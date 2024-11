Após De’Anthony Melton, Warriors perde outro jogador por lesão

Após confirmar o desfalque de De’Anthony Melton, o Golden State Warriors perdeu mais um jogador por lesão. De acordo com a franquia, o ala-armador Lindy Waters III sofreu uma hiperextensão no joelho esquerdo na sexta-feira (15). O retorno do atleta é incerto, mas pode acontecer já nos próximos dias.

Substituto de De’Anthony Melton no time titular, o jogador sofreu a lesão na vitória do Warriors diante do Memphis Grizzlies. Ele caiu de forma desajeitada após contestar um arremesso de Santi Aldama. Na sequência, ele ficou no chão por um tempo antes de mancar para o vestiário.

Em entrevista à rede NBC Sports, o ortopedista Seth Sharman deu detalhes da lesão. Segundo ele, a contusão de Waters não indicou sinais graves. Ainda assim, o Warriors deve realizar mais exames para saber se houve abalos no joelho esquerdo do atleta.

“Primeiro, é preciso verificar se ele conseguiu colocar peso sobre o joelho. Algo que acredito que ele conseguiu. Em seguida, os médicos observam se a articulação incha ou não. Então, se houver inchaço, pode indicar algum tipo de lesão dentro do joelho. Por outro lado, se não houve, isso é um sinal mais positivo”, explicou o médico.

Durante a recuperação, Sheman explicou que o jogador do Warriors pode fazer uso de muletas. Enquanto isso, o repórter Anthony Slater, do site The Athletic, relatou que Waters é dúvida para os confrontos contra Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks nesta semana.

“Se for uma lesão leve sem inchaço, pode ser algo na ordem de dias. Se for uma contusão óssea, pode levar dias ou semanas. E, claro, se for algo pior, como lesão de ligamento ou cartilagem, aí estamos falando de um processo mais longo”, concluiu o médico.

Reforço do Warriors para a temporada, Waters ganhou espaço após a lesão de Melton. O jogador teve uma contusão nos ligamentos do joelho esquerdo. Então, deve ficar de fora até a primeira semana de dezembro. Desse modo, o substituto foi titular na partida contra o Grizzlies e marcou oito pontos antes de sair lesionado.

Em dez partidas na temporada, sendo duas como titular, Waters registrou médias de 5.3 pontos, 1.8 rebote e 0.8 assistência. Além disso, ele tem um aproveitamento de 42.3% nos arremessos gerais e 37.9% dos três pontos.

