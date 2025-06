Após playoffs, Timberwolves projeta futuro de jogadores na NBA

O Minnesota Timberwolves mais uma vez foi longe nos playoffs da NBA e agora projeta o futuro de jogadores para 2025/26. Foi a segunda vez seguida que a equipe disputou a decisão de conferência. Então, mesmo sem chegar às finais, a avaliação é positiva dentro da franquia. No entanto, mudanças pontuais não foram descartadas pelo GM Tim Connelly.

“Estamos muito felizes com o núcleo que temos. Não sentimos uma pressão enorme para fazer muita coisa. Mas, até levantar o troféu, você precisa ser o mais ativo e criativo possível para chegar ao ponto em que seja o time final. As franquias que demonstram paciência tendem a ter um nível de sucesso muito alto. Mas paciência não deve levar à aversão ao risco. Se houver algo que precisemos mudar e nos tornar uma equipe melhor, estaremos abertos a isso”, avaliou o dirigente.

Portanto, o objetivo é manter o elenco atual e, caso haja oportunidade no mercado, se reforçar. Mas, antes, é preciso acertar contratos com atletas do plantel.

Vale lembrar que essa já foi a mentalidade do Minnesota Timberwolves após a campanha dos playoffs de 2023/24 da NBA: não ser “eufórico” por troca de jogadores. Entretanto, a franquia fez um dos grandes movimentos da offseason ao enviar Karl-Anthony Towns ao New York Knicks e adquirir Julius Randle e Donte DiVincenzo.

Randle, aliás, deve ser uma das prioridades do GM antes do início da próxima campanha. Além dele, Naz Reid tem situação parecida. Isso porque ambos tem opções de jogador em seus contratos. Ou seja, caso as recusem, se tornarão agentes livres.

O acordo de renovação automática de Julius Randle é de mais de US$30 milhões, herdado do New York Knicks. Enquanto isso, a proposta de Reid é de cerca de US$15 milhões, o que o torna, aos 25 anos, mais propenso a optar por um contrato maior e mais longo. Mas isso não significa que o Timberwolves vai abrir mão do ala-pivô facilmente.

“Estamos bem otimistas sobre eles. Esses caras são jogadores muito bons, que jogam muito bem juntos. Então, temos uma visão positiva de que os dois estarão vestindo a camisa do Timberwolves na próxima temporada”, disse Tim Connelly.

“O objetivo é manter todos. O legal é que eles estão muito felizes aqui. Eles amam a comissão técnica, os companheiros de equipe e a comunidade. Quando o jogador quer estar aqui e o time quer tê-lo de volta, sempre há espaço para otimismo. Certamente, esses caras têm janelas limitadas para ganhar muito dinheiro”, completou.

Espaço para calouros

O outro fator é o desejo de dar mais espaços para novatos como Rob Dillingham e Terrence Shannon Jr. Além disso, que o segundanista Jaylen Clark também ganhe minutos. Afinal, Clark disputou sua primeira temporada em 2024/25 após ficar afastado no primeiro ano por uma lesão no tendão de Aquiles. Da mesma forma, o Timberwolves tem a 17ª e a 31ª escolhas gerais no próximo Draft da NBA.

