Bam Adebayo projeta quantas bolas de três tentará em 2024/25 na NBA

O astro do Miami Heat, Bam Adebayo, projetou quantas bolas de três pontos tentará em 2024/25 na NBA. Campeão olímpico neste ano, o pivô de ofício mostrou, em Paris, algo que faz pouco na liga: os arremessos de longa distância. Nas Olimpíadas, ele tentou nove bolas de três em seis partidas, com três acertos. No duelo contra o Sudão do Sul, por exemplo, ele fez duas cestas do perímetro em três tentativas.

Mas, em sete temporadas na NBA, Adebayo arremessou apenas 104 bolas de três. No entanto, em 2023/24, Adebayo tentou 42 arremessos, com 15 acertos, um recorde dele na liga. Ou seja, ele já começa a dar sinais de mudanças no jogo ofensivo.

Durante a reapresentação do Heat, Bam Adebayo revelou que planeja fazer pelo menos 100 tentativas de três pontos na temporada 2024/25 da NBA. Portanto, mais que o dobro da última campanha. De acordo com o pivô, o técnico Erik Spoelstra agora confia em seu arremesso de longa distância.

“Estou sempre procurando melhorar. Não é apenas uma coisa específica. Obviamente, todo mundo vai apontar o arremesso de três pontos. Mas para mim, é como tomar uma decisão quando você precisa ser capaz de fazer uma jogada, ler o jogo”, disse o camisa 13.

Mudança de posição

No Draft deste ano, o Heat selecionou um pivô com a 15ª escolha. O jovem Kel’el Ware, de 2,13m de altura, impressionou a equipe durante a Summer League de Las Vegas. Assim, já começa a ser debatida a possibilidade do novato atuar ao lado de Adebayo na formação titular. Desse modo, o astro jogaria como ala-pivô.

Alguns, inclusive, acreditam que Adebayo pode render mais no Heat na posição 4. Em Paris, quando atuou ao lado de outro big, Anthony Davis, a seleção dos EUA foi excelente no lado defensivo. Afinal, o pivô de Miami é capaz de marcar adversários mais baixos e ágeis.

Questionado sobre o assunto, o pivô de 27 anos disse que não se importa em qual posição vai jogar. Em entrevista para a repórter Shandel Richardson, da Sports Illustrated, Adebayo falou sobre a parceria com Ware. De acordo com o astro, tudo vai depender do fluxo do jogo e da formação adversária. Portanto, Adebayo não tem preferência quanto à posição em quadra.

“Não importa a posição em quadra. Eu realmente não me coloco em uma caixa. Tenho que jogar na 4, na 5. Isso varia de jogo a jogo. Em um momento, Kel’el pode atuar comigo. Mas, posso ser o único big em outros momentos. Então, tudo depende do fluxo do jogo e contra quem estamos jogando”, afirmou o pivô.

Para 2024/25, o time de Miami não vai contar com Caleb Martin, antigo titular da posição 4. Afinal, o jogador assinou com o Philadelphia 76ers. Dessa forma, há uma dúvida sobre o parceiro de Adebayo no garrafão. Além de Ware, outras opções do técnico Erik Spoelstra são Highwood Highsmith e Nikola Jovic.

Com a dúvida sobre o futuro de Jimmy Butler em Miami, Bam Adebayo poderá assumir uma posição de mais protagonismo no Heat já na temporada 2024/25 da NBA. Nesta offseason, aliás, ele fechou uma extensão de contrato com a franquia. O acordo é de US$166 milhões por três temporadas. Além disso, a renovação passa a valer a partir de 2025/26. Desse modo, o astro segue na Flórida até a temporada 2028/29.

