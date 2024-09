Após dispensa, site lista melhores times para Derrick Rose na NBA

Após o fim da passagem de Derrick Rose pelo Memphis Grizzlies, o site Fadeaway World sugeriu cinco times que poderiam ser bons destinos para o armador veterano na NBA. Ele não obteve muito espaço em suas últimas temporadas e sua dispensa foi confirmada na última segunda-feira (23). Ele ainda tinha um ano de contrato restante, mas deixou a franquia.

De acordo com o jornalista Ian Begley, do canal SNY Sports, fontes próximas a franquia disseram que foi o próprio Rose pediu para sair. A ideia, então, não teria vindo apenas do time. Agora, confira os times da NBA onde Derrick Rose se encaixaria, de acordo com o portal.

Golden State Warriors

Para o site, a presença do veterano em San Francisco seria importante para superar a saída de Klay Thompson, e reforçar um banco de reservas que carece de pontuadores.

“Thompson deixou o time por um contrato de US$50 milhões com o Dallas Mavericks. Então, precisa de reforços imediatos. A capacidade de Rose em comandar um ataque, descansaria Stephen Curry e aliviaria a pressão sob o craque. Sua experiência e QI de basquete o fariam ser vital no sistema de Steve Kerr. Sua capacidade de pontuar também seria fundamental. Afinal, além de Curry, poucos tem consistência para isso no Warriors”, afirmou o jornalista Eddie Bitar.

A questão para Rose jogar é a alta concorrência do perímetro de Golden State. Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Buddy Hield e Gary Payton devem ser alguns dos nomes que brigam por espaço na rotação ao lado de Curry. O Warriors ainda tem uma vaga aberta no elenco.

Los Angeles Lakers

A chegada de Rose no Lakers ajudaria uma equipe carente de reforços na atual campanha e também na liderança de vestiário. Além disso, ele reeditaria a parceria com LeBron James dos tempos de Cleveland Cavaliers.

“Los Angeles está sempre a procura de talentos veteranos que joguem bem ao lado de LeBron. Rose tem vasta experiência em playoffs, e poderia liderar o banco de reservas abaixo de D’Angelo Russell. Ele pode ser uma peça chave para trazer algo que é um problema crônico do Lakers: O nível da segunda unidade. Por fim, ele seria um líder veterano em uma equipe tão inconsistente nos últimos anos”, cravou.

O Lakers não tem vagas abertas em seu elenco. Portanto, a franquia precisa dispensar alguém para assinar com o armador neste cenário. Em termos de minutos, ele poderia ser o quarto jogador de um perímetro que conta com D’Angelo Russell, Austin Reaves e Gabe Vincent. Assim, sua disputa por espaço seria com Cam Reddish e Max Christie.

Miami Heat

No caso da franquia da Flórida, o Fadeaway World cita que o armador se encaixa de forma perfeita na chamada Heat Culture. Além disso, ele substituiria Gabe Vincent, que deixou o time há um ano.

“Jogadores com foco, determinação e coragem são muito valorizado em Miami. Derrick Rose se encaixa nisso, o que torna o Heat um dos times da NBA mais atraentes para ele. Com a saída de Vincent ainda não sendo superada, Rose seria um nome ideal. Ele forneceria liderança, pontuação e estabilidade vindo do banco. Com sua experiência em playoffs, ele funcionaria muito bem com Erik Spoesltra, conhecido por tirar o máximo de nomes veteranos”, explicou.

Aliás, a franquia é uma das que tem vaga disponível em seu elenco ainda. Mas a concorrência no perímetro é grande. Isso porque a equipe conta com Tyler Herro, Terry Rozier, Duncan Robinson, Josh Richardson e Alec Burks. Assim como no Warriors, não seria fácil garantir minutos na franquia.

Milwaukee Bucks

O jornalista também cita o Milwaukee Bucks como um dos times onde o veterano cairia bem. De acordo com Bitar, o elenco de Doc Rivers ainda precisa de mais opções.

“O núcleo de título da franquia já está consolidado com Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Mas ainda faltam alguns nomes no banco de reservas. Rose cairia como uma luva. Considerando sua experiência em playoffs, ele seria ótimo para pontuar e liderando a segunda unidade. Seria, então, um ótimo seguro para descansar seus astros e não sofrer tanto em momentos críticos”, cravou.

O Bucks também tem alguns nomes além de Lillard para o perímetro. Dentre eles estão Delon Wright, Pat Connaughton e Gary Trent Jr. Mas pode-se pensar que nenhum deles fornece a pontuação que o ex-MVP pode produzir em seus melhores dias.

Sacramento Kings

O último time listado pelo site Fadeaway World, é o Sacramento Kings. Após contratar DeMar DeRozan, adicionar Derrick Rose seria mais um movimento a caminho das vitórias em 2024/25.

“Os últimos anos foram de um avanço grande para o Kings. Afinal, depois de voltar aos playoffs depois de 17 anos, adicionou DeRozan a uma equipe já muito talentosa. As qualidades de Rose na meia quadra ofensiva, em um time tão jovem que ainda busca sua primeira grande corrida em playoffs, seriam incríveis. A presença dele pode ser um divisor de águas para o sucesso de Sacramento no próximo ano”, explicou o site.

A equipe ainda tem uma vaga restante. No entanto, a disputa também poderia ser dura para Rose. De’Aaron Fox, Keon Ellis, Kevin Huerter, Malik Monk, Devin Carter e Jordan McLaughlin, são alguns nomes que competiriam com o armador.

