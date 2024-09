Após Olimpíadas, Bogdan Bogdanovic descarta trocar NBA pela Europa

Bogdan Bogdanovic é um dos jogadores que podem dizer ter carreiras respeitadas tanto na Europa, quanto na NBA. O ala-armador foi campeão adriático, turco e europeu antes de chegar aos EUA. Além disso, foi eleito para a seleção da década 2010 da Euroliga. É, agora, um dos principais jogadores do elenco do Atlanta Hawks. A torcida do Partizan Belgrado espera o seu retorno, mas ele ainda não vê isso no horizonte.

“Eu sempre vou querer mostrar o meu apoio ao clube em que comecei a minha carreira profissional. Todos sabem que adoro o Partizan. Ao mesmo tempo, sei que muita gente espera algum tipo de promessa de que vou retornar. Mas, nesse momento, o meu foco ainda está na NBA. Não posso fazer isso. Tenho certeza de que, quando a hora chegar, esse amor vai pesar”, contou o atleta de 32 anos.

A offseason desse ano, em particular, ajudou a aumentar os rumores em torno de uma possível volta. Em primeiro lugar, Bogdanovic foi um dos líderes da seleção da Sérvia que ganhou a medalha de bronze olímpica em Paris. Ele passou parte das férias, em seguida, no país natal. Esteve nas instalações do clube e postou uma foto nas redes sociais com o uniforme da tradicional equipe.

“Treinei no ginásio do clube nas últimas semanas. Deram as condições que precisava e, por isso, a foto com a camisa foi a minha forma de mostrar gratidão. Mas nada mais do que isso, por enquanto. Não posso mentir: eu estou totalmente focado na NBA hoje. Eu estou focado, mais do que isso, em ser o melhor jogador possível na próxima temporada”, reforçou o veterano arremessador.

Objetivos

É preciso dizer que as perspectivas competitivas para Bogdan Bogdanovic na Europa e NBA são bem diferentes. Ele seria um reforço de primeira linha disputado por grandes clubes, afinal, se retornasse ao velho continente. Por outro lado, o Hawks não parece oferecer altas chances de conquistas. O ala-armador aposta, no entanto, que a equipe pode ser melhor do que os analistas imaginam.

“Precisamos trabalhar no clima da equipe, pois temos muitos jogadores jovens e novos. Mas eu sinto que nós podemos alcançar o que buscamos com esses garotos ao lado de atletas como Trae Young, [Clint] Capela e [De’Andre] Hunter. Esse é um novo desafio, certamente, para mim. Mas tudo é possível na NBA. Então, temos que ter confiança e manter a persistência”, projetou o veterano.

Do ponto de vista pessoal, Bogdanovic busca um feito ambicioso para os tempos atuais. Ele quer disputar todos os jogos da campanha na era do load management. “Eu desejo jogar as 82 partidas da temporada, antes de tudo. Nunca consegui fazer isso, então sei que é muito difícil. Só fiquei de fora de dois jogos da última temporada: estava doente em um e lesionado no outro. Acho que pode acontecer nesse ano”, completou.

Mudança de comando

Bogdanovic, a princípio, não tem a intenção de aposentar-se da seleção. Deve seguir para mais um ciclo olímpico e planeja jogar pela Sérvia em Los Angeles-2028. Muita coisa, no entanto, promete ser diferente no time europeu até lá. O elenco terá umas alterações aturais, com a ascensão de jogadores jovens. Mas a maior mudança, a contragosto do atleta, é a provável saída do técnico Svetislav Pesic.

“Eu sei que o treinador tem um sentimento de responsabilidade para ficar no cargo, mas a decisão tem que ser dele. Todos os jogadores mandaram mensagens e disseram o que sentem depois dos Jogos Olímpicos. Agora, a gente só pode esperar. Temos um enorme respeito por Svetislav e, sobretudo, muita satisfação pelo trabalho que fizemos juntos”, concluiu o experiente ala-armador.

