Assistente do Mavericks elogia Ryan Nembhard: “Roubo”

O novato Ryan Nembhard agradou o assistente do Dallas Mavericks, Josh Broghamer. Após não ser escolhido no Draft, o armador mostrou potencial na Summer League e provou que mereceu a aposta do Mavs na offseason. Isso porque, ele assinou um acordo two-way (NBA e G League) com a equipe para 2025/26.

Ryan Nembhard teve duas atuações dignas de elogios. A primeira, contra o Los Angeles Lakers, quando marcou 21 pontos e cinco assistências. Então, contra o Charlotte Hornets, com 11 pontos e oito assistências. Após a segunda, o Mavericks optou por retirá-lo do restante da Summer League.

De acordo com o assistente do Mavericks, que treinou o time no torneio, a decisão aconteceu porque Nembhard provou seu valor. Desse modo, não tinha mais motivos para seguir na Summer League.

“Vocês viram, o Ryan não precisa provar mais nada”, disse o assistente. “Mas eu acho que todos sabem que conseguimos uma pechincha com ele. Ele sabe jogar com e sem a bola, vai ser um defensor agressivo acima de tudo. Então, nós não precisamos ver mais nada. Sabemos o que temos em mãos e estamos muito empolgados com o futuro dele”.

Antes no Draft, Ryan Nembhard era cotado para o início ou meio da segunda rodada. Isso porque, liderou a Divisão 1 da NCAA em assistências, como armador de Gonzaga. A baixa altura, com apenas 1,83 metro, colocou dúvidas em seu jogo para a NBA. Desse modo, ele saiu da segunda noite da seletiva sem um contrato.

O Mavs, porém, foi rápido e assinou o acordo de duas vias com o armador. Segundo rumores, aliás, a franquia tentou uma troca para conseguir uma escolha de segunda rodada e selecioná-lo. Por isso, o assistente do Dallas Mavericks destacou que foi ‘uma pechincha’ para o time conseguir Ryan Nembhard. Afinal, não houve a necessidade de ceder ativos em um eventual negócio.

Para Nembhard, por fim, a chance no Mavericks também foi proveitosa. De acordo com ele, as boas atuações na Summer League foram importantes para ele provar que a baixa estatura pouco importa.

“Eu meio que lido com isso a minha vida toda”, disse Nembhard sobre ser um armador abaixo da média. “Eu sou quem sou. Não vou crescer muito mais. Só estou tentando aproveitar essa chance que estou recebendo. Em certo ponto, a altura vai deixar de ser assunto. Então, no fim das contas, é só colocar a bola em jogo e jogar basquete”.

Vale lembrar que Ryan é irmão de Andrew Nembard, do Indiana Pacers.

