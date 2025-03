Após derrota, técnico do Bucks faz reunião com Giannis Antetokounmpo

A derrota recente do Milwaukee Bucks terminou com uma reunião entre o técnico Doc Rivers, Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. Na noite terça-feira (18), a equipe perdeu para o Golden State Warriors por 104 a 93. Assim, o treinador decidiu conversar com os dois principais astros da franquia.

De acordo com o jornalista Chris Haynes, a reunião entre técnico, Giannis e Lillard visou melhorias no time. O Bucks, afinal, não vence há duas partidas e caiu para a quinta posição do Leste. Então, com os playoffs chegando, Rivers busca sugestões para conseguir reerguer o time.

“Rivers convocou a reunião com Giannis e Lillard logo após a derrota desanimadora para o Warriors. Na conversa, houve um espaço aberto para sugestões sobre como melhorar a equipe. Foi uma discussão construtiva, na qual cada um teve a chance de mostrar sua visão”, informou Haynes.

Publicidade

A atuação do Bucks contra o Warriors foi decepcionante. Lillard e Giannis Antetokounmpo, por exemplo, fizeram 36 pontos somados e acertaram 11 dos 34 arremessos tentados. Portanto, uma das piores atuações da dupla desde que se juntaram em 2023. Milwaukee, enquanto isso, marcou somente 93 pontos.

Antes da reunião com o técnico, Giannis Antetokounmpo já havia apontado alguns problemas do Bucks. Logo após a atuação ruim diante do Warriors, ele afirmou que o elenco depende dele e de Lillard. Quando eles não jogam bem, o time todo vai mal.

Publicidade

“Precisamos ser mais claros sobre o que precisamos tentando alcançar. Sinto que, às vezes, é apenas e eu Lillard tentando ser agressivos e todo mundo joga a partir disso. Nos últimos jogos do Bucks, em especial, no quarto período, parece que tentamos ser altruístas demais, em vez de atacar a cesta e fazer algo acontecer”, disse Giannis.

Leia mais!

Por fim, o astro grego cobrou mais confiança dos atletas do Bucks. De acordo com ele, a equipe não é organizada e se deixar abalar pelas críticas.

Publicidade

“Precisamos jogar com mais liberdade. Precisamos jogar livres, encontrar alegria no jogo e parar de pensar nas coisas negativas. Cada um de nós precisa ser agressivo. É preciso pensar: ‘dane-se o que todo mundo está falando’, apenas atacar a cesta, ser eu mesmo e voltar a me divertir jogando. É isso”, finalizou Giannis.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA