio e posso tranquilizar a todos com o fato de que ganhamos o jogo. Não foi por uma grande distancia, mas ganhamos.

O que deu para perceber com esta nova seleção é que a molecada precisa de mais rodagem e estes qualificatórios são a chance perfeita para isso. E, especialmente, que um time com Mãozinha e Caboclo é um time mais plástico de ver jogar, com mais infiltração, opções para ponte aéreas e enterradas. Mas ainda vamos precisar de algumas datas da seleção para este time estar melhor entrosado.

Com a seleção jogando, a NBB parou e só volta no meio da semana que vem. Mas deu tempo de termos alguns poucos jogos e, se por um lado, o Franca deixou a gente preocupado com o que vem apresentando, pelo o outro, o Brasília vem mostrando que o time encaixou e tem conseguido resultados bem interessantes neste começo de temporada. Vale a pena ficar de olho e ver se o trabalho se sustenta até o final da temporada.

No Paulista feminino temos a primeira finalista. Não da para chamar de surpresa porque os quatro times que chegaram nas semis são muito forte e já construíram um histórico nas competições, mas não deixa de ser interessante o fato do Campinas ter ganhado em dois jogos apenas do forte Ituano. Do outro lado o Santo André está a uma vitória da final sobre o também forte Araraquara.

Na Euro, tudo embolado, como de costume. Mas com surpresas. No topo da tabela aparece o Fenerbahçe que desgarrou do resto com uma vitória a mais, e estranhamente longe da zona de classificação pros playoffs, o Real Madrid, que depois de duas finais consecutivas, com um título e um vice, parece que não se encontrou nesta temporada e corre o risco de ficar de fora do top8. Para fechar as surpresas, vamos precisar falar do Paris do Tiago Splitter de novo. Em sua primeira temporada de Euroleague, o time vem fazendo um trabalho incrível e sem grandes nomes. Vale a pena dar uma olhada.

Para fechar, falamos de NBA, claro. Caiu o ultimo invicto. O Cavs finalmente perdeu a primeira e foi para o Celtics. Mas não vai pensando que foi fácil, porque não foi. Apesar de um primeiro tempo muito bom, o time de Boston perdeu intensidade e deixou o Cavs chegar, o jogo terminou por 3 pontos de diferença.

E este tem tudo para ser a final do Leste, já que parece que a conferencia resolveu ser uma draga ainda pior este ano. Apenas 4 times tem campanhas positivas neste momento. Claro que aproveitamos isso para falar da bagunça que esta o 76ers, com dedo sendo apontados, novos machucados e o time indo de mal a pior.

Teve isso e muito mais, então aperta o play, relaxa e vem com a gente!

