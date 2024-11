Após fofoca no Philadelphia 76ers, relembre outros vazamentos marcantes na história da NBA

Joel Embiid e o Philadelphia 76ers estão atrás de quem vazou informações de uma reunião recente da equipe e, por isso, separamos os principais vazamentos da história da NBA. Então, relembre outros episódios semelhantes que aconteceram na liga. Alguns, inclusive, geraram punições.

D’Angelo Russell e Nick Young

Em 2016, D’Angelo Russell e Nick Young, então pelo Los Angeles Lakers, tiveram um grande atrito. Durante uma conversa entre os dois, gravada sem Young saber, o jogador disse ser infiel à sua então noiva, a cantora Iggy Azalea. A gravação foi vazada por Russell, que a enviou para outros membros do time. O vídeo, é claro, se espalhou pela internet.

Isso gerou tensão no vestiário dos Lakers, com Young se sentindo traído por Russell, que foi isolado pelos outros jogadores.

Draymond Green e Jordan Poole

Durante um treino do Golden State Warriors em 2022, Draymond Green agrediu Jordan Poole. No começo, a franquia havia dito que foi só uma discussão. Depois de alguns dias, porém, a TMZ conseguiu o vídeo que mostrava o soco. Sem escolhas, o Warriors afastou Green, que depois pediu desculpas à Poole.

A relação nunca voltou ao normal, no entanto. Assim, ao fim daquela temporada, Poole foi para o Washington Wizards em troca, e nunca pareceu ter perdoado o camisa 23 de Golden State por completo.

Áudios de Donald Sterling

Em 2014, um dos vazamentos mais marcantes da história da NBA ocorreu. Audios privados de Donald Sterling, então dono do Los Angeles Clippers, caíram na mão da mídia. O áudio, que foi gravado por sua então namorada, V. Stiviano, mostrava Sterling fazendo comentários racistas em uma conversa. Nesse diálogo, Sterling dizia que sua namorada não devia ir a eventos com pessoas negras, incluindo jogadores de sua própria equipe.. Várias figuras públicas e jogadores exigiram ações da liga.

E a reação da NBA foi imediata. O comissário da liga, Adam Silver, impôs a Sterling uma multa de 2,5 milhões de dólares e uma proibição de participar de qualquer atividade da NBA. Além disso, a pressão para que ele vendesse os Clippers foi enorme, e a equipe parou nas mãos de Steve Ballmer.

Contas “burner” de Bryan Colangelo

Ou caso marcante na história da NBA foi em 2018 quando fãs da NBA descobriram que Bryan Colangelo, então General Manager do Philadelphia 76ers, e membros de sua família estavam por trás de várias contas anônimas no Twitter, conhecidas como “burners”. As contas falavam sobre assuntos internos do time e jogadores. Entre os vazamentos mais marcantes estavam detalhes sobre a saúde de atletas como Markelle Fultz, além de informações sobre Joel Embiid, que faz história na equipe, e Jahlil Okafor, hoje já fora da NBA. Por fim, também haviam defesas às ações de Colangelo. Isso tudo destruiu a confiança na gestão da equipe.

Dessa forma, após uma investigação interna, ficou claro que Colangelo era dono das contas, marcando mais uma história na NBA ao renunciar o cargo de GM do Philadelphia 76ers.

Michael Jordan e Isiah Thomas

A rivalidade entre Michael Jordan e Isiah Thomas foi uma das mais intensas da NBA nos anos 1980 e 1999. Detalhes dessa relação vazaram ao longo dos anos. Durante o auge de suas disputas nas finais de conferência entre Chicago Bulls e Detroit Pistons, conhecidos como “Bad Boys”, houve relatos de que Thomas e outros membros do time de Detroit usaram táticas agressivas e até sujas para tentar parar Jordan. No entanto, a maior polêmica veio em 1991, foi vazado que Michael Jordan disse não querer Thomas no Dream Team de 1992.

A sinalização de Jordan foi atendida, e o armador do Pistons não foi chamado. Thomas nunca escondeu o ressentimento por não poder participar daquele time histórico.

Dennis Rodman e Las Vegas

Durante as finais de 1998, quando o Chicago Bulls ganhou seu oitavo título, Dennis Rodman pediu liberação para ir a Las Vegas “tirar uma folga”. O técnico Phil Jackson permitiu. O que deveria ser assunto do time, contudo, vazou, e a mídia ficou em cima dele em festas e eventos na cidade. Como sempre com aquele Bulls, no entanto, as coisas deram certo no final, e o vazamento da informação foi menos pior do que poderia.

Joe Dumars e Adrian Wojnarowski

Em 2010, Joe Dumars, então Presidente de Operações do Detroit Pistons, foi multado em US$500 mil por vazar informações confidenciais para Adrian Wojnarowski, então do Yahoo Sports. Na época, a NBA decidiu que muitos memorandos estavam vazando para a mídia. Então, realizaram uma operação ao longo de vários meses.

Assim, alteraram algumas palavras ou números nas cópias dos memorandos de diferentes equipes. Assim, quando os memorandos vazassem, poderiam identificar as diferenças e rastrear o responsável E Dumars caiu, recebendo o que foi, na época, a terceira maior multa da história.

