Apesar de Kawhi Leonard, All-Star Game segue intacto

A situação de Kawhi Leonard levantou dúvidas em relação ao All-Star Game. Isso porque o evento em 2026 será realizado no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers, em meio à investigação contra o astro e o time. No entanto, o comissário da NBA, Adam Silver, negou qualquer ideia de mudar a sede do evento.

Continua após a publicidade

“Não há nenhuma intenção de mudar o All-Star Game de 2026″, disse Silver. “Os planos do evento e das atividades ao redor estão acontecendo de forma totalmente independentes da investigação que segue em andamento na NBA”.

Silver, desse modo, desmentiu os rumores recentes em relação ao Jogo das Estrelas. As dúvidas sobre o All-Star Game em Los Angeles surgiram após as investigações contra Kawhi Leonard e o Clippers, que podem ter burlado as regras do teto salarial da NBA.

Continua após a publicidade

Segundo o jornalista Pablo Torre, Kawhi Leonard recebeu, ao menos, US$48 milhões por fora de seu contrato com o Los Angeles Clippers, algo que as regras da NBA não permitem. Para isso, Steve Ballmer e Dennis Wong, donos do time, usaram uma empresa para que o ala fizesse publicidade como forma de retribuição pelos valores.

No entanto, Leonard pouco fez pela Aspiration. O máximo que o jornalista encontrou na apuração foi um boneco, que custava cerca de US$15 dólares, algo que jamais cobriria os valores.

Se a NBA achar tudo na investigação como Torre descreveu, Kawhi Leonard já entraria sem time para 2025/26. Além de seu contrato com o Clippers ser anulado, no valor de US$100.3 milhões, ele teria de devolver todo o valor que ganhou da empresa. Desse modo, ele teria um prejuízo próximo de US$150 milhões.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Enquanto isso, Kawhi Leonard pode ser suspenso e ter de pagar uma multa de US$350 mil. Até então, a NBA jamais aplicou um valor tão alto a um jogador em sua história.

Como informou Silver, porém, a investigação não irá interferir no All-Star Game 2026. Portanto, Los Angeles será a sede de um novo formato preparado pela NBA, que coloca frente a frente os astros dos EUA contra os craques estrangeiros.

Serão três times para o All-Star Game. Então, duas equipes dos EUA e uma de atletas estrangeiros da NBA. Em cada elenco, serão oito jogadores, com jogos de 12 minutos por quarto.

Continua após a publicidade

O duelo EUA x Mundo no All-Star Game é aposta da NBA para recuperar os fãs. Nos últimos anos, a liga veio perdendo o apoio dos torcedores no Jogo das Estrelas, com a audiência caindo temporada após temporada. Aliás, vários formatos surgiram nos últimos anos, como o de capitães e o de quatro times. Porém, nenhum deles agradou.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA