Blazers encontra comprador e time da NBA fica em Portland

De acordo com Eben Novy-Williams, do portal Sportico, o Portland Trail Blazers foi comprado por Tom Dundon, proprietário do Carolina Hurricanes, time da NHL que, ao lado da NBA é uma das quatro principais ligas dos Estados Unidos. Além disso, segundo Shams Charania, da ESPN, o valor pago pela franquia foi de US$4 bilhões.

Ainda de acordo com o jornalista da ESPN, a compra do Blazers deve manter o time da NBA em Portland. Isso porque, desde que a franquia foi posta à venda, em maio de 2025, rumores surgiram sobre a possível mudança de cidade. A dúvida era sobre um novo proprietário poder decidir tirar o time de Portland, sobretudo porque o contrato de locação atual do ginásio Moda Center é válido apenas até 2030 e o lugar precisa de reformas.

O rumor, aliás, fez com que o comissário da NBA, Adam Silver, se manifestasse sobre a possível mudança do Portland Trail Blazers. Na visão do dirigente, o desejo da liga é que o time fique na cidade, mas a reforma da arena será necessária.

“A preferência da liga é que esse time permaneça em Portland. Tivemos grande sucesso por lá ao longo dos anos. No entanto, a cidade provavelmente precisará de uma nova arena”, disse Silver.

Vale lembrar que, em 2024, o Blazers vendeu o Moda Center para a cidade de Portland por 1 dólar. Além disso, o terreno do ginásio foi cedido por US$7 milhões. Em seguida, as partes acertaram um acordo público-privado para reformar o local, ainda com a renovação do contrato de locação até 2030.

De acordo com a rede Oregon Public, o atual prefeito de Portland, Keith Wilson, se encontrou com Adam Silver para discutir o futuro do time. A reunião aconteceu logo após o anúncio sobre estar à venda.

“Sim, o prefeito teve uma reunião produtiva com o comissário da NBA para reafirmar o compromisso de Portland em manter o Blazers. A cidade está comprometida em trabalhar para garantir que a franquia continue sendo um pilar importante do cenário cultural e econômico de Portland”, revelou o canal.

O Blazers está em Portland desde 1970. Então, em 1988, Paul Allen comprou a franquia. Ele foi cofundador da Microsoft e ficou à frente da equipe até sua morte em 2018. Desde então, havia a expectativa da venda do time. Afinal, em seu testamento, ele afirmou que o objetivo era vendê-la “em algum momento”. E ele chegou.

Sua irmã Jody Allen ficou responsável pelo Blazers e esperou o melhor momento para a venda. Após o Boston Celtics ser vendido por US$6 bilhões no ano passado, havia a crença de que a franquia valeria, ao menos US$3 bilhões. Então, o acordo aconteceu na última quarta-feira.

Vale lembrar que o grupo herdeiro de Allen também é dono do Seattle Seahawks, da NFL e tem 25% do Seattle Sounders, da MLS. Mas, essas equipes não fizeram parte da venda do Blazers.

