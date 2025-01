Após dois meses, Zion Williamson fica próximo de volta ao Pelicans

O New Orleans Pelicans, por fim, está perto de ter a volta de Zion Williamson. A franquia listou o jovem craque como dúvida para o jogo contra o Minnesota Timberwolves, nessa terça-feira. Com isso, ele pode ficar à disposição do treinador Willie Green pela primeira vez em dois meses. Foram 27 partidas seguidos de desfalque e, como resultado, o time da Louisiana só conquistou quatro vitórias.

O ala-pivô de 24 anos não entra em quadra desde o início de novembro, depois de uma derrota contra o Cleveland Cavaliers. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e, assim como em outras ausências, a sua recuperação foi além do prazo. Se projetava, a princípio, que a equipe ficaria sem o atleta por três semanas. Mas, no fim das contas, esse período foi mais do que o dobro.

Green confirmou que Williamson participou dos treinos coletivos nessa segunda-feira. É um sinal de que o retorno, se não for contra o Twolves, vai acontecer muito em breve. “Há uma chance real de volta nessa semana, mas vamos ver. Ele pareceu bem demais em nossas atividades. Dá para notar que melhora dia após dia”, elogiou o treinador, depois do treinamento.

Publicidade

A demora na reabilitação do jogador também passa por uma precaução. Afinal, ele tem um histórico recente de problemas na coxa que preocupa. Ficou de fora de 45 jogos da temporada retrasada, quando foi eleito all-star, por causa de uma contratura na região. Na última temporada, ele contundiu a coxa durante o play-in e não conseguiu disputar os playoffs.

Leia mais sobre Zion Williamson

Sem igual

Quem vê Williamson agora pode não lembrar, mas esse foi um dos maiores talentos que chegaram à liga nos últimos anos. Tanto que, mesmo com várias lesões, o desempenho em quadra pelo Pelicans é muito bom. Ele registra médias de 22,7 pontos, 8,0 rebotes e 5,3 assistências nessa temporada. Austin Rivers, por exemplo, ainda se recorda da expectativa que o jovem astro criou após sair do draft.

Publicidade

“A NBA estava à espera de Zion, pois ele era ‘o’ prospecto. Não se via alguém assim no basquete colegial desde LeBron James. Mas, na verdade, esse garoto era um espécime físico-atlético único até nesse nível de comparação. Sem igual. Era mais assustador ainda. A gente estava falando de um menino com o corpo de um linebacker da NFL, mas que saltava como LeBron”, lembrou o ex-jogador.

Williamson ficou conhecido do grande público, em particular, pelas jogadas na internet. Rivers aposta que vai demorar para vermos um prospecto com highlights tão incríveis. “Os seus vídeos no colegial não parecem reais até hoje. Ele fez uma enterrada em 360 graus em um contra-ataque, por exemplo, que ainda não acredito que vi aquilo. É a jogada de mais força que já vi no basquete”, completou.

Publicidade

História repetida

As constantes volta s de lesões de Zion Williamson costumavam ser um momento de esperança para o torcedor do Pelicans. Mas, depois de anos, a maior parte dos fãs não se anima mais. O ala-pivô disputa a sua sexta temporada na NBA e, por enquanto, só disputou 190 jogos na carreira. Ainda assim, o jornalista Will Guillory crê que há razão para um pouco de entusiasmo em Nova Orleans.

“Eu sei que ninguém quer ouvir isso, mas todos dentro da organização dizem que Zion está ótimo. Passou pelo processo de recuperação muito bem. Nada disso importa até que retorne às quadras e, acima de tudo, prove que está bem mesmo. Mas pode ser fascinante vê-lo atuando com Dejounte Murray e a versão atual de Trey Murphy”, projetou o repórter do site The Athletic.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA