Após eliminação, Knicks descarta demitir técnico Tom Thibodeau

No sábado (31), o New York Knicks perdeu as finais da Conferência Leste para o Indiana Pacers, mas de acordo com o site The Athletic, o técnico Tom Thibodeau não deve ser demitido. Os jornalistas James Edwards e Fred Katz fizeram uma avaliação da temporada da franquia. No artigo, citaram a perspectiva da direção sobre o trabalho do comandante.

Os jornalistas revelaram que Tom Thibodeau estava sob ameaça de não ser mais técnico do Knicks. Este poderia ser o cenário em caso de uma eliminação precoce nos playoffs da NBA.

“Durante os playoffs, a comissão técnica esteve cautelosa quanto ao seu futuro, entendendo que uma derrota na primeira ou segunda rodada poderia significar mudanças. Thibodeau recebeu críticas sobre o excesso de minutos dos titulares, o que não é novidade. Mas o elenco de Nova York foi um dos mais saudáveis ​​da NBA em toda a temporada e concluiu sem nenhuma lesão”, iniciou a publicação.

Além disso, o artigo indicou dois nomes importantes que estão ao lado do treinador. São eles: o presidente do New York Knicks, Leon Rose, e o principal astro do time, Jalen Brunson.

“O técnico tem o apoio do presidente da equipe, Leon Rose, disseram fontes. Enquanto isso, há a adesão total de Brunson, que assinou com os Knicks em 2022, em parte porque queria jogar com Thibodeau. Mas, em última análise, é o dono James Dolan quem toma a decisão final”, completou.

Apesar do cenário incerto, o Knicks chegou às finais do Leste pela primeira vez desde 2000. No entanto, foi eliminado pelo Indiana Pacers em seis jogos após perder os dois primeiros duelos no Madison Square Garden. Então, perdeu a chance disputar a grande decisão da NBA, contra o Oklahoma City Thunder.

Mesmo com uma das melhores campanhas recentes da franquia, o técnico recebeu muitas críticas ao longo da temporada. A alta minutagem dos titulares foi a principal. Mas o desempenho coletivo do time também não agradou. Assim, apesar de ser defensor de Thibodeau, Brunson foi “frio” ao analisar 2024/25.

Em meados de abril, no final da temporada, Jalen Brunson refletiu sobre os sete meses anteriores. Ele chamou o período de “interessante”. Mas reconheceu que foram muitos altos e baixos. O Knicks tinha acabado de ter seu melhor desempenho em mais de uma década. Entretanto, a descrição do armador não condiz om uma campanha de sucesso como foi”, publicou o The Athletic.

Vale lembrar que Thibodeau assumiu o Knicks em 2020 após trabalhos por Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves. Como resultado, ele acumula 226 vitórias e 174 derrotas em fases regulares. Por fim, são 24 triunfos em 47 jogos de playoffs pelo time de Nova York.

