Após rumores de troca, Zach LaVine se prepara para reapresentação no Bulls

O Chicago Bulls trabalhou a offseason inteira em busca de uma troca por Zach LaVine. No entanto, nada aconteceu. Alguns jogadores foram negociados, mas o ala-armador simplesmente não tinha mercado. Então, chegou o momento de deixar tudo isso para trás. O atleta está disposto a isso. Segundo Darnell Mayberry, do site The Athletic, o veterano está participando das atividades do elenco sem problemas.

Os jogadores da franquia estiveram reunidos em Miami, no último mês, para uma série de treinos voluntários. O astro esteve entre os participantes e, além disso, mostrou a vontade de criar laços com os mais jovens e recém-chegados. O pontuador, aliás, fez parte do grupo de veteranos que custearam essas atividades. Os custos desse tipo de trabalho coletivo na offseason costuma ser dividido entre os participantes.

“Na preparação para a temporada, Zach tem sido participativo em todos os eventos do time. Ele participou de forma integral das atividades de cinco contra cinco e, com isso, começou a construir entrosamento com todos. Ele precisou voltar à Califórnia depois de dois dias, mas por causa de uma questão pessoal. Ou seja, não teve indisposição”, informou Mayberry.

A relação com os jogadores do elenco, no entanto, é só parte do problema com LaVine. Especulava-se que o astro tinha uma situação desgastada com a direção da franquia, depois do ciclo de rumores. Não há qualquer confirmação sobre isso, mas ele sinaliza que vai superar essa desconfiança também. O jornalista apurou que as duas partes estiveram em contato constante e amistoso durante a offseason.

Encaixe

O fracasso nas negociações para a troca de Zach LaVine não impediu que o Bulls fizesse mudanças importantes. Duas das referências do elenco foram embora com as saídas de Alex Caruso e DeMar DeRozan. Josh Giddey, em particular, virou a aposta da equipe de Illinois para “chacoalhar” as coisas em relação à campanha passada. Por isso, entender como o experiente ala-armador se encaixa na nova realidade é um desafio.

“Há dúvidas verdadeiras sobre como Zach vai se encaixar em um time que trabalha na ascensão de jovens talentos. Mas, nas conversas durante as férias com os dirigentes e técnicos, ele garantiu que não vai atrapalhar o desenvolvimento dos garotos. Deve, no entanto, mostrar na prática que pode jogar bem com todos. Tem que ir além do discurso”, apontou Mayberry.

LaVine terminou a última temporada com o Bulls já em um papel mais secundário dentro do sistema ofensivo. Mayberry acredita que, por enquanto, esse é o caminho provável. “Será difícil encontrar o equilíbrio para inserir um jogador que gosta de ter a bola nas mãos e criar o próprio arremesso nesse time. Mas o mais importante é que Zach deu o primeiro passo para isso”, completou.

Profissional

O torcedor do Bulls, certamente, gostaria que LaVine tivesse sido negociado. Afinal, ele é alvo de crescentes críticas de fãs e analistas nos últimos tempos. O histórico de sucesso competitivo mínimo, além disso, piora o seu status ao redor da liga. O agente do astro, no entanto, não acredita que essa é uma forma justa de julgá-lo. Rich Paul enfatiza que a integridade e profissionalismo do ala-armador não são questionáveis.

“A ideia de que Zach não tem sido profissional é totalmente falsa. Ele já atuou lesionado e, acima de tudo, representou essa franquia com classe. Muitas coisas aconteceram nos últimos anos em sua relação com o time, mas sempre encarou as situações de frente. É claro que todo jogador se frustra às vezes, mas ele foi um profissional ao máximo. Por isso, merece mais respeito do que recebe”, criticou o empresário.

